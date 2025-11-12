R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I n v i s t a d e l l a s t i p u l a d e l l e i n t e s e t r a S t a t o e R e g i o n i p e r l ' a t t u a z i o n e d e l l ' a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a , " i l G o v e r n o c o n t i n u e r à a p r o c e d e r e s e c o n d o i l d e t t a t o d e l l a C o s t i t u z i o n e , d e l l a l e g g e 8 6 e d e l l a s e n t e n z a d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e . A u s p i c o t u t t a v i a c h e s i p e r v e n g a a l l a d e f i n i z i o n e d e i n e g o z i a t i i n c o r s o n e l p i ù b r e v e t e m p o p o s s i b i l e , a n c h e a t t r a v e r s o l ’ a d o z i o n e p r e l i m i n a r e d i a t t i d i n a t u r a p o l i t i c a , s u l m o d e l l o d i q u a n t o a v v e n u t o i n p a s s a t o c o n l e p r e - i n t e s e s o t t o s c r i t t e d a l G o v e r n o G e n t i l o n i " . L o h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o p e r g l i A f f a r i r e g i o n a l i , R o b e r t o C a l d e r o l i , r i s p o n d e n d o a l Q u e s t i o n t i m e d e l l a C a m e r a a d u n ' i n t e r r o g a z i o n e d e l P d . " L a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e - h a p r e m e s s o l ' e s p o n e n t e d e l l ' E s e c u t i v o - n o n h a d e m o l i t o l ’ i m p i a n t o d e l l a l e g g e 8 6 d e l 2 0 2 4 , m a l ’ h a i n v e c e d i c h i a r a t a l e g i t t i m a , l i m i t a n d o s i a c e n s u r a r n e s p e c i f i c i p r o f i l i . I l G o v e r n o h a g i à d a t o s e g u i t o a i r i l i e v i d e l l a C o r t e , a n c h e c o n l ’ i n t r o d u z i o n e n e l d i s e g n o d i l e g g e d i b i l a n c i o d e i L e p n e l l e m a t e r i e d e l ' f e d e r a l i s m o f i s c a l e ' e c o n l a p r e s e n t a z i o n e a l S e n a t o d e l d i s e g n o d i l e g g e d e l e g a p e r l a d e t e r m i n a z i o n e d e i L e p , i l c u i e s a m e i n i z i e r à e n t r o l a f i n e d e l m e s e , p r e c i s a m e n t e m e r c o l e d ì 2 6 n o v e m b r e A g g i u n g o c h e , n e l l e c o s i d d e t t e m a t e r i e L e p , n é l a C o s t i t u z i o n e n é l a l e g g e n é l a s e n t e n z a d e l l a C o r t e s u b o r d i n a n o l ’ a t t u a z i o n e d e l l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a a l l a g a r a n z i a d e i L e p s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , b e n s ì a l l a l o r o d e t e r m i n a z i o n e n e l l e m a t e r i e a t a l f i n e r i l e v a n t i " . " N o n r i s u l t a p r e c l u s a l a p o s s i b i l i t à d i c o n d u r r e i n e g o z i a t i n e l l e c o s i d d e t t e m a t e r i e ' n o n - L e p ' o i n q u e l l e n e l l e q u a l i i L e p s o n o g i à s t a t i d e t e r m i n a t i , a p a r t i r e d a l l a s a n i t à . I n e g o z i a t i s o n o a t t u a l m e n t e i n c o r s o s u m a t e r i e ' n o n - L e p ' ( s p e c i f i c a m e n t e p r o t e z i o n e c i v i l e , p r o f e s s i o n i e p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e e i n t e g r a t i v a ) , o l t r e c h e s u l c o o r d i n a m e n t o d e l l a f i n a n z a p u b b l i c a i n m a t e r i a d i s a n i t à ( n e l l a q u a l e p e r a l t r o i L e a s o n o g i à s t a t i d e t e r m i n a t i e d e s p r e s s a m e n t e q u a l i f i c a t i c o m e L e p d a l l a C o r t e ) . G l i i n t e r r o g a n t i c o n f o n d o n o p o i l a s t i p u l a d e l l e i n t e s e c o n l a f a s e d e i n e g o z i a t i e d e g l i a l t r i p a s s a g g i p r o c e d u r a l i i n t e r m e d i , c h e c o n d u c o n o , s e c o n d o l a l e g g e 8 6 , a l l a s t i p u l a d e l l ’ i n t e s a d e f i n i t i v a e a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l r e l a t i v o d i s e g n o d i l e g g e d i a p p r o v a z i o n e a l l e C a m e r e . S u l l a b a s e d e i t e m p i f i s s a t i d a l l a l e g g e , l a p r e s e n t a z i o n e d i q u e s t ’ u l t i m o - h a c o n c l u s o C a l d e r o l i - n o n p o t r à a v v e n i r e e n t r o l a f i n e d e l l ’ a n n o " .