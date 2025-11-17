R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a L e g a , i n v i s t a d e l g r a n d e c o m i z i o d i c h i u s u r a d e l l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e a P a d o v a , è p r o n t o a r i l a n c i a r e l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a , s m o n t a t a i n l a r g a p a r t e d a l l a C o n s u l t a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i a c c o n t e n t a r e l e r i c h i e s t e d e l V e n e t o " . C o s ì P i e r o D e L u c a , d e p u t a t o P d e s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d e l P d C a m p a n i a " S i t r a t t a d e l l ' e n n e s i m a t r o v a t a e l e t t o r a l e c h e p e r ò r i s c h i a d i p r o d u r r e d a n n i i r r e p a r a b i l i s e c o n f e r m a t a . L a p o s s i b i l e f i r m a d e l l e p r e i n t e s e p e r l ' a u t o n o m i a , c h e r i g u a r d a n o c o m p e t e n z e c o m e l a p r o t e z i o n e c i v i l e , l a p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e , l e p r o f e s s i o n i e , f o r s e , a n c h e l a s a n i t à , m e t t o n o a r i s c h i o a l l o s t a t o a t t u a l e l ’ u g u a g l i a n z a d e i d i r i t t i e d e i s e r v i z i p e r t u t t i i c i t t a d i n i , a p r e s c i n d e r e d a l l a r e g i o n e i n c u i v i v o n o . S t i a m o p a r l a n d o d i u n a p r o p o s t a c h e r i s c h i a d i a l i m e n t a r e d i s u g u a g l i a n z e , m i n a n d o i l p r i n c i p i o f o n d a m e n t a l e d i s o l i d a r i e t à e d u n i t à n a z i o n a l e c h e è a l l a b a s e d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e . I n o l t r e , l a t e m p i s t i c a e l e m o d a l i t à c o n c u i q u e s t a p r o p o s t a v i e n e a v a n z a t a s o n o a s s o l u t a m e n t e s p r e g i u d i c a t e " . " M e n t r e s i t e n t a d i i n s e r i r e n o r m e s u i L e p ( L i v e l l i E s s e n z i a l i d e l l e P r e s t a z i o n i ) n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o , a g g i r a n d o d i f a t t o l a s e n t e n z a d e l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e , c i t r o v i a m o d i f r o n t e a u n a m o s s a p u r a m e n t e e l e t t o r a l e , c h e h a c o m e u n i c o s c o p o i l c o n s o l i d a m e n t o d i c o n s e n s o t r a g l i e l e t t o r i d e l N o r d , a d i s c a p i t o d i u n e q u i l i b r i o c h e r i g u a r d a l ’ i n t e r o P a e s e . I l r i s c h i o è c h e , p e r u n a c o m p e t i z i o n e i n t e r n a a l l a m a g g i o r a n z a e p e r o t t e n e r e v a n t a g g i e l e t t o r a l i a b r e v e t e r m i n e , s i f a c c i a u n d a n n o i r r e p a r a b i l e a l l a n o s t r a c o e s i o n e n a z i o n a l e . P e r r a c c a t t a r e u n v o t o i n p i ù l a d e s t r a v u o l e s p a c c a r e l ' I t a l i a ” .