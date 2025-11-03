R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ È i n d i s p e n s a b i l e u n ’ a s s u n z i o n e d i r e s p o n s a b i l i t à d a p a r t e d e l g o v e r n o s u l t e m a d e l l ’ e q u i t à e d e l l a t r a s p a r e n z a d e l l e t a r i f f e s u l l e a s s i c u r a z i o n i p e r l a R c A u t o . D o b b i a m o p r e n d e r e a t t o c h e n e l l ’ a t t u a l e p i a n o d i r e g o l e , t u t t i g l i s t r u m e n t i o r a m e s s i i n c a m p o n o n s o n o s t a t i s u f f i c i e n t i . I l g o v e r n o p u ò c o n t i n u a r e a n e g a r e i l p r o b l e m a f a c e n d o f i n t a c h e n o n e s i s t e c o m e h a g i à f a t t o i n p a s s a t o q u a n d o i n s i e m e a l l ’ o n o r e v o l e B o r r e l l i d i A v s e l e a l t r e f o r z e d i o p p o s i z i o n e a b b i a m o g i à p o s t o i l t e m a , o c a m b i a r e r o t t a a p p r o v a n d o l a p r o p o s t a d e l P d p e r u n i n t e r v e n t o l e g i s l a t i v o o r g a n i c o v o l t o a s t a b i l i r e c o n c r e t a m e n t e i l p r i n c i p i o d i e q u i t à t a r i f f a r i a n e l m e r c a t o R c A . P a r t e n d o d e l l e i n i z i a t i v e g i à a v v i a t e d a l l ’ o n o r e v o l e L e o n a r d o I m p e g n o n e l l e p r e c e d e n t i l e g i s l a t u r e c h i e d i a m o u n p e r c o r s o s t a b i l e d i r i d u z i o n e d e l l e t a r i f f e p e r i c o n d u c e n t i c h e , n e g l i u l t i m i c i n q u e a n n i , n o n a b b i a n o p r o v o c a t o s i n i s t r i c o n r e s p o n s a b i l i t à p r e v a l e n t e , a l f i n e d i g i u n g e r e a u n a l l i n e a m e n t o t a r i f f a r i o s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e p e r l a c l a s s e d i m e r i t o d e i s o g g e t t i v i r t u o s i ” . C o s ì i l d e p u t a t o e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e T r a s p o r t i A n d r e a C a s u , p r e s e n t a n d o l a m o z i o n e d e l P d s u l m e r c a t o d e l l e a s s i c u r a z i o n i a u t o . “ N e l l a n o s t r a m o z i o n e c h i e d i a m o a l G o v e r n o d i i n t e r v e n i r e p e r s a n a r e u n a p a l e s e i n g i u s t i z i a p e r c i t t a d i n i c h e v e n g o n o c o n d a n n a t i d a l p r o p r i o c a p a p a g a r e m i g l i a i a d i e u r o d i d i f f e r e n z a e p r e v e d e r e a l t e m p o s t e s s o s t r u m e n t i p i ù e f f i c a c i e c o o r d i n a t i d i c o n t r o l l o p e r u t i l i z z a r e t u t t e l e p o t e n z i a l i t à o f f e r t e d a l l e n u o v e t e c n o l o g i e e c o n t r a s t a r e i l n u m e r o c r e s c e n t e d i a u t o c h e c i r c o l a n o s e n z a a s s i c u r a z i o n e . E ' f o n d a m e n t a l e a g i r e r a p i d a m e n t e s u e n t r a m b i q u e s t i f r o n t i p e r r i s o l v e r e l a p r o f o n d a i n g i u s t i z i a c h e n o n s o l o d i v i d e i n d u e i l P a e s e , t r a N o r d e S u d , m a l o f a a n c h e t r a l e d i v e r s e r e g i o n i e p r o v i n c e d ' I t a l i a c o n g r a n d i s q u i l i b r i t r a l e t a r i f f e e a l t e m p o s t e s s o a r g i n a r e l a c r e s c e n t e i l l e g a l i t à g a r a n t e n d o f i n a l m e n t e s i c u r e z z e e c e r t e z z e p e r t u t t e l e c i t t a d i n e e i c i t t a d i n i ” , c o n c l u d e .