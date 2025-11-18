R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a f i r m a d e l l e p r e - i n t e s e t r a V e n e t o e S t a t o s e g n a u n p a s s a g g i o f o n d a m e n t a l e a n c h e p e r l a L o m b a r d i a , c h e d a a n n i c h i e d e p i ù a u t o n o m i a p e r p o t e r o f f r i r e s e r v i z i m i g l i o r i , p i ù r a p i d i e p i ù v i c i n i a i c i t t a d i n i . Q u e s t o n o n è u n t r a g u a r d o p e r q u a l c u n o , m a u n ’ o p p o r t u n i t à p e r t u t t i : q u a n d o l e R e g i o n i f u n z i o n a n o m e g l i o , c r e s c e l ’ i n t e r o P a e s e . L a L o m b a r d i a è p r o n t a , h a g i à d i m o s t r a t o d i s a p e r g e s t i r e c o m p e t e n z e s t r a t e g i c h e e o g g i p u ò f a r e u n u l t e r i o r e s a l t o d i q u a l i t à " . C o s ì F a b r i z i o C e c c h e t t i , d e p u t a t o l o m b a r d o d e l l a L e g a e s e g r e t a r i o d e l l ’ u f f i c i o d i p r e s i d e n z a d e l l a C a m e r a . " A u t o n o m i a s i g n i f i c a e f f i c i e n z a , r e s p o n s a b i l i t à e m e r i t o c r a z i a . S i g n i f i c a e l i m i n a r e s p r e c h i e b u r o c r a z i a , r e n d e r e p i ù m o d e r n e l e n o s t r e p o l i t i c h e s u s c u o l a , l a v o r o , f o r m a z i o n e , i n f r a s t r u t t u r e e i n n o v a z i o n e . B a s t a c o n i n o i d e o l o g i c i d e l l a s i n i s t r a c h e r a l l e n t a n o i l P a e s e : i c i t t a d i n i c h i e d o n o r i s p o s t e , n o n s c u s e . O g g i s i a p r e u n a f a s e n u o v a . L a L o m b a r d i a f a r à l a s u a p a r t e , c o m e s e m p r e , p e r r e n d e r e l ’ I t a l i a p i ù f o r t e e c o m p e t i t i v a " , c o n c l u d e .