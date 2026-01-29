R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l M i n i s t r o p e r g l i a f f a r i r e g i o n a l i e l e a u t o n o m i e R o b e r t o C a l d e r o l i h a s v o l t o u n a i n f o r m a t i v a s u l l e i n t e s e p r e l i m i n a r i t r a i l G o v e r n o e l e R e g i o n i L i g u r i a , L o m b a r d i a , P i e m o n t e e V e n e t o i n m a t e r i a d i t u t e l a d e l l a s a l u t e , p r o t e z i o n e c i v i l e , p r o f e s s i o n i e p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e e i n t e g r a t i v a , a i s e n s i d e l l ’ a r t i c o l o 1 1 6 , t e r z o c o m m a , d e l l a C o s t i t u z i o n e e d e l l a l e g g e 2 6 g i u g n o 2 0 2 4 , n . 8 6 , r e c a n t e “ D i s p o s i z i o n i p e r l ’ a t t u a z i o n e d e l l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a d e l l e R e g i o n i a s t a t u t o o r d i n a r i o ” . s i l e g g e n e l l a n o t a d e l C d m .