R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e p r e - i n t e s e s u l l ' A u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a s o n o u n a v e r a c a s t r o n e r i a g i u r i d i c a , e v i d e n t e m e n t e l a L e g a è a l l a r i c e r c a d i s p e r a t a d i t r o v a t e p r o p a g a n d i s t i c h e c o n c u i r a c c o g l i e r e b r i c i o l e d i c o n s e n s o . L a l e g g e S p a c c a - I t a l i a d e l m i n i s t r o C a l d e r o l i è s t a t a p e s a n t e m e n t e b o c c i a t a d a l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e g r a z i e a l r i c o r s o p r o m o s s o d a c i n q u e r e g i o n i , t r a c u i l e d u e d e l S u d c h e v a n n o a l v o t o f r a p o c h i g i o r n i , C a m p a n i a e P u g l i a , e l a S a r d e g n a g u i d a t a d a A l e s s a n d r a T o d d e . Q u e l l o c h e a n n u n c i a o g g i i l m i n i s t r o C a l d e r o l i è f u f f a , q u e s t e p r e - i n t e s e f a t t e a l l a c h e t i c h e l l a p e r i m p e g n a r s i a f u t u r e d e v o l u z i o n i d i a l c u n e m a t e r i e s e m p l i c e m e n t e n o n s i p o s s o n o f a r e " . C o s ì i r a p p r e s e n t a n t i d e l M 5 s n e l l e c o m m i s s i o n i A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i d e l l a C a m e r a e d e l S e n a t o C a r m e l a A u r i e m m a , V i t t o r i a B a l d i n o , R o b e r t o C a t a l d i , A l f o n s o C o l u c c i , F e l i c i a G a u d i a n o , A l e s s a n d r a M a i o r i n o e P a s q u a l i n o P e n z a . " C ' è p e r ò u n a s p e t t o p o l i t i c o d a n o n s o t t o v a l u t a r e : i l g o v e r n o M e l o n i - S a l v i n i c h e s e n e f r e g a d e l l e c o n d i z i o n i d i v i t a d e i c i t t a d i n i p e r s e v e r a c o n l ' A u t o n o m i a , d i m o s t r a d i v o l e r c i r i p r o v a r e d o p o l a s o n o r a s c o n f i t t a i n c a s s a t a u n a n n o f a e p e r q u e s t o l a g r a n d e m o b i l i t a z i o n e p o p o l a r e c h e n a c q u e c o n t r o l a S p a c c a - I t a l i a d e v e m a n t e n e r e a l t a l a g u a r d i a . L e c i t t a d i n e e i c i t t a d i n i d i C a m p a n i a e P u g l i a h a n n o u n m o t i v o i n p i ù p e r s c e g l i e r e i c a n d i d a t i p r o g r e s s i s t i e l a c o e s i o n e s o c i a l e c o n t r o i l c e n t r o d e s t r a c h e d i v i d e e i m p o v e r i s c e l ' I t a l i a " , c o n c l u d o n o .