R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " D o b b i a m o v e d e r e i n o g n i p e r s o n a l e p o t e n z i a l i t à e n o n s o l o i l i m i t i " . C o s ì A l e s s a n d r a L o c a t e l l i , m i n i s t r o p e r l e D i s a b i l i t à , i n t e r v e n e n d o a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a o r g a n i z z a t o p e r c e l e b r a r e i 4 0 a n n i d i A n g s a - A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e g e n i t o r i p e r s o n e c o n a u t i s m o , c h e o g g i r a p p r e s e n t a u n a r e t e d i 7 0 r e a l t à t e r r i t o r i a l i e 4 m i l a f a m i g l i e d i p e r s o n e c o n d i s t u r b o d e l l o s p e t t r o a u t i s t i c o . I l m i n i s t r o h a s p i e g a t o c h e d a l l ' a t t i v i t à d i A n g s a p u ò a r r i v a r e u n s o s t e g n o r i l e v a n t e s i a a l l a r i c e r c a s i a a l l a r i a b i l i t a z i o n e , r i c o r d a n d o g l i o b i e t t i v i d e l l a r i f o r m a s u l l a d i s a b i l i t à . " B e n e s s e r e , s a l u t e , r i a b i l i t a z i o n e e m e d i c i n a - s o t t o l i n e a - s o n o f o n d a m e n t a l i , m a p o i n e l l a v i t a d i o g n i p e r s o n a è i m p o r t a n t e a n c h e l a d i m e n s i o n e s o c i a l e , l a v o r a t i v a e r i c r e a t i v a " . L o c a t e l l i h a c o n c l u s o e v i d e n z i a n d o l a n e c e s s i t à d i u n c a m b i o d i p r o s p e t t i v a : " S u q u e s t o d o b b i a m o f a r e a n c o r a t a n t o " .