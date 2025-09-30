M i l a n o - 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P e r c h é l a L o m b a r d i a r e s t i c o m p e t i t i v a a n c h e i n f u t u r o s e r v o n o l e i d e e e i l c o r a g g i o d e i s u o i g i o v a n i . C o n q u e s t a c o n v i n z i o n e l ’ a s s e s s o r e a l l o S v i l u p p o E c o n o m i c o , G u i d o G u i d e s i , h a s c e l t o d i r a f f o r z a r e i l s o s t e g n o a l m o n d o d e l l e p a r t i t e I V A , p a r t e n d o d a u n c o n c e t t o c h i a v e : “ L a L o m b a r d i a è l a c a s a d e l l e i d e e ” . U n i m p e g n o c h e o g g i s i a r r i c c h i s c e d e i d a t i e m e r s i d a l l a r i c e r c a p r o m o s s a d a R e g i o n e L o m b a r d i a c o n l ’ I s t i t u t o P i e p o l i , p r e s e n t a t a q u e s t a m a t t i n a a P a l a z z o L o m b a r d i a , s e d e d e l l a G i u n t a l o m b a r d a . L ’ i n d a g i n e , c o n d o t t a n e l l u g l i o s c o r s o s u u n c a m p i o n e d i 1 . 0 0 0 r a g a z z i t r a i 1 6 e i 3 0 a n n i r e s i d e n t i i n L o m b a r d i a , n a s c e d a l l a c o n v i n z i o n e c h e p e r m a n t e n e r e i p r i m a t i i n c a m p o e c o n o m i c o e p r o d u t t i v o , l a R e g i o n e d e b b a c o l t i v a r e u n a n u o v a g e n e r a z i o n e d ' i m p r e n d i t o r i , c a p a c i d i a f f r o n t a r e i l f u t u r o c o n c r e a t i v i t à , i n n o v a z i o n e e s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à . “ V o g l i a m o c h e i g i o v a n i l o m b a r d i s e n t a n o l ’ i m p r e s a c o m e u n ’ o p p o r t u n i t à c o n c r e t a – h a s p i e g a t o G u i d e s i – . G i à o g g i o f f r i a m o t a n t i s t r u m e n t i , m a l a v e r a s f i d a è c u l t u r a l e : c r e a r e u n e c o s i s t e m a i n c u i m e t t e r s i i n p r o p r i o n o n s i a l ’ e c c e z i o n e , m a u n a s t r a d a n a t u r a l e ” . I g i o v a n i l o m b a r d i s i d e s c r i v o n o s o d d i s f a t t i , a u t o n o m i , a p e r t i a n u o v e i d e e e o t t i m i s t i , m a n o n n a s c o n d o n o f r a g i l i t à e t i m o r i . B e n i l 6 3 % d i c h i a r a d i e s s e r e p r e o c c u p a t o d i n o n r i u s c i r e a t r o v a r e l a v o r o , a n c h e s e o l t r e l a m e t à a f f e r m a d i a v e r e l e i d e e c h i a r e s u l p r o p r i o f u t u r o . C h i è g i à e n t r a t o n e l m o n d o d e l l a v o r o s i d i c e i n g r a n p a r t e s o d d i s f a t t o ( 7 9 % ) , p u r s e g n a l a n d o c r i t i c i t à l e g a t e a r e t r i b u z i o n i n o n a d e g u a t e e a u n a s c a r s a r e a l i z z a z i o n e p e r s o n a l e . T r a l e a s p i r a z i o n i , s p i c c a l a v o g l i a d ' i n d i p e n d e n z a : u n g i o v a n e l o m b a r d o s u c i n q u e s o g n a d i m e t t e r s i i n p r o p r i o e i l 3 0 % d e g l i i n t e r v i s t a t i r i t i e n e c h e i n L o m b a r d i a v i s i a n o o p p o r t u n i t à m i g l i o r i c h e a l t r o v e . L ’ a u t o i m p r e n d i t o r i a l i t à è v i s t a c o m e f o n t e d i b e n e s s e r e p e r s o n a l e , p r o f e s s i o n a l e e d e c o n o m i c o , m a a n c h e c o m e p e r c o r s o i r t o d i o s t a c o l i , s o p r a t t u t t o d i n a t u r a f i s c a l e e b u r o c r a t i c a . P r o p r i o p e r r e n d e r e p i ù a g e v o l e q u e s t o c a m m i n o , R e g i o n e L o m b a r d i a h a c o s t r u i t o n e g l i a n n i u n s i s t e m a a r t i c o l a t o d i s o s t e g n o : b a n d o ‘ N u o v a I m p r e s a ’ , i s t i t u i t o d a G u i d e s i a d o g g i h a c o n t r i b u t o a f a r n a s c e r e q u a s i 4 m i l a n u o v e i m p r e s e ; i l f i n a n z i a m e n t o r e g i o n a l e t o t a l e d i q u a s i 2 7 m i l i o n i d i e u r o h a g e n e r a t o u n i n v e s t i m e n t o d a p a r t e d i p r i v a t i d i q u a s i 6 5 m i l i o n i d i e u r o . ‘ M i c r o c r e d i t o ’ d a 2 4 m i l i o n i d i e u r o ; f o n d i d i v e n t u r e c a p i t a l ‘ L o m b a r d i a V e n t u r e ’ ( 4 0 m i l i o n i ) e ‘ L o m b a r d i a V e n t u r e S T E P ’ ( 7 0 m i l i o n i ) . A q u e s t i s i a f f i a n c a n o c o m p e t i z i o n i c o m e l a S t a r t C u p L o m b a r d i a , c h e d a l 2 0 1 6 h a d a t o v i t a a 4 4 n u o v e i m p r e s e e p r o g r a m m i d i a c c e l e r a z i o n e d i r e s p i r o i n t e r n a z i o n a l e c o m e ‘ S k y D e c k E u r o p e M i l a n o ’ ( 1 , 5 m i l i o n i d i e u r o c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a s u p p o r t a r e 4 5 s t a r t u p ) e d ‘ E S A B I C M i l a n o ’ , a n c h ’ e s s o i n g r a d o d i s o s t e n e r e s t a r t u p i n n o v a t i v e e d e l l a s p a c e e c o n o m y . A c c a n t o a q u e s t e m i s u r e c o n s o l i d a t e , o g g i v e n g o n o p r e s e n t a t e d u e i m p o r t a n t i n o v i t à : u n o s t r u m e n t o d i a c c o m p a g n a m e n t o , p e n s a t o p e r o r i e n t a r e e s u p p o r t a r e c h i v u o l e i n t r a p r e n d e r e u n p e r c o r s o i m p r e n d i t o r i a l e , r i d u c e n d o l e b a r r i e r e i n f o r m a t i v e e f a c i l i t a n d o l ’ a c c e s s o a l l e o p p o r t u n i t à , e u n a c a m p a g n a d i c o m u n i c a z i o n e d e d i c a t a a d i f f o n d e r e l a c u l t u r a d ’ i m p r e s a e s t i m o l a r e l ’ i n t e r e s s e v e r s o l ’ a u t o i m p r e n d i t o r i a l i t à . “ I l s i s t e m a l o m b a r d o s i m e t t e a d i s p o s i z i o n e d e i g i o v a n i e d e l l a L o m b a r d i a s t e s s a p e r f a r s ì c h e l a n o s t r a r e g i o n e c o n t i n u i a r i m a n e r e c o m p e t i t i v a e r e s t i l a c a s a d e l l e i d e e – h a s o t t o l i n e a t o a n c o r a l ’ a s s e s s o r e G u i d e s i – . È f o n d a m e n t a l e , i n o l t r e , c h e g l i i m p r e n d i t o r i d i s u c c e s s o m e t t a n o a d i s p o s i z i o n e l a l o r o g r a n d e e s p e r i e n z a e l a l o r o s t o r i a , a f f i n c h é d i v e n t i n o e s e m p i c o n c r e t i p e r l e n u o v e g e n e r a z i o n i . ” “ R e g i o n e L o m b a r d i a è e s a r à a l f i a n c o d e i g i o v a n i c h e v o g l i o n o m e t t e r s i i n g i o c o – h a c o n c l u s o i l r e s p o n s a b i l e l o m b a r d e d e l l e i m p r e s e – . C r e a r e i m p r e s a s i g n i f i c a c r e a r e f u t u r o : p e r s é s t e s s i , p e r l a c o m u n i t à ” .