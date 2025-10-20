L o n d r a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - R e C a r l o s i è r e c a t o a M a n c h e s t e r p e r r e n d e r e o m a g g i o a l l e v i t t i m e d e l l ' a t t a c c o a v v e n u t o d a v a n t i a l l a s i n a g o g a l o c a l e n e l g i o r n o d e l l o Y o m K i p p u r . A c c o l t o d a l r a b b i n o D a n i e l W a l k e r a l s u o a r r i v o a l l a s i n a g o g a d e l l a c o n g r e g a z i o n e e b r a i c a d i H e a t o n P a r k , i l r e h a v i s i t a t o i l l u o g o d e l l ' a t t e n t a t o i n c u i h a n n o p e r s o l a v i t a d u e p e r s o n e , M e l v i n C r a v i t z e A d r i a n D a u l b y , o l t r e a l l ' a g g r e s s o r e . D a v a n t i a l l a s i n a g o g a c i s o n o a n c o r a f i o r i e m e s s a g g i l a s c i a t i d a l l e p e r s o n e c h e h a n n o v o l u t o r e n d e r e o m a g g i o a l l e v i t t i m e . D a u l b y è s t a t o u c c i s o i n a v v e r t i t a m e n t e d a l l a p o l i z i a b r i t a n n i c a i n t e r v e n u t a p e r f e r m a r e l ' a t t e n t a t o r e a r m a t o d i c o l t e l l o , J i h a d a l S h a m i e , c h e a v e v a g i u r a t o f e d e l t à a l c o s i d d e t t o S t a t o I s l a m i c o ( I s i s ) . S i è t r a t t a t o d e l p r i m o i m p e g n o u f f i c i a l e d i r e C a r l o d o p o l a d e c i s i o n e d e l p r i n c i p e A n d r e a d i r i n u n c i a r e a i s u o i t i t o l i i n s e g u i t o a l l e a c c u s e d i a b u s i s e s s u a l i s u V i r g i n i a G i u f f r e . I l p r i n c i p e n e g a f e r m a m e n t e l e a c c u s e .