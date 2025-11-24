R o m a , 2 4 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ I l t e m a d e l l a s a n i t à è m o l t o s e n t i t o e q u e s t a è u n ' o c c a s i o n e p e r p o t e r c i c o n f r o n t a r e n o n s o l o c o n l e i s t i t u z i o n i , c o n i t a n t i c o n s i g l i e r i r e g i o n a l i c h e s o n o p r e s e n t i , m a a n c h e c o n l a f a m o s a r e t e d e l l a s a n i t à e c o n g l i o r d i n i p r o f e s s i o n a l i , i m e d i c i , l e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i c o m e q u e l l a d i C i t t a d i n a n z a t t i v a . P e n s o c h e q u e s t o c o n v e g n o s i a i m p o r t a n t e a n c h e p e r v e d e r e l a m o l e d i l a v o r o s v o l t a d a l l e i s t i t u z i o n i , d a i c o n s i g l i e r i , d a i l e g i s l a t o r i i n m a t e r i a e c o m e v i e n e p e r c e p i t a d a l p e r s o n a l e s a n i t a r i o e d a l l e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i ” . A d i r l o A n t o n e l l o A u r i g e m m a , p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o e P r e s i d e n t e d e l l a C o n f e r e n z a d e l l e A s s e m b l e e L e g i s l a t i v e d e l l e R e g i o n i e d e l l e P r o v i n c e a u t o n o m e i t a l i a n e , a t t r a v e r s o u n v i d e o m e s s a g g i o , d u r a n t e i l c o n v e g n o ‘ I l D i f e n s o r e c i v i c o c o m e G a r a n t e d e l D i r i t t o a l l a S a l u t e : q u a l i s c e n a r i p o s s i b i l i ’ , s v o l t o s i p r e s s o l a S a l a M e c h e l l i d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o a R o m a . L ’ i n i z i a t i v a h a p r o m o s s o u n a r i f l e s s i o n e s u l r u o l o d e l D i f e n s o r e c i v i c o n e l l a t u t e l a d e l d i r i t t o a l l a s a l u t e . I s p i r a t a a l l a L e g g e G e l l i - B i a n c o ( n . 2 4 / 2 0 1 7 ) , a p p r o f o n d i s c e f u n z i o n i e r e s p o n s a b i l i t à d e l G a r a n t e d e l d i r i t t o a l l a s a l u t e e m i r a a f a v o r i r e i l d i a l o g o t r a i s t i t u z i o n i , e s p e r t i e c i t t a d i n i p e r i n d i v i d u a r e s t r u m e n t i c o n c r e t i c h e r e n d a n o p i ù e f f e t t i v a l a t u t e l a d i q u e s t o d i r i t t o f o n d a m e n t a l e . “ I l l a v o r o s v o l t o è s t a t o f a t t o a n c h e i n s i n e r g i a t r a l e f o r z e d i m a g g i o r a n z a e l e f o r z e d i o p p o s i z i o n e , p o i c h é è u n t e m a m o l t o d e l i c a t o c h e h a u n o b i e t t i v o c o m u n e p e r t u t t i - s p i e g a A u r i g e m m a - c h e è i l d i r i t t o e l a t u t e l a d e l l a s a l u t e d e i n o s t r i c i t t a d i n i , a n c h e p e r c h é i n q u e s t o s e t t o r e s o n o p i ù l e c o s e c h e u n i s c o n o i c o n s i g l i e r i , c h e n o n q u e l l e c h e l i d i v i d o n o ” . “ M i a u g u r o c h e p o s s a e s s e r e u n a g i o r n a t a p r o f i c u a n e l l ’ i n t e r e s s e d e l l a c o l l e t t i v i t à . M i d i s p i a c e n o n e s s e r e p r e s e n t e , m a c i t e n e v o i n p a r t i c o l a r m o d o a p o r t a r e u n s a l u t o d e l l ' i n t e r o C o n s i g l i o r e g i o n a l e p e r q u e s t a i m p o r t a n t e i n i z i a t i v a e s o n o c o n v i n t o c h e p o r t e r à d e i f r u t t i p o s i t i v i c h e p o t r e m o u t i l i z z a r e a l l ' i n t e r n o d e l d i b a t t i t o c o n s i l i a r e d e l l ' A u l a d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e ” , c o n c l u d e .