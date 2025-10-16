R o m a , 1 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a m i s s i o n e d i H y u n d a i è c h i a r a : n e t z e r o a l 2 0 4 5 " . L o d i c h i a r a F r a n c e s c o C a l c a r a , p r e s i d e n t e e C e o H y u n d a i I t a l i a i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o A d n k r o n o s Q & A ‘ S o s t e n i b i l i t à a l b i v i o ’ . " D a q u i a l 2 0 3 0 a v r e m o a l t r i 2 1 m o d e l l i e l e t t r i c i " e " s i a m o u n o d e i d u e p r o d u t t o r i d i v e t t u r e a i d r o g e n o " , s o t t o l i n e a C a l c a r a a g g i u n g e n d o c h e " s t i a m o l a v o r a n d o p e r a v e r e , d a q u i a l 2 0 3 0 , u n a u m e n t o d e l l e p e r f o r m a n c e d e l l e b a t t e r i e d e l 2 0 % c o n u n a d i m i n u z i o n e d e i c o s t i d e l 3 0 % " . A v e r e u n p r e z z o p i ù a c c e s s i b i l e - s p i e g a - è l ' o b i e t t i v o " p e r n o n r i c o r r e r e a l l a d r o g a d e g l i i n c e n t i v i " . " H y u n d a i - h a r i c o r d a t o - è i l t e r z o p r o d u t t o r e a u t o m o b i l i s t i c o a l m o n d o e s e c o n d o p e r p r o f i t t i , e q u e s t o d i m o s t r a c h e c o n l a s o s t e n i b i l i t à s i p o s s o n o a n c h e f a r e u t i l i . S i a m o n a t i d o p o l a g u e r r a c o n l o s c o p o d i f a r r i n a s c e r e u n p a e s e e i l n o s t r o o b i e t t i v o è c o s t r u i r e u n e c o s i s t e m a d i s v i l u p p o s o s t e n i b i l e a b e n e f i c i o d e l l ' u o m o " .