M i l a n o , 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ O g n i u l t e r i o r e r i n v i o d i i n i z i a t i v e c o n c r e t e d a p a r t e d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a i n c a m p o i n d u s t r i a l e a v v i c i n a s e m p r e d i p i ù i l r i s c h i o d i d e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e ” . I n t e r v i e n e n u o v a m e n t e e c o n f e r m e z z a l ’ a s s e s s o r e a l l o S v i l u p p o e c o n o m i c o d i R e g i o n e L o m b a r d i a , G u i d o G u i d e s i , i n m e r i t o a l l ’ i p o t e s i d i n u o v o r i n v i o d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l p a c c h e t t o a u t o m o t i v e d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a . S u l s e t t o r e " n o n s o l o c i a s p e t t i a m o r i s p o s t e d a l l a p r e s i d e n t e V o n d e r L e y e n i l p r o s s i m o 1 0 d i c e m b r e , m a c h e q u e s t e p o s s a n o i n c i d e r e r e a l m e n t e s u l l a s a l v a g u a r d i a d e l s e t t o r e " . I n t e r v e n t i c h e - s o t t o l i n e a G u i d e s i - " n o i , c o m e R e g i o n e L o m b a r d i a e A u t o m o t i v e R e g i o n s A l l i a n c e , s o l l e c i t i a m o d a t e m p o , c o m e l ’ a p e r t u r a r e a l e a t u t t e l e t e c n o l o g i e e q u i n d i a n c h e a i b i o c a r b u r a n t i e l a r e v i s i o n e d e i l i m i t i d i C o 2 d a p r e v e d e r e a n c h e p e r i c a m i o n e b u s . R i c o r d o c h e s o l i p o c h i g i o r n i f a i l p i ù i m p o r t a n t e c o s t r u t t o r e e u r o p e o h a a n n u n c i a t o l a p r i m a a u t o p r o d o t t a i n t e r a m e n t e i n C i n a c o n i l p r o p r i o m a r c h i o ; d a l l a C o m m i s s i o n e a r r i v a n o a d d i r i t t u r a i p o t e s i d i d e t a r i f f a z i o n e s u l l ’ i m p o r t c i n e s e c o m e s e l o s p o s t a m e n t o p r o d u t t i v o f o s s e u n a s t r a t e g i a d i p o l i t i c a i n d u s t r i a l e ” . P r e o c c u p a z i o n e a n c h e p e r i l s i d e r u r g i c o : " A p p r e n d i a m o d e l r i n v i o d i i n t e r v e n t i i n m a t e r i a d i E t s , f o r t e m e n t e r i c h i a m a t i d a t e m p o d a l ' s i s t e m a l o m b a r d o ' - a g g i u n g e l ' a s s e s s o r e - . A l l o s t e s s o m o d o n o n v e n g o n o a n c o r a i n s e r i t i l i m i t i a l l ' e s p o r t a z i o n e d e l ' r o t t a m e f e r r o s o ' c h e p e r l a n o s t r a s i d e r u r g i a r a p p r e s e n t a l a m a t e r i a p r i m a ” . “ A l t r o s e t t o r e s u l q u a l e d a t e m p o s t i a m o s o l l e c i t a n d o i n t e r v e n t i d a p a r t e d e l l a C o m m i s s i o n e – r i m a r c a – è q u e l l o d e l l a c h i m i c a " . G u i d e s i s i a s p e t t a u n ' a c c e l e r a z i o n e d e l p a c c h e t t o a t u t e l a d e l s e t t o r e , p a r t e n d o " d a u n i n t e r v e n t o s t r u t t u r a l e s u i c o s t i e n e r g e t i c i o l t r e a l c a m b i a m e n t o d i u n ' i m p o s t a z i o n e r e g o l a t o r i a c h e h a s o s t a n z i a l m e n t e l i m i t a t o i l s e t t o r e q u a s i d a r e n d e r l o i n c o m p a t i b i l e c o n l ’ E u r o p a ” . “ S o n o s o l o a l c u n i e s e m p i d i u n ' a s p e t t a t i v a c h e n o n p u ò e s s e r e d i s a t t e s a – r i b a d i s c e l ’ a s s e s s o r e – p e r c h é , s e n z a c o n c r e t i c a m b i a m e n t i r e g o l a t o r i , l a d e s e r t i f i c a z i o n e i n d u s t r i a l e i n i z i e r à a c o n c r e t i z z a r s i . P o s t i c i p o e t e m p o r e g g i a m e n t i u l t e r i o r i s o n o i n a c c e t t a b i l i p e r c h é t e m p o n o n n e a b b i a m o p i ù , s o n o a r i s c h i o m i l i o n i d i p o s t i d i l a v o r o e i n t e r i c o m p a r t i ” . G u i d e s i h a v o l u t o q u i n d i a n n u n c i a r e c h e “ s e n z a i n t e r v e n t i d a p a r t e d e l l a C o m m i s s i o n e l a L o m b a r d i a s i f a r à c a p o d i u n a p r o t e s t a i n r a p p r e s e n t a n z a d e l l a m a n i f a t t u r a : l o f a r e m o a t u t e l a d e l l a n o s t r a e c o n o m i a , d e l l a v o r o e d e l f u t u r o d e i p i ù g i o v a n i ” .