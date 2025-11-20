Roma, 20 nov. - (Adnkronos) - Come consiglio regionale del Lazio abbiamo supportato questa iniziativa nella giornata internazionale dellInfanzia proprio perché siamo pienamente convinti che i nostri ragazzi vadano supportati. Fare rete con i docenti, con le scuole, con le forze dellordine con il nostro garante, è uniniziativa che portiamo avanti non sono il questa giornata ma tutto lanno. Lo dice il presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenendo ai lavori organizzati in occasione della giornata Internazionale dellInfanzia e dellAdolescenza, in corso presso la sala Mechelli della Regione Lazio. Il presidente sottolinea che la giornata di oggi è stabilita dallOnu. Oggi si garantiscono dei diritti fondamentali che sono, purtroppo, assenti in alcune parti del mondo. Come istituzioni stiamo lavorando per cercare di rendere omogenei, sul territorio nazionale, i diritti dei giovani, conclude.