R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a b a l b u z i e n o n è s o l t a n t o u n p r o b l e m a d i l i n g u a g g i o , è s p e s s o a n c h e u n p r o b l e m a e m o t i v o e s o c i a l e c h e c o i n v o l g e t a n t i r a g a z z i . A n n u n c i a m o l a v o l o n t à d i p r e s e n t a r e l a p r i m a p r o p o s t a d i l e g g e r e g i o n a l e s u l l e b a l b u z i e : l a R e g i o n e L a z i o s a r à l a p r i m a i n I t a l i a a v o l e r a f f r o n t a r e q u e s t o p r o b l e m a c o n c h i l o v i v e p e r s o n a l m e n t e , i n s i e m e a l l e t a n t e r e a l t à c h e h a n n o c o s t r u i t o u n a r e t e a t t i v a d i c o m u n i c a z i o n e e s u p p o r t o . I l p r o v v e d i m e n t o c o i n v o l g e r à p e r s o n a l e s a n i t a r i o , s c u o l e e a s s o c i a z i o n i d e l s e t t o r e ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o , A n t o n e l l o A u r i g e m m a , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o p r o m o s s o d a l l ’ A s s o c i a z i o n e L e a - L i b e r a l ’ e s p r e s s i o n e a u t e n t i c a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n P s i c o d i z i o n e O n l u s , n e l l a g i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d e l l a c o n s a p e v o l e z z a s u l d i s t u r b o d e l l i n g u a g g i o . I l c o n v e g n o h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i r a p p r e s e n t a n t i i s t i t u z i o n a l i , m e d i c i , p s i c o l o g i , i n s e g n a n t i e d i f i g u r e d e l m o n d o d e l l o s p e t t a c o l o c o m e P a o l o B o n o l i s c h e p e r p r i m o h a c o n v i s s u t o c o n l a b a l b u z i e . “ G r a z i e a l l ’ a s s o c i a z i o n e L e a c h e h a o r g a n i z z a t o q u e s t o i m p o r t a n t e c o n v e g n o - r i p r e n d e A u r i g e m m a - l a R e g i o n e L a z i o v u o l e f a r c o m p r e n d e r e a i t a n t i a d o l e s c e n t i c h e c o n v i v o n o c o n q u e s t o d i s t u r b o d e l l i n g u a g g i o c h e p e r s o n a g g i i m p o r t a n t i d e l m o n d o d e l l o s p e t t a c o l o , n o n o s t a n t e l a b a l b u z i e , s o n o r i u s c i t i a f a r e m e r g e r e i l p r o p r i o t a l e n t o e l a p r o p r i a p r o f e s s i o n a l i t à ” , c o n c l u d e .