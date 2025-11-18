R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e f i r m e s u l l e p r i m e p r e - i n t e s e s u l l ’ a u t o n o m i a r a p p r e s e n t a n o l a r i s p o s t a d e l l a L e g a a g l i o l t r e c i n q u e m i l i o n i d i c i t t a d i n i l o m b a r d i e v e n e t i c h e h a n n o v o t a t o a i r e f e r e n d u m d e l 2 0 1 7 . M e n t r e l a s i n i s t r a h a p r i m a c a v a l c a t o e p o i t r a d i t o q u e l l a b a t t a g l i a , n o i l ’ a b b i a m o p r o m o s s a e n o n l ’ a b b i a m o m a i d i m e n t i c a t a . L a L e g a c o n s e r v a l ’ a u t o n o m i a n e l p r o p r i o D n a e o g g i , g r a z i e a l l a v o r o d e l m i n i s t r o R o b e r t o C a l d e r o l i e a l l a l e a d e r s h i p d i M a t t e o S a l v i n i , a b b i a m o f i n a l m e n t e u n a l e g g e a p p r o v a t a e i p r i m i a c c o r d i f i r m a t i " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o e s e n a t o r e d e l l a L e g a G i a n M a r c o C e n t i n a i o . " F a r e m o t u t t o q u e l l o c h e r e s t a d a f a r e p e r a r r i v a r e f i n o i n f o n d o , r i s p o n d e n d o a l l e o b i e z i o n i g i u r i d i c h e e s u p e r a n d o g l i o s t a c o l i p o l i t i c i . P e r c h é s a p p i a m o c h e q u e s t a è l a s t r a d a g i u s t a p e r d a r e p i ù s e r v i z i a l l e f a m i g l i e , p i ù o p p o r t u n i t à a i m p r e s e e l a v o r a t o r i , p i ù t u t e l e a l t e r r i t o r i o " , c o n c l u d e .