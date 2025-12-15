R o m a , 1 5 d i c ( A d n k r o n o s ) - " L a s o s t a n z a è c h e a n d a r e n e l l a t a n a d e l l u p o e m e t t e r c i l a f a c c i a è s t a t o s e c o n d o m e u t i l e p e r s m o n t a r e l a n a r r a z i o n e p e r c u i i l P a e s e v a a l l a g r a n d e e l ’ o p p o s i z i o n e è s o l o F r a n c e s c a A l b a n e s e o l a s i n i s t r a i d e o l o g i c a " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a s u a e n e w s . " G i o r g i a M e l o n i s t a d i v e n t a n d o r i p e t i t i v a : d i c e s e m p r e l e s t e s s e c o s e , r a c c o n t a u n ’ I t a l i a c h e n o n e s i s t e e a g g r e d i s c e l ’ o p p o s i z i o n e . O r m a i s i c a p i s c e c h e n o n c i c r e d e p i ù n e m m e n o l e i . B e n e d u n q u e e s s e r c i e f a r c a p i r e c h e n o i s i a m o d i v e r s i d a q u e l l o c h e l e i d i c e . E c h e n o n a b b i a m o p a u r a d i c o n f r o n t a r c i a v i s o a p e r t o " , a g g i u n g e i l l e a d e r d i I v .