R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P o s s i a m o c e l e b r a r e u n a p r o m e s s a m a n t e n u t o d a p a r t e d e l l a m a g g i o r a n z a " . " D o p o v e n t ’ a n n i f i n a l m e n t e s i a m o a r r i v a t i a d u n n u o v o t e s t o , è s t o r i c o c h e l ’ a b b i a f a t t o u n g o v e r n o d i c e n t r o d e s t r a e i n t e m p i c o s ì r a p i d i , n o n è s t o r i c o c h e n o i a b b i a m o q u e s t ’ a b i t u d i n e d i m a n t e n e r e l e p r o m e s s e c h e f a c c i a m o " . C o s ì i l m i n i s t r o p e r i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o L u c a C i r i a n i s u l l a r i f o r m a d e l l o s t a t u t o d e l T r e n t i n o A l t o A d i g e , d u r a n t e u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a c o n i l d e p u t a t o d i F d i A l e s s a n d r o U r z ì . " S i t r a t t a d i r a f f o r z a r e l o s t a t u t o , m e t t e r l o a l r i p a r o d a l l a r i f o r m a d e l t i t o l o V - p r o s e g u e - c h e d i c e v a d i v o l e r r a f f o r z a r e l e a u t o n o m i e r e g i o n a l i m a h a a u m e n t a t o i l c o n t e n z i o s o t r a r e g i o n i a s t a t u t o s p e c i a l e e g o v e r n o c e n t r a l e p r e s s o l a C o n s u l t a . Q u e s t a r i f o r m a c h i a r i s c e l e c o m p e t e n z e e s c l u s i v e " . " I l t a v o l o e r a n a t o a f i n e 2 0 2 4 , h a p r o d o t t o u n t e s t o a p p r o v a t o g i à i l 7 o t t o b r e d a l l a C a m e r a . O r a s i t r a t t a d i f a r e g l i a l t r i t r e p a s s a g g i , m a s i a m o c o n v i n t i s i p o s s a f a r e i n t e m p i a c c e l e r a t i v i s t o i l c o n s e n s o c h e h a a v u t o i n P a r l a m e n t o " . " S o n o s t a t o i n c a r i c a t o d a M e l o n i i n s i e m e a C a l d e r o l i d i s e g u i r e i l t e m a d e l l e a u t o n o m i e . H o f a t t o l ’ a m m i n i s t r a t o r e r e g i o n a l e i n F r i u l i , c o n o s c o l e s e n s i b i l i t à a u t o n o m i s t i c h e , r i t e n g o c h e l ’ a u t o n o m i a p o s s a c o n v i v e r e t r a n q u i l l a m e n t e c o n u n o s t a t o n a z i o n a l e u n i t a r i o " , c o n c l u d e .