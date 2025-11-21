R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " E ' n e c e s s a r i o c h e s i i n t e r v e n g a s u l r i f i n a n z i a m e n t o d e l F o n d o a u t i s m o c h e è s t a t o f i n a n z i a t o d a q u a n d o è s t a t a a p p r o v a t a l a l e g g e 1 3 4 , c i o è d a l 2 0 1 6 , e c h e d a 2 a n n i n o n h a p i ù f i n a n z i a m e n t i " . L o h a d e t t o G i o v a n n i M a r i n o , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d i A n g s a - A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e g e n i t o r i p e r s o n e c o n a u t i s m o A p s E t s , i n t e r v e n e n d o a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i o r g a n i z z a t a p e r c e l e b r a r e i 4 0 a n n i d e l l ' a s s o c i a z i o n e , o g g i c o m p o s t a d a u n a r e t e d i 7 0 r e a l t à t e r r i t o r i a l i e r a p p r e s e n t a t i v a d i 4 m i l a f a m i g l i e . M a r i n o h a e v i d e n z i a t o l ' u r g e n z a d i g a r a n t i r e c o n t i n u i t à a i p r o g e t t i d i r i c e r c a e a i n u o v i s e r v i z i , r i c h i a m a n d o a n c h e l e i n d i c a z i o n i d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à , e i n d i c a t o u n s e c o n d o n o d o c r u c i a l e : " B i s o g n a a v e r e i l c o r a g g i o d i m e t t e r e m a n o a l l a r e v i s i o n e d e i c r i t e r i d i a c c r e d i t a m e n t o d e l l e r e s i d e n z e . S e n z a u n a r i f o r m a - a v v e r t e - q u e s t e r e s i d e n z e r i s c h i a n o d i e s s e r e e r r o n e a m e n t e a s s i m i l a t e a i s t i t u t i , c o n l a s p i n t a d i c h i u d e r e t u t t o " . U n a p r o s p e t t i v a c h e " s i g n i f i c a m a n d a r e i n r o v i n a l e f a m i g l i e d e l l e p e r s o n e c o n a u t i s m o e t u t t i q u e l l i c h e d i u n a r e s i d e n z a h a n n o b i s o g n o q u a n d o n o n h a n n o p i ù l a f a m i g l i a d i e t r o l e s p a l l e " .