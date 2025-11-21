R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - Q u a t t r o m i l a f a m i g l i e e 7 0 a s s o c i a z i o n i f e d e r a t e c o n u n a p r e s e n z a c a p i l l a r e i n t u t t o i l P a e s e . S o n o i n u m e r i d i A n g s a , l ' a s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e c h e s i o c c u p a e s c l u s i v a m e n t e d i a u t i s m o . F o n d a t a n e l 1 9 8 5 , c o m p i e q u a r a n t ' a n n i . L e ' c a n d e l i n e ' s o n o s t a t e s p e n t e i e r i n e l c o r s o d i u n m o m e n t o c e l e b r a t i v o o r g a n i z z a t o a R o m a p r e s s o l a C a m e r a d e i d e p u t a t i a l l a p r e s e n z a d e l m i n i s t r o d e l l a D i s a b i l i t à , A l e s s a n d r a L o c a t e l l i . " I n q u e s t i a n n i A n g s a h a s a p u t o c o n i u g a r e c o m p e t e n z a , s e n s i b i l i t à e d e d i z i o n e n e l l a d i f e s a d e i d i r i t t i d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à r e l a z i o n a l e " , h a s c r i t t o n e l s u o m e s s a g g i o d i a u g u r i i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a . G i o v a n n i M a r i n o , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A n g s a , h a s p i e g a t o q u a l i s o n o , s e c o n d o l ' a s s o c i a z i o n e , l e q u e s t i o n i p i ù r i l e v a n t i d a a f f r o n t a r e n e l l ' i m m e d i a t o . " L a v i t a d e l l e f a m i g l i e d i p e r s o n e c o n a u t i s m o - s o t t o l i n e a - è s p e s s o s e g n a t a d a u n a b a t t a g l i a q u o t i d i a n a c o n t r o l a b u r o c r a z i a d e g l i e n t i , l a d i s p a r i t à d e i s i s t e m i r e g i o n a l i , l a c a r e n z a d i p r o f e s s i o n i s t i q u a l i f i c a t i n e l l e s c u o l e , n e l l a s a n i t à e n e l l ' a m b i t o e d u c a t i v o , p e r i l s u p p o r t o a l l a v i t a d e g l i a d u l t i . O g g i i n d i c h i a m o d u e f o r t i c r i t i c i t à : l a n e c e s s i t à e l ' u r g e n z a d i a g g i o r n a r e i r e g o l a m e n t i r e g i o n a l i p e r l ' a c c r e d i t a m e n t o d e i s e r v i z i r e s i d e n z i a l i p e r c h é r i s u l t a n o d i s a l l i n e a t i r i s p e t t o a i p r i n c i p i d i f l e s s i b i l i t à e i n c l u s i o n e r a c c o m a n d a t i " . E ' u r g e n t e , c o n t i n u a M a r i n o , " u n a g g i o r n a m e n t o d i q u e s t e n o r m e p e n s a t e c o n u n ' o t t i c a a s s i s t e n z i a l i s t i c a c h e d i v e n t a n o p e r ò t r o p p o f a c i l m e n t e s e g r e g a n t i . I l s e c o n d o t e m a è q u e l l o d e l l a r i c e r c a : o c c o r r e c h e s i a f i n a n z i a t a e c o n d o t t a i n m o d o c e n t r a l i z z a t o , i f o n d i d e d i c a t i n o n p o s s o n o e s s e r e p a r c e l l i z z a t i a l i v e l l o r e g i o n a l e . L ' e s p e r i e n z a d e i 7 m i l i o n i p r e v i s t i c o n i l d e c r e t o d i v i s i t r a l e R e g i o n i è s t a t o u n f a l l i m e n t o " . A l l ' e v e n t o h a p a r t e c i p a t o i l p r e s i d e n t e d i F i s h , ( F e d e r a z i o n e i t a l i a n a p e r i d i r i t t i d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à e f a m i g l i e ) , V i n c e n z o F a l a b e l l a , e d è s t a t o o c c a s i o n e p e r f a r e i l p u n t o s u l l a c o n d i z i o n e d e l l e p e r s o n e d e l l o s p e t t r o a u t i s t i c o c h e i n I t a l i a s o n o c i r c a 5 0 0 m i l a , c o n u n ' i n c i d e n z a d i 1 / 3 6 n a t i , c o m e h a s p i e g a t o M a r i a L u i s a S c a t t o n i , d i r i g e n t e d e l l ' I s t i t u t o s u p e r i o r e d i s a n i t à , i n t e r v e n u t a a l d i b a t t i t o . N e l n o s t r o P a e s e , c o m e n e l r e s t o d e l m o n d o , l ' a u t i s m o r a p p r e s e n t a u n a e m e r g e n z a s a n i t a r i a e s o c i a l e n o n p i ù e l u d i b i l e o p r o c r a s t i n a b i l e . " L a s t o r i a d e l l a n o s t r a a s s o c i a z i o n e , l ' i m p e g n o q u a r a n t e n n a l e d e i g e n i t o r i e d i t u t t o i l m o n d o a s s o c i a t i v o - h a e v i d e n z i a t o C a r l o H a n a u , t r a i s o c i f o n d a t o r i d i A n g s a - h a c o n t r i b u i t o a d e f i n i r e u n p e r i m e t r o l e g i s l a t i v o d i d i r i t t i a v a n z a t o c h e i l s i s t e m a s a n i t a r i o e s o c i a l e f a t i c a p e r ò a t r a s f o r m a r e i n p r a s s i . P e r s i s t o n o g r a n d i c r i t i c i t à i n m e r i t o a e s i g i b i l i t à , g e s t i o n e e r i f i n a n z i a m e n t o d e l F o n d o a u t i s m o p e r l a r i c e r c a , r e s i d e n z i a l i t à , i n c l u s i o n e s c o l a s t i c a e l a v o r a t i v a " . P e r q u a n t o r i g u a r d a i l f u t u r o , " s i a m o a l l a s o g l i a d i u n a n e c e s s i t à i n d e r o g a b i l e d i u n a r i v o l u z i o n e c u l t u r a l e p e r l a d i s a b i l i t à e p e r l ' a u t i s m o - h a r i m a r c a t o A r i a n n a P o r z i , p r e s i d e n t e d i A n g s a T o r i n o - c o n i l p a s s a g g i o d a o g g e t t o d i c u r a ' s o g g e t t o d i d i r i t t i ' , c o m e s a n c i t o d a l l a C o n v e n z i o n e O n u s u i d i r i t t i d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à e r e c e p i t o d a l l e n u o v e n o r m a t i v e i t a l i a n e ( L . 2 2 7 / 2 0 2 1 , D . L g s . 6 2 / 2 0 2 4 ) . E ' i l r i c o n o s c i m e n t o a l d i r i t t o f o n d a m e n t a l e a u n a v i t a a u t o d i r e t t a i n c u i i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i - a l l ' a u t o d e t e r m i n a z i o n e , a l l ' i n c l u s i o n e , a u n a v i t a p i e n a - n o n s o n o c o n c e s s i o n i , m a p r i n c i p i c h e d e v o n o e s s e r e g a r a n t i t i e p r o t e t t i , s e n z a l a n e c e s s i t à d i d o v e r l i c o s t a n t e m e n t e p e r s e g u i r e n e l l e a u l e d i u n t r i b u n a l e . Q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o d e i d i r i t t i è i l f o n d a m e n t o s u c u i c o s t r u i r e i l v e r o o b i e t t i v o : p e r m e t t e r e a o g n i p e r s o n a d i r e a l i z z a r e s e s t e s s a " .