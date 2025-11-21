R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L e s f i d e f u t u r e d i A n g s a s o n o l e g a t e a l f a t t o c h e c o n l a n u o v a n o r m a t i v a f i n a l m e n t e c ' è u n c a m b i o d i p a r a d i g m a e p o c a l e f o n d a m e n t a l e : i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a p e r s o n a e d e l s u o d i r i t t o a l l ' a u t o d e t e r m i n a r s i , q u a l u n q u e s i a l a c o n d i z i o n e d i p a r t e n z a " . L o h a d e t t o A r i a n n a P o r z i , p r e s i d e n t e A n g s a T o r i n o O d v , i n t e r v e n e n d o a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a o r g a n i z z a t o p e r c e l e b r a r e i 4 0 a n n i d e l l ' A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e g e n i t o r i p e r s o n e c o n a u t i s m o . P o r z i h a s p i e g a t o c h e q u e s t o c a m b i o d i p r o s p e t t i v a i m p o n e u n a r e v i s i o n e d e i s e r v i z i e d e l l e m o d a l i t à d i a p p r o c c i o . " L ' a u t i s m o - s o t t o l i n e a è u n a c o n d i z i o n e c o n t r o i n t u i t i v a , p e r c u i b i s o g n a c o n o s c e r l a p e r c o m p r e n d e r l a e p e r p o t e r a p p r o n t a r e i s e r v i z i a d e g u a t i c h e p o s s a n o v e r a m e n t e r i c o n o s c e r e i l o r o b i s o g n i " . H a q u i n d i r i c h i a m a t o i l d i r i t t o d e l l e p e r s o n e a u t i s t i c h e a p e r c o r s i c o s t r u i t i s u m i s u r a : " S e r v e u n a r i s p o s t a a l l o r o d i r i t t o a u n p r o g e t t o p e r s o n a l i z z a t o , a u t o d e t e r m i n a t o d i v i t a , e c h e c i s i a n o r i s o r s e e m o d a l i t à d i a p p r o c c i o a l l ' a u t i s m o a d e g u a t e p e r t u t t i " .