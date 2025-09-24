M i l a n o , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - D o p o l ' a p p e l l o d e l s e t t o r e a u t o m o t i v e l a n c i a t o d a l l ' a s s e s s o r e a l l o S v i l u p p o E c o n o m i c o d i R e g i o n e L o m b a r d i a , G u i d o G u i d e s i , a l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a d a l l a c o r n i c e d e l v e r t i c e A r a ( A u t o m o t i v e R e g i o n A l l i a n c e ) , f a n n o e c o l e p a r o l e d i t r e r a p p r e s e n t a n t i d e i l a n d e r t e d e s c h i : M a r k u s S ö d e r , M i n i s t r o P r e s i d e n t e d e l l a B a v i e r a ; W i n f r i e d K r e t s c h m a n n , M i n i s t r o P r e s i d e n t e d e l B a d e n - W ü r t t e m b e r g e O l a f L i e s , M i n i s t r o P r e s i d e n t e d e l l a B a s s a S a s s o n i a . G u i d e s i a v e v a r i b a d i t o c o m e l ' A r a f o s s e r i u s c i t a a " a p r o p o r r e a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a d o c u m e n t i c o n i d e e e s u g g e r i m e n t i p e r r a g g i u n g e r e l ’ o b i e t t i v o d i u n a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e s e n z a d i s t r u g g e r e l a c o m p e t i t i v i t à " s e n z a p e r ò c h e l a C o m m i s s i o n e a v e s s e c o n c r e t i z z a t o l e r i c h i e s t e . " P e r o r a q u a s i n u l l a d e l l e n o s t r e p r o p o s t e è s t a t a m e s s a i n c a m p o ” a v e v a d e t t o l ' a s s e s s o r e . I t r e r a p p r e s e n t a n t i t e d e s c h i , i n u n a l e t t e r a i n d i r i z z a t a a l l a p r e s i d e n t e U r s u l a v o n d e r L e y e n , s o t t o l i n e a n o c o m e " i l n o s t r o s e t t o r e l e a d e r s t a s o f f r e n d o u n a c r e s c e n t e p r e s s i o n e c o m p e t i t i v a d a p a r t e d i C i n a e S t a t i U n i t i , d o v u t a a i n c e r t e z z e , s o v r a c a p a c i t à s o v v e n z i o n a t a d a l l o S t a t o , t a r i f f e i n g i u s t i f i c a t e e v e n d i t e d e b o l i . I n o l t r e , l ’ a c c e l e r a z i o n e d e l l a m o b i l i t à e l e t t r i c a i n E u r o p a n o n s t a p r o c e d e n d o c o m e p r e v i s t o , a n c h e a c a u s a d e l l a m a n c a n z a d i c o n d i z i o n i q u a d r o a d e g u a t e , c h e p o r t a a u n a c e r t a r i l u t t a n z a a l l ’ a c q u i s t o " . P e r q u e s t o m o t i v o " è f o n d a m e n t a l e c h e l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a c o i n v o l g a a n c h e g l i S t a t i p r o d u t t o r i d i a u t o m o b i l i , c h e s o n o m a s s i c c i a m e n t e c o l p i t i d a l l a t r a s f o r m a z i o n e i n a t t o , n e l p r o c e s s o d e l l e p r o s s i m e d e c i s i o n i " . L ’ i n c r e m e n t o d e l l a m o b i l i t à e l e t t r i c a " r i s c h i a d i f a l l i r e a c a u s a d e l l a m a n c a n z a d i i n f r a s t r u t t u r e d i r i c a r i c a - s e c o n d o i t r e m i n i s t r i - . L a c o s t r u z i o n e d i n u o v i c o l l e g a m e n t i a m e d i a o a l t a t e n s i o n e , n e c e s s a r i p e r l ’ e l e v a t a p o t e n z a d i r i c a r i c a , r i c h i e d e r à f i n o a 1 0 a n n i p e r e s s e r e p i a n i f i c a t a e r e a l i z z a t a . A n c h e s e t u t t i g l i S t a t i m e m b r i i n i z i a s s e r o s u b i t o , l ’ o b i e t t i v o d e l 2 0 3 0 s a r e b b e i r r a g g i u n g i b i l e . I p r o d u t t o r i d e l B a d e n - W ü r t t e m b e r g , d e l l a B a v i e r a e d e l l a B a s s a S a s s o n i a h a n n o g i à f a t t o g r a n d i i n v e s t i m e n t i e s o n o p r o n t i a l l a p r o d u z i o n e i n s e r i e d i c a m i o n e a u t o b u s e l e t t r i c i a b a t t e r i a . T u t t a v i a , s p e d i z i o n i e r i e a l t r i c l i e n t i s o n o r i l u t t a n t i a d a c q u i s t a r e q u e s t i v e i c o l i , s o p r a t t u t t o p e r i l u n g h i t r a g i t t i , p e r c h é n o n p o s s o n o e s s e r e r i c a r i c a t i f a c i l m e n t e e n o n s o n o a n c o r a c o n v e n i e n t i r i s p e t t o a i v e i c o l i d i e s e l , c o n s i d e r a n d o i l c o s t o t o t a l e d i p r o p r i e t à " . I n o l t r e , l a t a s s a p e r i l m a n c a t o r a g g i u n g i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i d i f l o t t a f i s s a t i d a l r e g o l a m e n t o ( U E ) 2 0 1 9 / 1 2 4 2 , a t t u a l m e n t e p a r i a 4 . 2 5 0 € o 6 . 8 0 0 € p e r g c o 2 / t k m d a l 2 0 3 0 " è s p r o p o r z i o n a t a r i s p e t t o a u n p r e z z o a d e g u a t o d e l l a c o 2 e p o t r e b b e a v e r e u n i m p a t t o e s i s t e n z i a l e s u i p r o d u t t o r i . S i r i s c h i a l a p e r d i t a d i p o s t i d i l a v o r o i n G e r m a n i a e i n E u r o p a , m e n t r e i c o n c o r r e n t i c i n e s i c e r c a n o d i c o n q u i s t a r e i l m e r c a t o e u r o p e o " . S ö d e r , K r e t s c h m a n n e L i e s s o n o f e r m i s u l l e l o r o p o s i z i o n i : " N o n d o b b i a m o p e r m e t t e r e c h e l a n o s t r a i n d u s t r i a a u t o m o b i l i s t i c a p a g h i s a n z i o n i p e r q u a l c o s a d i c u i n o n è r e s p o n s a b i l e , p o r t a n d o a u n i n d e b o l i m e n t o d e l l a b a s e i n d u s t r i a l e e u r o p e a " . C i n q u e l e r i c h i e s t e a v a n z a t e d a i r a p p r e s e n t a n t i : m a g g i o r e c o n c e n t r a z i o n e a n c h e s u i v e i c o l i c o m m e r c i a l i p e s a n t i " p o i c h é i l t r a s p o r t o m e r c i s u s t r a d a r a p p r e s e n t a i l 7 8 % d e l t o t a l e i n E u r o p a e g a r a n t i s c e l ’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o d i b e n i a l i m e n t a r i e i n d u s t r i a l i " ; e s p a n s i o n e d e l l ’ i n f r a s t r u t t u r a d i r i c a r i c a i n t u t t a E u r o p a , n o n s o l o s u l l e a u t o s t r a d e m a a n c h e n e l l e l o c a l i t à t u r i s t i c h e ; r i c h i e s t a d i a n t i c i p a r e l a r e v i s i o n e d e l r e g o l a m e n t o p e r s t a b i l i r e s t a n d a r d s u l l e e m i s s i o n i d i c o 2 p e r i v e i c o l i p e s a n t i ( p r e v i s t o p e r i l 2 0 2 7 ) e d i e s a m i n a r e d o v e s i a n e c e s s a r i a m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à p e r g a r a n t i r e i l r a g g i u n g i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i ; t r a s f o r m a z i o n e d e g l i a n n u n c i d e l p i a n o d ’ a z i o n e i n m i s u r e c o n c r e t e , " c o m e l a c r e a z i o n e d i u n a p r o d u z i o n e e u r o p e a d i b a t t e r i e e l o s v i l u p p o d i t e c n o l o g i e c h i a v e ( b a t t e r i e , c e l l e a i d r o g e n o / c o m b u s t i b i l e , g u i d a a u t o n o m a , c h i p ) " ; m a g g i o r i i n v e s t i m e n t i " p e r r e s i s t e r e a l l a c o n c o r r e n z a i n t e r n a z i o n a l e e m a n t e n e r e i l f u t u r o t e c n o l o g i c o i n E u r o p a " . " C o m e L ä n d e r c o n u n a f o r t e i n d u s t r i a a u t o m o b i l i s t i c a , s i a m o p r o n t i a c o l l a b o r a r e c o n l ’ U n i o n e E u r o p e a , l a C o m m i s s i o n e e a l t r i p a r t n e r , e c h i e d i a m o d i e s s e r e i n c l u s i n e l p r o g r a m m a d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a p e r i l d i a l o g o s t r a t e g i c o " s i c h i u d e l a l e t t e r a a l l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e .