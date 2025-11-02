R o m a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a d e s t r a d i g o v e r n o s i p r e p a r a a s u b i r e l ’ e n n e s i m o d i k t a t l e g h i s t a s u l l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a , c h e s e m b r e r e b b e p r o n t a a e n t r a r e n e l l ’ a g e n d a d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i s u b i t o d o p o l e e l e z i o n i r e g i o n a l i . U n a b e f f a a i c i t t a d i n i c a m p a n i , c h e p e r ò s a n n o b e n i s s i m o c h e o p i n i o n e h a q u e s t o E s e c u t i v o d e l M e z z o g i o r n o . Î l c a n d i d a t o d e l c e n t r o d e s t r a i n C a m p a n i a f a a n c h e p a r t e d e l G o v e r n o , p e r c u i è t e n u t o a d i r e u n a p a r o l a c h i a r a s u l t e m a . S m e n t i s c a l a n o t i z i a d e l l ’ a c c e l e r a z i o n e s u l l ’ a u t o n o m i a s e v u o l e m a n t e n e r e u n m i n i m o d i c r e d i b i l i t à ” . C o s ì l a d e p u t a t a C a r m e l a A u r i e m m a , c o o r d i n a t r i c e p r o v i n c i a l e d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e a N a p o l i .