R o m a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D a P a l a z z o C h i g i c o n t i n u a n o a s p i n g e r e s u l l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a , i g n o r a n d o n o n s o l o l e v o c i d e l l ’ o p p o s i z i o n e , m a q u e l l e d i u n ’ i n t e r a s o c i e t à i t a l i a n a c h e h a g i à m a n i f e s t a t o l a p r o p r i a c o n t r a r i e t à . R e s t a d a c a p i r e c o s a r a c c o n t e r a n n o i p a r l a m e n t a r i d e l l a d e s t r a , n e l l e p i a z z e d e l l a C a m p a n i a , d e l l a P u g l i a , d e l l a C a l a b r i a , q u a n d o s i t r o v e r a n n o a d i f e n d e r e u n a r i f o r m a c h e n o n u n i s c e m a d i v i d e , c h e a l l a r g a i d i v a r i e p e n a l i z z a i l M e z z o g i o r n o . N o i , c o m e P a r t i t o D e m o c r a t i c o e i n s i e m e a l l e f o r z e d i o p p o s i z i o n e , c i b a t t e r e m o p e r l a c o e s i o n e , p e r l ’ u g u a g l i a n z a e p e r l ’ u n i t à d e l P a e s e " . C o s ì i n u n a n o t a M a r c o S a r r a c i n o , r e s p o n s a b i l e c o e s i o n e t e r r i t o r i a l e , S u d e a r e e i n t e r n e n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d .