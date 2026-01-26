( A d n k r o n o s S a l u t e ) - J a n n i k S i n n e r s u p e r a L u c i a n o D a r d e r i n e g l i o t t a v i d i f i n a l e d e g l i A u s t r a l i a n O p e n 2 0 2 6 e v o l a a i q u a r t i d e l p r i m o S l a m s t a g i o n a l e . N e s s u n o s t r a s c i c o d o p o i m o m e n t i c o m p l i c a t i v i s s u t i n e l t u r n o p r e c e d e n t e . " Q u a n d o J a n n i k S i n n e r s i è p i e g a t o i n d u e s u l l a R o d L a v e r A r e n a d u r a n t e i l m a t c h c o n t r o E l i o t S p i z z i r r i , c o n l a g a m b a b l o c c a t a e l e m a n i i n t o r p i d i t e , a b b i a m o t e m u t o i l p e g g i o . E p p u r e , s o l o d u e g i o r n i d o p o , i l c a m p i o n e è t o r n a t o i n c a m p o d o m i n a n d o L u c i a n o D a r d e r i i n t r e s e t . C o m ' è p o s s i b i l e u n r e c u p e r o c o s ì r a p i d o ? " . A f a r e i l p u n t o p e r l ' A d n k r o n o s S a l u t e è A n d r e a B e r n e t t i , p r o f e s s o r e d i M e d i c i n a f i s i c a e r i a b i l i t a t i v a d e l l ' u n i v e r s i t à d e l S a l e n t o . " P r o v i a m o a r i s p o n d e r e a q u e s t a d o m a n d a a t t r a v e r s o l a d i s t i n z i o n e s c i e n t i f i c a t r a u n ' t i l t ' d e l s i s t e m a n e r v o s o e u n i n f o r t u n i o v e r o e p r o p r i o - s p i e g a B e r n e t t i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e S i m f e r ( S o c i e t à i t a l i a n a d i m e d i c i n a f i s i c a e r i a b i l i t a t i v a ) - E c c o u n a g u i d a s e m p l i c e p e r c a p i r e c o s a è s u c c e s s o , u s a n d o l a ' C l a s s i f i c a z i o n e d i M o n a c o ' , u n d o c u m e n t o e s s e n z i a l e p e r l a d i s t i n z i o n e d e g l i i n f o r t u n i m u s c o l a r i . L a p r o b l e m a t i c a d i c u i h a s o f f e r t o S i n n e r p u ò e s s e r e i n q u a d r a t a c o m e ' d i s o r d i n e f u n z i o n a l e ' , c h e è d i s t i n t o d a l l e v e r e e p r o p r i e ' l e s i o n i s t r u t t u r a l i ' " . I l m e d i c o - f i s i a t r a e n t r a n e l m e r i t o : " S e c o n d o l a c l a s s i f i c a z i o n e d e g l i i n f o r t u n i m u s c o l a r i , J a n n i k S i n n e r h a s o f f e r t o d i u n d i s o r d i n e f u n z i o n a l e c o m u n e m e n t e n o t o c o m e c r a m p o m u s c o l a r e a s s o c i a t o a l l ' e s e r c i z i o ( E a m c ) . N o n c ' e r a n e s s u n a f i b r a m u s c o l a r e r o t t a - c h i a r i s c e l ' e s p e r t o - I n f a t t i , i c r a m p i s o n o c o n t r a z i o n i i n v o l o n t a r i e , d o l o r o s e e t r a n s i t o r i e d e i m u s c o l i s c h e l e t r i c i , f r e q u e n t i d u r a n t e o s u b i t o d o p o l ' a t t i v i t à f i s i c a , c a u s a t i p r i n c i p a l m e n t e d a u n a f f a t i c a m e n t o n e u r o m u s c o l a r e e s q u i l i b r i e l e t t r o l i t i c i / d i s i d r a t a z i o n e . I n p r a t i c a i l p r o b l e m a e r a u n ' c o r t o c i r c u i t o ' c a u s a t o p r i n c i p a l m e n t e d a i s e g u e n t i f a t t o r i : c a l d o e s t r e m o , d i s i d r a t a z i o n e e d e p l e z i o n e e l e t t r o l i t i c a , s t r e s s ( S i n n e r s t e s s o h a d i c h i a r a t o d i n o n a v e r d o r m i t o b e n e n e l l ' a p p r o s s i m a r s i d e l l ' i n c o n t r o ) " . " L a p r i m a p r o v a ? L a p a u s a p e r l a c h i u s u r a d e l t e t t o ( H e a t R u l e ) h a p e r m e s s o a S i n n e r d i r a f f r e d d a r s i e b e r e . I l ' s i s t e m a ' s i è r i a v v i a t o e l u i h a r i p r e s o a c o r r e r e . S e c i f o s s e s t a t a u n a l e s i o n e , i l d o l o r e s a r e b b e s t a t o p o c o g e s t i b i l e . L a p r o v a d e f i n i t i v a ? S i n n e r h a c h i u s o i n t r e s e t l ' i n c o n t r o s u c c e s s i v o o d i e r n o c o n t r o D a r d e r i s e n z a e v i d e n t i p r o b l e m i . I n c a s o d i v e r a e p r o p r i a l e s i o n e m u s c o l a r e n o n s a r e b b e r i u s c i t o a r e c u p e r a r e i n t e m p o " , p r e c i s a B e r n e t t i . S p e s s o - d u r a n t e l e t e l e c r o n a c h e o l e c o n f e r e n z e s t a m p a d e i g i o c a t o r i - s e n t i a m o p a r l a r e d i ' s t i r a m e n t i ' e ' s t r a p p i ' . " I n m e d i c i n a q u e s t i t e r m i n i n o n e s i s t o n o u f f i c i a l m e n t e - p u n t u a l i z z a l o s p e c i a l i s t a - s o n o g e r g o c o m u n e c h e s p e s s o c r e a c o n f u s i o n e . E c c o c o m e t r a d u r l i n e l l a s c i e n z a r e a l e . ' C o n t r a t t u r a - d i s o r d i n e d a f a t i c a ' , c o s a s u c c e d e : i l m u s c o l o è s o l o s t a n c o e d u r o . N o n c i s o n o r o t t u r e . I l r e c u p e r o è d i p o c h i g i o r n i " . S e i n v e c e s i s e n t e p a r l a r e d i s t i r a m e n t o , " è u n a l e s i o n e p a r z i a l e m i n o r e . A t t e n z i o n e , q u i i l t e r m i n e i n g a n n a : n o n è s o l o ' s t i r a t o ' . A l c u n e f i b r e m u s c o l a r i s i s o n o r o t t e . E ' u n a l e s i o n e s t r u t t u r a l e v e r a . Q u i n d i p e r i l r e c u p e r o s e r v e t e m p o b i o l o g i c o p e r c i c a t r i z z a r e ( 1 0 - 1 5 g i o r n i ) . S e S i n n e r a v e s s e a v u t o u n o s t i r a m e n t o , o g g i n o n a v r e b b e g i o c a t o c o n t r o D a r d e r i " . S e i n v e c e s i p a r l a d i s t r a p p o , è u n a l e s i o n e m o d e r a t a o r o t t u r a c o m p l e t a . " C o s a s u c c e d e : i l m u s c o l o s i è l a c e r a t o s i g n i f i c a t i v a m e n t e . Q u i i l r e c u p e r o è d a 4 s e t t i m a n e a m e s i " . " P e r o g n i t i p o d i c o n d i z i o n e - c o n c l u d e B e r n e t t i - e s i s t o n o i n t e r v e n t i d i t i p o p r e v e n t i v o e t e r a p e u t i c o . L e c o n d i z i o n i m e n o g r a v i s o n o t r a t t a t e c o n s u c c e s s o a t t r a v e r s o i n t e r v e n t i r i a b i l i t a t i v i m u l t i m o d a l i : t e r a p i a f i s i c a s t r u m e n t a l e , t r a t t a m e n t i m a n u a l i , i d r o c h i n e s i t e r a p i a . I n c a s o d i l e s i o n e v e r a e p r o p r i a p o s s o n o e s s e r e i n c l u s e n e i t r a t t a m e n t i a n c h e t e r a p i e i n f i l t r a t i v e e c o - g u i d a t e , c o m e a d e s e m p i o q u e l l e a b a s e d i P r p ( P l a t e l e t - R i c h P l a s m a o p l a s m a r i c c o d i p i a s t r i n e ) : p r o c e d u r e d i m e d i c i n a r i g e n e r a t i v a c h e u t i l i z z a n o i l s a n g u e d e l p a z i e n t e , c e n t r i f u g a t o , p e r c o n c e n t r a r e l e p i a s t r i n e , e s t i m o l a r e l a r i p a r a z i o n e t i s s u t a l e g r a z i e a i f a t t o r i d i c r e s c i t a " .