( A d n k r o n o s ) - A d n k r o n o s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n P E T R O N A S L u b r i c a n t s I t a l y P E T R O N A S L u b r i c a n t s I n t e r n a t i o n a l ( P L I ) h a a n n u n c i a t o i l r i l a n c i o d i S e l e n i a , i l s u o b r a n d d i p u n t a n e l s e t t o r e d e i l u b r i f i c a n t i , n e l l a r e g i o n e E m e a c o n f e r m a n d o i l c o s t a n t e i m p e g n o v e r s o i l m a r c h i o e u n a c h i a r a s t r a t e g i a d i c r e s c i t a . S e l e n i a i n c a r n a u n a p r o f o n d a p a s s i o n e p e r i m o t o r i , u n e n d o t e c n o l o g i a a v a n z a t a c o n l a s u a i d e n t i t à i c o n i c a , s t a b i l e n d o c o s ì u n n u o v o p u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l l ’ e c c e l l e n z a a u t o m o b i l i s t i c a . D a o l t r e 3 0 a n n i S e l e n i a è l a s c e l t a d i f i d u c i a p e r g l i a u t o m o b i l i s t i a p p a s s i o n a t i d e l l a p r o p r i a v e t t u r a e d e l l e s u e p r e s t a z i o n i . C o n o s c i u t o c o m e l ’ “ O l i o d e i C a m p i o n i ” , S e l e n i a h a a l i m e n t a t o v i t t o r i e n e l C a m p i o n a t o d e l M o n d o R a l l y e n e i C a m p i o n a t i E u r o p e i , f i n d a l l a s u a n a s c i t a . L e s u e f o r m u l a z i o n i s o n o s t u d i a t e a p p o s i t a m e n t e p e r r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d i o g n i s i n g o l o c o m p o n e n t e i n m o v i m e n t o d e l m o t o r e , o f f r e n d o l a m a s s i m a p r o t e z i o n e e g a r a n t e n d o p e r f o r m a n c e o t t i m a l i i n o g n i p e r c o r s o . C o n i l n u o v o p o s i z i o n a m e n t o “ A s k f o r P a s s i o n ” , S e l e n i a f o n d e p r e s t a z i o n i e d e m o z i o n e i n u n a p r o p o s t a i n n o v a t i v a , r a p p r e s e n t a t a g r a f i c a m e n t e d a u n c u o r e d i o l i o m o t o r e c h e i n c a r n a p a s s i o n e , t r a d i z i o n e e c u r a . U n s i m b o l o c h e r a c c h i u d e p a s s i o n e , h e r i t a g e e a t t e n z i o n e , r a f f o r z a n d o l a v i s i o n e d e l b r a n d P L I : u n i r e a f f i d a b i l i t à t e c n i c a e d e m o z i o n e . L a n u o v a i d e n t i t à e s p r i m e c o n f o r z a l a d e d i z i o n e d i S e l e n i a a l l a q u a l i t à , m a n t e n e n d o l a s t r u t t u r a g r a f i c a s t o r i c a e i l n o m e d e l p r o d o t t o – g a r a n z i a d i c o n t i n u i t à e r i c o n o s c i b i l i t à – e i n t r o d u c e n d o a l c o n t e m p o n u o v i e l e m e n t i d i s t i n t i v i : l a v i s c o s i t à d e l l u b r i f i c a n t e , m e s s a o r a i n e v i d e n z a e i l m a r c h i o d i g a r a n z i a “ E n g i n e e r e d b y P E T R O N A S ” , a s o t t o l i n e a r e i n n o v a z i o n e e d e c c e l l e n z a . E l e m e n t o d i s p i c c o è l ’ e m b l e m a “ 1 0 0 Y e a r s ” , c h e c e l e b r a i l l e g a m e s t o r i c o d e l p r o d o t t o , d a l l e o r i g i n i c o n O l i o F i a t e F i a t L u b r i f i c a n t i f i n o a i g i o r n i n o s t r i . N a t o c o m e p r i m a g a m m a p r e m i u m d i F i a t L u b r i f i c a n t i c o n f o r m u l e c o m p l e t a m e n t e s i n t e t i c h e , S e l e n i a è c r e s c i u t o f i n o a d i v e n t a r e u n ’ i c o n a , c a p a c e d i s u s c i t a r e o r g o g l i o e r i c o r d i e m o z i o n a n t i . P e r i n u o v i c o n s u m a t o r i r a p p r e s e n t a u n i n v i t o a e n t r a r e a f a r p a r t e d i u n a s t o r i a d i p a s s i o n e e p e r f o r m a n c e . L a m i s s i o n e r e s t a c h i a r a : i n o g n i c h i l o m e t r o p e r c o r s o S e l e n i a p r o t e g g e l e p a r t i v i t a l i d e l m o t o r e , p e r m e t t e n d o a g l i a u t o m o b i l i s t i d i v i v e r e a p p i e n o i l l o r o a m o r e p e r l a g u i d a . I l n u o v o S e l e n i a i n c a r n a l ’ i m p e g n o c o s t a n t e d i P L I p e r l a c u r a d e l m o t o r e – u n v a l o r e c o n d i v i s o d a l b r a n d e d a l l a s u a c o m m u n i t y – e u n i s c e p a s s i o n e e f i d u c i a , t r a s f o r m a n d o u n p r o d o t t o f u n z i o n a l e i n u n v e r o e p r o p r i o s i m b o l o d i c u r a , f e d e l t à e a f f i d a b i l i t à . G u a r d a n d o a l f u t u r o , P L I c o n f e r m a l a v o l o n t à d i c o n t i n u a r e a i n v e s t i r e n e l m a r c h i o , c o n n u o v e i n i z i a t i v e g i à i n p r o g r a m m a p e r a s s i c u r a r e a S e l e n i a i l r u o l o d i r i f e r i m e n t o t r a i l u b r i f i c a n t i p e r a u t o m o b i l i s t i e m e c c a n i c i . “ S e l e n i a è p i ù d i u n p r o d o t t o : è l a n o s t r a p r o m e s s a a g l i a u t o m o b i l i s t i c h e l a n o s t r a a t t e n z i o n e e d e d i z i o n e a l l a p e r f o r m a n c e c o n t i n u e r à a v i v e r e . I l d e s i g n c o m p l e s s i v o l o d i m o s t r a , t r a s f o r m a n d o i l n o s t r o o l i o m o t o r e d a s e m p l i c e p r o d o t t o f u n z i o n a l e a s i m b o l o d i c u r a e d i p a s s i o n e i n t e r i o r e ” , h a d i c h i a r a t o G i u s e p p e P e d r e t t i , R e g i o n a l M a n a g i n g D i r e c t o r E M E A d i P E T R O N A S L u b r i c a n t s I n t e r n a t i o n a l . “ S e l e n i a r a c c o n t a u n a s t o r i a d i d e d i z i o n e v e r s o i m o t o r i e v e r s o c h i l i a m a , c o n i u g a n d o a f f i d a b i l i t à t e c n i c a e d e m o z i o n e . ” G l i e s p e r t i t e c n i c i d i S e l e n i a h a n n o d e d i c a t o o l t r e 3 0 a n n i d i k n o w - h o w a l l a m e s s a a p u n t o d e l l e t e c n o l o g i e d i l u b r i f i c a z i o n e , s v i l u p p a n d o u n o l i o m o t o r e a l t a m e n t e a v a n z a t o i n g r a d o d i o f f r i r e p r o t e z i o n e e c u r a e c c e z i o n a l i p e r o g n i t i p o l o g i a d i v e i c o l o . I n s i e m e a l l ’ i n t u i t i v o s t r u m e n t o d i g i t a l e d i P L I “ T r o v a i l g i u s t o l u b r i f i c a n t e ” , g l i a u t o m o b i l i s t i p o s s o n o i n d i v i d u a r e c o n s i c u r e z z a i l p r o d o t t o p i ù a d a t t o a l p r o p r i o m o t o r e , s b l o c c a n d o i l m a s s i m o d e l l e p e r f o r m a n c e e u n a p r o t e z i o n e c o m p l e t a . L u p o ( P E T R O N A S L u b r i c a n t s I n t e r n a t i o n a l ) , ' n u o v o S e l e n i a l u b r i f i c a n t e p e r m o b i l i t à m o d e r n a ' " S e l e n i a r a p p r e s e n t a m o l t o p i ù d i u n o l i o m o t o r e : è u n s i m b o l o c h e c o n i u g a t e c n o l o g i a d ’ a v a n g u a r d i a , p e r f o r m a n c e s u p e r i o r i e a u t e n t i c a p a s s i o n e a u t o m o b i l i s t i c a " . L o d i c e C i r o L u p o , B u s i n e s s H e a d I t a l y & A f r i c a d i P E T R O N A S L u b r i c a n t s i n o c c a s i o n e d e l l a n c i o d e l n u o v o S e l e n i a p e r l ' a r e a E m e a . " D a o l t r e 3 0 a n n i , S e l e n i a è i l b r a n d d i r i f e r i m e n t o p e r g l i a u t o m o b i l i s t i p i ù e s i g e n t i . S o p r a n n o m i n a t o ' l ' O l i o d e i C a m p i o n i ' , h a c o n t r i b u i t o a l l e v i t t o r i e n e i C a m p i o n a t i M o n d i a l i R a l l y e n e i C a m p i o n a t i E u r o p e i , g u a d a g n a n d o s i s i n d a l d e b u t t o u n a r e p u t a z i o n e d i i n d i s c u s s a e c c e l l e n z a . I l r i l a n c i o c o n i l p a y o f f ' A s k f o r P a s s i o n ' c i c o n s e n t e d i v a l o r i z z a r e u l t e r i o r m e n t e u n p r o d o t t o c h e h a s c r i t t o p a g i n e d e c i s i v e n e l l a s t o r i a d e l l ' a u t o m o t i v e e d e l m o t o r s p o r t . S e l e n i a p r o t e g g e i l c u o r e d e l m o t o r e c o n f o r m u l a z i o n i s p e c i f i c h e c h e s a l v a g u a r d a n o o g n i c o m p o n e n t e , g a r a n t e n d o m a s s i m a p r o t e z i o n e e p r e s t a z i o n i o t t i m a l i p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l l a m o b i l i t à m o d e r n a . S e l e n i a q u i n d i n o n è s o l o s t o r i a : è p r e s e n t e e f u t u r o . O l t r e i l 3 0 % d e l l e v e t t u r e c h e o g g i c i r c o l a n o s u l l e s t r a d e i t a l i a n e l o r a c c o m a n d a n o s u l l o r o l i b r e t t o d i u s o e m a n u t e n z i o n e . U n p a t r i m o n i o u n i c o c h e s p i e g a i l p e r c h é o g g i S e l e n i a p r o s e g u a c o n u n a g a m m a r i n n o v a t a , c o n f o r m e a l l e s p e c i f i c h e a t t u a l i e i n g r a d o d i g a r a n t i r e l a p i e n a c o m p a t i b i l i t à t e c n i c a a n c h e p e r l e v e t t u r e f u t u r e . S e l e n i a è r i m a s t o n e l t e m p o e s i r i c o n f e r m a u n s i m b o l o d i p a s s i o n e , d i p e r f o r m a n c e e d i a f f i d a b i l i t à : v a l o r i c h e a n c o r a o g g i c i g u i d a n o " . Q u e s t ’ a n n o c e l e b r a t e i 1 0 a n n i d e l N e t w o r k P E T R O N A S i n I t a l i a . Q u a l è i l b i l a n c i o d i q u e s t o p e r c o r s o e c o m e g u a r d a t e a l f u t u r o d e l l a r e t e ? " I l d e c i m o a n n i v e r s a r i o d e l n o s t r o N e t w o r k r a p p r e s e n t a u n a t a p p a i m p o r t a n t e d i u n p e r c o r s o c h e v a n t a r a d i c i m o l t o p i ù p r o f o n d e . L a n o s t r a s t o r i a , i n f a t t i , a f f o n d a l e s u e o r i g i n i n e l l ' e s p e r i e n z a d e l l e O f f i c i n e O l i o F i a t e d e l l a r e t e B l u O f f i c i n a , c h e g i à n e g l i a n n i ' 8 0 e ' 9 0 a v e v a n o s v i l u p p a t o u n m o d e l l o i n n o v a t i v o d i c o l l a b o r a z i o n e c o n i m e c c a n i c i i t a l i a n i . O g g i l a r e t e P E T R O N A S i n I t a l i a c o n t a p i ù d i 1 . 9 0 0 o f f i c i n e e s i i n s e r i s c e i n u n c o n t e s t o p i ù a m p i o c h e c o m p r e n d e o l t r e 3 . 9 0 0 o f f i c i n e a f f i l i a t e i n E u r o p a e 5 . 4 0 0 a l i v e l l o g l o b a l e : n u m e r i c h e t e s t i m o n i a n o l a s o l i d i t à d i u n p r o g e t t o c h e h a s a p u t o e v o l v e r s i n e l t e m p o , m a n t e n e n d o s e m p r e a l c e n t r o l a q u a l i t à d e l s e r v i z i o e i l r a p p o r t o d i f i d u c i a c o n i n o s t r i p a r t n e r . P e r c e l e b r a r e q u e s t o t r a g u a r d o , a b b i a m o d a t o v i t a a " L a S t r a d a d e l l ' E c c e l l e n z a " , u n r o a d s h o w i t i n e r a n t e c h e f a t a p p a i n d i e c i r e g i o n i i t a l i a n e e t e r m i n e r à a n o v e m b r e . U n ' o c c a s i o n e p r e z i o s a p e r c o n s o l i d a r e l e r e l a z i o n i c o n o f f i c i n e e d i s t r i b u t o r i e c o s t r u i r e i n s i e m e u n p e r c o r s o v e r s o u n f u t u r o s e m p r e p i ù i n n o v a t i v o e s o s t e n i b i l e " . C o n i l l a n c i o d i o t t o b r e d e l l a P E T R O N A S L u b r i c a n t s I t a l y A c a d e m y d i m o s t r a t e g r a n d e a t t e n z i o n e a l l a f o r m a z i o n e . Q u a l i r i s u l t a t i v i a s p e t t a t e ? " L ' A c a d e m y r a p p r e s e n t a l a n o s t r a r i s p o s t a d i r e t t a a u n a d e l l e s f i d e p i ù p r e s s a n t i d e l s e t t o r e : l a n e c e s s i t à d i d i s p o r r e d i p r o f e s s i o n i s t i c o m m e r c i a l i a l t a m e n t e q u a l i f i c a t i e m o t i v a t i . Q u e s t a i n i z i a t i v a , s v i l u p p a t a i n t e r a m e n t e i n I t a l i a , s i p r o p o n e d i i d e n t i f i c a r e , f o r m a r e e i n t e g r a r e n u o v e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i c h e a n d r a n n o a p o t e n z i a r e l a n o s t r a r e t e d i s t r i b u t i v a . S i t r a t t a d i u n i n v e s t i m e n t o s t r a t e g i c o n e l l e p e r s o n e e n e l l e c o m p e t e n z e , c h e s o t t o l i n e a a n c o r a u n a v o l t a i l r u o l o d i p r i m o p i a n o d e l l ' I t a l i a n e l l e a t t i v i t à d i r i c e r c a , i n n o v a z i o n e e s v i l u p p o d i P E T R O N A S L u b r i c a n t s I n t e r n a t i o n a l . U n a p p r o c c i o l u n g i m i r a n t e c h e c i p e r m e t t e d i c o n s o l i d a r e l a n o s t r a p r e s e n z a s u l t e r r i t o r i o e d i r a f f o r z a r e i l r a p p o r t o d i f i d u c i a c o n i n o s t r i c l i e n t i " .