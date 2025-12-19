C a n b e r r a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i m o m i n i s t r o a u s t r a l i a n o A n t h o n y A l b a n e s e h a d i c h i a r a t o c h e u n v i d e o o n l i n e g i r a t o d a l l ' i n t e l l i g e n c e d e l P a e s e h a f o r n i t o u n ' u l t e r i o r e c o n f e r m a c h e l a s p a r a t o r i a d i m a s s a a n t i s e m i t a a v v e n u t a d o m e n i c a s c o r s a a B o n d i B e a c h a S y d n e y è s t a t a i s p i r a t a d a l g r u p p o t e r r o r i s t i c o d e l l o S t a t o i s l a m i c o . " S i a m o s t a t i i n f o r m a t i c h e l ' O f f i c e o f N a t i o n a l I n t e l l i g e n c e h a i d e n t i f i c a t o u n r e g o l a r e v i d e o o n l i n e p r o v e n i e n t e d a l l ' I s i s c h e r a f f o r z a l ' i d e a c h e s i s i a t r a t t a t o d i u n a t t a c c o i s p i r a t o d a l l o S t a t o I s l a m i c o " , h a d e t t o A l b a n e s e a i g i o r n a l i s t i a C a n b e r r a , d o v e h a a n c h e a n n u n c i a t o u n p i a n o d i r i a c q u i s t o d i a r m i e u n a " g i o r n a t a d i r i f l e s s i o n e " p e r a b b r a c c i a r e l a c o m u n i t à e b r a i c a d o m e n i c a . L o s t e s s o S t a t o I s l a m i c o h a a f f e r m a t o i n u n a l u n g a d i c h i a r a z i o n e s u l s u o c a n a l e T e l e g r a m c h e l ' a t t a c c o t e r r o r i s t i c o d i d o m e n i c a è s t a t o " m o t i v o d i o r g o g l i o " , m a n o n n e h a r i v e n d i c a t o l a r e s p o n s a b i l i t à . L a p o l i z i a a u s t r a l i a n a s t a i n d a g a n d o p e r a c c e r t a r e s e i t e r r o r i s t i , i d e n t i f i c a t i c o m e l a c o p p i a p a d r e e f i g l i o S a j i d e N a v e e d A k r a m , a b b i a n o i n c o n t r a t o e s t r e m i s t i i s l a m i c i d u r a n t e u n a v i s i t a n e l l e F i l i p p i n e q u a l c h e s e t t i m a n a p r i m a d e l l a s p a r a t o r i a . N e l f r a t t e m p o , l a p o l i z i a a u s t r a l i a n a h a d i c h i a r a t o c h e s e t t e u o m i n i a r r e s t a t i i e r i n e l s u d - o v e s t d i S y d n e y h a n n o p o s s i b i l i l e g a m i i d e o l o g i c i c o n i d u e t e r r o r i s t i c h e h a n n o u c c i s o 1 5 p e r s o n e e n e h a n n o f e r i t e d e c i n e d u r a n t e l ' e v e n t o d i a c c e n s i o n e d e l l e c a n d e l e o r g a n i z z a t o d a l l a c o m u n i t à e b r a i c a a B o n d i , i n o c c a s i o n e d e l l a p r i m a n o t t e d i H a n u k k a h .