Roma, 2 nov. (Adnkronos) - La destra di governo si prepara a subire lennesimo diktat leghista sullautonomia differenziata, che sembrerebbe pronta a entrare nellagenda del Consiglio dei ministri subito dopo le elezioni regionali. Una beffa ai cittadini campani, che però sanno benissimo che opinione ha questo Esecutivo del Mezzogiorno. Îl candidato del centrodestra in Campania fa anche parte del Governo, per cui è tenuto a dire una parola chiara sul tema. Smentisca la notizia dellaccelerazione sullautonomia se vuole mantenere un minimo di credibilità. Così la deputata Carmela Auriemma, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle a Napoli.