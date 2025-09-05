M i l a n o , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ I n t e m a d i a u t o m o t i v e i l P a r t i t o P o p o l a r e E u r o p e o è o r a c h e a g i s c a c o e r e n t e m e n t e c o n c i ò c h e d i c e e c i ò c h e s c r i v e u f f i c i a l m e n t e p r i m a c h e s i a r r i v i a l l a m o r t e d e l s e t t o r e ” c o s ì l ’ a s s e s s o r e a l l o S v i l u p p o E c o n o m i c o d i R e g i o n e L o m b a r d i a e p r e s i d e n t e d e l l ’ A u t o m o t i v e R e g i o n s A l l i a n c e G u i d o G u i d e s i s i a p p e l l a d i r e t t a m e n t e a l P p e . D i c h i a r a z i o n i r i l a s c i a t e a l l a v i g i l i a d e l G r a n P r e m i o d i M o n z a . U n a s c e l t a n o n c a s u a l e i n q u a n t o n e l n o v e m b r e s c o r s o l a L o m b a r d i a h a a s s u n t o l a g u i d a d e l l e R e g i o n i m o t o r i s t i c h e p i ù a v a n z a t e d ’ E u r o p a c o n u n a c e r i m o n i a i s t i t u z i o n a l e p r o p r i o a l l ’ a u t o d r o m o d i M o n z a , t e m p i o m o n d i a l e d e l l a v e l o c i t à , p e r s o t t o l i n e a r e u n a s t o r i a c e n t e n a r i a c h e l e g a l a t e r r a l o m b a r d a a l l ’ i n d u s t r i a a u t o m o b i l i s t i c a . “ I l P p e è o r a c h e s i d i m o s t r i c o e r e n t e c o n i l s u o d o c u m e n t o s t i l a t o e a p p r o v a t o n e l n o v e m b r e s c o r s o ; u n d o c u m e n t o c h i a r o c h e r i c a l c a p e r f e t t a m e n t e l e n o s t r e p o s i z i o n i ; a d e s s o è a r r i v a t o i l m o m e n t o d i d e c i d e r e e c a m b i a r e r a d i c a l m e n t e s t r a d a ” h a r i m a r c a t o a n c o r a G u i d e s i . L o s t e s s o p r e s i d e n t e d e l l ’ A r a s i è p o i r i v o l t o d i r e t t a m e n t e a l l a p r e s i d e n t e V o n d e r L e y e n : “ D e v e d e c i d e r e p e r c h é n o n s i p u ò s t a r e f e r m i . B a s t a c o n d i v i e t i s t u p i d i . N o n c a m b i a r e s i g n i f i c a a c c o m p a g n a r e i l p i ù i m p o r t a n t e s e t t o r e i n d u s t r i a l e d e l l ’ E u r o p a a l l a m o r t e ” . “ A n c h e a l c u n e d i c h i a r a z i o n i d e l p r e s i d e n t e d e i P o p o l a r i M a n f r e d W e b e r r i c a l c a n o l a n o s t r a p o s i z i o n e s u ‘ n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c h e ’ e s u l l o s t o p a s t u p i d i d i v i e t i ” . E a n c h e i n q u e s t o c a s o G u i d e s i f a u n a p p e l l o d i r e t t o s o p r a t t u t t o i n v i s t a d e l g r a n d e a p p u n t a m e n t o d e l p r o s s i m o 1 2 s e t t e m b r e q u a n d o c i s a r à l a r i u n i o n e s t r a t e g i c a c o n v o c a t a d a l l a V o n d e r L e y e n e a l l a q u a l e s a r a n n o p r e s e n t i t u t t i i p r i n c i p a l i s t a k e h o l d e r d e l s e t t o r e . “ M i a s p e t t o c h e d a l l e p a r o l e s e g u a n o i f a t t i e c h e a l l a r i u n i o n e s t r a t e g i c a f i n a l m e n t e t u t t o i l s e t t o r e , t e r r i t o r i , c o m p o n e n t i s t i c a e c o s t r u t t o r i , a b b i a u n ’ u n i c a v o c e . O r a b a s t a a s s i s t a i c i n e s i , c a m b i a r e p e r s a l v a r e l a n o s t r a i n d u s t r i a e i p o s t i d i l a v o r o . S o l o c o s ì c i s a r à u n f u t u r o s o s t e n i b i l e , s o l o s e a v r e m o a n c o r a u n p r o t a g o n i s m o s e t t o r i a l e r i u s c i r e m o a c o n t r i b u i r e a d u n a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e a t t r a v e r s o t u t t e l e s o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e e s i s t e n t i c h e l a r i c e r c a e l ’ i n n o v a z i o n e c i m e t t e r a n n o a d i s p o s i z i o n e ” .