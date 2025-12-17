R o m a , 1 6 d i c e . - ( A d n k r o n o s ) - A s s o g a s l i q u i d i - F e d e r c h i m i c a " a p p r e z z a l o s f o r z o " d e l l a C o m m i s s i o n e U E p e r a n t i c i p a r e l a r e v i s i o n e d e i r e g o l a m e n t i s u l l e e m i s s i o n i d e i v e i c o l i l e g g e r i e p e s a n t i c o n l ' o b i e t t i v o d i g a r a n t i r e m a g g i o r e p r a g m a t i c i t à a l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a d e l l a m o b i l i t à e d e f i n i s c e " s i c u r a m e n t e p o s i t i v o " l ' a p p r o c c i o a d o t t a t o c h e c o n s e n t e d i r i v e d e r e i t a r g e t a l 2 0 4 0 . T u t t a v i a , s i s o t t o l i n e a , d a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a e d a l l a n o t a d i f f u s a d a l l a C o m m i s s i o n e " a p p r e n d i a m o c h e a p a r t i r e d a l 2 0 3 5 l e c a s e a u t o m o b i l i s t i c h e d o v r a n n o r i s p e t t a r e u n o b i e t t i v o d i r i d u z i o n e d e l l e e m i s s i o n i a l l o s c a r i c o d e l 9 0 % p e r i v e i c o l i l e g g e r i m e n t r e l e r e s t a n t i e m i s s i o n i d e l 1 0 % d o v r a n n o e s s e r e c o m p e n s a t e m e d i a n t e l ' u s o d i a c c i a i o a b a s s e e m i s s i o n i d i c a r b o n i o p r o d o t t o n e l l ' U n i o n e o d a c a r b u r a n t i e l e t t r o n i c i e b i o c a r b u r a n t i " . P o s i t i v a a n c h e l a f l e s s i b i l i t à a n n u n c i a t a d a l l a C o m m i s s i o n e a n c h e p e r i l s e g m e n t o d e i f u r g o n i , c o n u n a r i d u z i o n e d e l l ' o b i e t t i v o d i C O 2 p e r i l 2 0 3 0 d a l 5 0 % a l 4 0 % . “ R i t e n i a m o s i c u r a m e n t e a p p r e z z a b i l e e i n l i n e a c o n q u a n t o d a n o i r i c h i e s t o l a v a l o r i z z a z i o n e d e i c a r b u r a n t i r i n n o v a b i l i p e r c o m p e n s a r e l e e m i s s i o n i – c o m m e n t a i l p r e s i d e n t e M a t t e o C i m e n t i . M a i l i m i t i i n d i c a t i s e c o n f e r m a t i d a i d o c u m e n t i t e c n i c i – p r o s e g u e C i m e n t i – e i l f a t t o c h e t a l e v a l o r i z z a z i o n e s e m b r e r e b b e e s s e r e g a r a n t i t a s o l o d a l 2 0 3 5 n o n c i s e m b r a n o p r o p r i o c o e r e n t i c o n i l p r i n c i p i o d i n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a ” . “ L e g g e r e m o a t t e n t a m e n t e i d o c u m e n t i t e c n i c i c h e s a r a n n o d i f f u s i d a l l a C o m m i s s i o n e – c o n c l u d e C i m e n t i – m a p o s s i a m o f i n d a o r a a f f e r m a r e c h e q u e s t i l i m i t i i m p e d i r e b b e r o i n p r i m o l u o g o a l l e c a s e c o s t r u t t r i c i d i p o t e r c o n s i d e r a r e l a r i d u z i o n e d e l l ’ i m p r o n t a c a r b o n i c a d e r i v a n t e d a l l ’ u t i l i z z o d i c a r b u r a n t i r i n n o v a b i l i p e r i l r a g g i u n g i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i i n t e r m e d i f i s s a t i p e r g l i a n n i p r e c e d e n t i a l 2 0 3 5 . I n o l t r e , i l t e t t o d e l 3 % p r e v i s t o p e r l a c o n t a b i l i z z a z i o n e d e l l a r i d u z i o n e d e l l e e m i s s i o n i d e r i v a n t e d a l l ’ i m p i e g o d i c a r b u r a n t i r i n n o v a b i l i n o n s e m b r a t r o v a r e a l c u n a g i u s t i f i c a z i o n e t e c n i c a n é d i s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e - s e c o n f e r m a t o n e i t e s t i - s i p o r r e b b e c o m e u n u l t e r i o r e e d i n s p i e g a b i l e l i m i t e p o s t o a l l e c a s e a u t o m o b i l i s t i c h e e d a l m e r c a t o ” . A s s o g a s l i q u i d i c o n t i n u e r à q u i n d i a s e g u i r e i l d o s s i e r p e r g a r a n t i r e c h e l a r e v i s i o n e d e i R e g o l a m e n t i s u l l e e m i s s i o n i d i C O 2 s i a d e i v e i c o l i l e g g e r i c h e d i q u e l l i p e s a n t i s i a v e r a m e n t e i s p i r a t a d a u n a c o m p l e t a a p e r t u r a a l l a p l u r a l i t à t e c n o l o g i c a e d a l l a p i e n a v a l o r i z z a z i o n e , f i n d a s u b i t o , d e i c a r b u r a n t i d i o r i g i n e r i n n o v a b i l e s o l o q u e s t a è l a s t r a d a p e r g a r a n t i r e c e r t e z z e a g l i i n v e s t i m e n t i c h e l e i m p r e s e s i a d e l s e t t o r e a u t o m o t i v e s i a d e l l a p r o d u z i o n e e d e l l a d i s t r i b u z i o n e d e i c a r b u r a n t i d e v o n o u r g e n t e m e n t e i n d i r i z z a r e p e r r i s p o n d e r e a g l i o b b l i g h i c o m u n i t a r i .