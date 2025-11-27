R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D i s p i a c e c h e E l l y S c h l e i n a b b i a a n c h e q u e s t ’ a n n o a l l a f i n e d e c l i n a t o l ’ i n v i t o a d A t r e j u . C o m e s e m p r e l a n o s t r a f e s t a è a p e r t a a c h i u n q u e a p r e s c i n d e r e d a i d e e p o l i t i c h e e p o s i z i o n a m e n t o c u l t u r a l e . I l c o n f r o n t o p e r n o i è i l s a l e d e l l ’ i m p e g n o p o l i t i c o e t u t t i g l i o s p i t i s o n o b e n a c c o l t i e g r a d i t i " . C o s ì G i o v a n n i D o n z e l l i , r e s p o n s a b i l e o r g a n i z z a z i o n e d i F d i . " G i o r g i a M e l o n i c o n d i s p o n i b i l i t à a v e v a a n c h e a c c e t t a t o d i c a m b i a r e l ’ i m p i a n t o s t o r i c o d e l l a f e s t a p e r f a r e u n c o n f r o n t o c o n S c h l e i n e C o n t e , v i s t a l a d i s p o n i b i l i t à d a e n t r a m b i d i m o s t r a t a . S e q u e s t o n o n è p o s s i b i l e a n d i a m o a v a n t i c o n g l i o s p i t i c h e p a r t e c i p e r a n n o s e n z a p o r r e c o n d i z i o n i e c h e r i n g r a z i a m o p e r q u e s t o " . " Q u a n d o l ’ o p p o s i z i o n e a v r à u n l e a d e r u n i c o e r i c o n o s c i u t o d a t u t t i s a r e m o f e l i c i d i a c c o g l i e r e a d A t r e j u u n c o n f r o n t o d i r e t t o t r a G i o r g i a M e l o n i e i l l e a d e r i n d i v i d u a t o " .