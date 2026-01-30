M i l a n o , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - D o p o g l i i n c o n t r i d i m e r c o l e d ì s c o r s o c o n l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , l ' a s s e s s o r e a l l o S v i l u p p o e c o n o m i c o d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a , G u i d o G u i d e s i , h a p a r t e c i p a t o , o g g i , a l T a v o l o A u t o m o t i v e c o n v o c a t o d a l m i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y s v o l t o s i a R o m a . P e r l ' a s s e s s o r e è s t a t a l ' o c c a s i o n e p e r s o t t o l i n e a r e l a " n e c e s s i t à d i u n i n t e r v e n t o s i n e r g i c o p e r u l t e r i o r i c o r r e t t i v i p e r l a p i e n a ' n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a ' r i s p e t t o a l p a s s a g g i o c h e c i s a r à s i a i n C o n s i g l i o d e l l ' U e s i a i n P a r l a m e n t o e u r o p e o " . " C ' è s p a z i o - h a d e t t o a n c o r a G u i d e s i d u r a n t e i l s u o i n t e r v e n t o - p e r i n t e r v e n i r e ; o c c o r r e f a r l o e c i ò d e v e a v v e n i r e c o n a z i o n i e l a v o r o d i s q u a d r a . C o n s i d e r a t e l e d i f f i c o l t à d e l s e t t o r e a u t o m o t i v e s e r v e p i ù p r a g m a t i s m o e m e n o c o n v e g n i . C o m e L o m b a r d i a c o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e s u p r o p o s t e e m e n d a t i v e p e r m o d i f i c a r e u l t e r i o r m e n t e ' i l r e g o l a m e n t o r i g u a r d a n t e i p a r a m e t r i d i p r e s t a z i o n e i n m a t e r i a d i e m i s s i o n i C o 2 p e r i n u o v i v e i c o l i l e g g e r i ' ; e q u e s t o l a v o r o d i e l a b o r a z i o n e d i p r o p o s t e e m e n d a t i v e l e c o n d i v i d e r e m o c o n c o s t r u t t o r i , c o m p o n e n t i s t i , i s t i t u z i o n i , l e a l t r e r e g i o n e e u r o p e e e i p a r l a m e n t a r i e u r o p e i " . " C r e d i a m o c h e q u e s t a i m p o s t a z i o n e d i l a v o r o - i l m e s s a g g i o c o n c l u s i v o d i G u i d e s i - s i a l ' u n i c o m o d o d i g i o c a r c i l e u l t i m e e p i c c o l e s p e r a n z e d i s a l v a r e l ' i n d u s t r i a d e l l ' a u t o m o t i v e i n E u r o p a e v i t a n d o q u e l l o c h e s a r e b b e i l s u i c i d i o e c o n o m i c o p i ù g r a n d e d e l l a s t o r i a " .