R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G i o r g i a M e l o n i e i l m i n i s t r o C a l d e r o l i h a n n o s c e l t o d i a n d a r e a v a n t i c o n l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a . C o n l a f i r m a d e l l e p r e - i n t e s e , p r e v i s t a p e r i p r o s s i m i g i o r n i " . C o s ì M a r c o S a r r a c i n o , r e s p o n s a b i l e c o e s i o n e t e r r i t o r i a l e , S u d e a r e e i n t e r n e n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . " I g n o r a n o l a s e n t e n z a d e l l a c o r t e e s c e l g o n o d i s p a c c a r e l ’ I t a l i a . S a n c i s c o n o p e r l e g g e c h e i n q u e s t o p a e s e i d i r i t t i d i p e n d o n o d a l l u o g o i n c u i s i n a s c e . C o l p i s c o n o l a s a n i t à m e r i d i o n a l e c o s t r i n g e n d o l e p e r s o n e a c u r a r s i f u o r i r e g i o n e . S c e l g o n o d i p a g a r e g l i i n s e g n a n t i d e l n o r d p i ù d e i l o r o c o l l e g h i m e r i d i o n a l i . C o s a p e n s a d i q u e s t o e n n e s i m o s c h i a f f o a l s u d i l c a n d i d a t o d e l l a d e s t r a i n C a m p a n i a E d m o n d o C i r i e l l i ? C o s a n e p e n s a n o i p a r l a m e n t a r i d e l l a d e s t r a e l e t t i n e l M e z z o g i o r n o c h e h a n n o s c e l t o d i t r a d i r e i t e r r i t o r i e l e p e r s o n e g r a z i e a l l e q u a l i o g g i s i e d o n o a l l a C a m e r a e a l S e n a t o ? T a c c i o n o e s o n o c o m p l i c i d e l l ’ e n n e s i m o s c h i a f f o a l s u d d a p a r t e d e l g o v e r n o p i ù a n t i m e r i d i o n a l i s t a d e l l a s t o r i a r e p u b b l i c a n a " .