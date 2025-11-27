Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Dispiace che Elly Schlein abbia anche questanno alla fine declinato linvito ad Atreju. Come sempre la nostra festa è aperta a chiunque a prescindere da idee politiche e posizionamento culturale. Il confronto per noi è il sale dellimpegno politico e tutti gli ospiti sono ben accolti e graditi". Così Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi. "Giorgia Meloni con disponibilità aveva anche accettato di cambiare limpianto storico della festa per fare un confronto con Schlein e Conte, vista la disponibilità da entrambi dimostrata. Se questo non è possibile andiamo avanti con gli ospiti che parteciperanno senza porre condizioni e che ringraziamo per questo". "Quando lopposizione avrà un leader unico e riconosciuto da tutti saremo felici di accogliere ad Atreju un confronto diretto tra Giorgia Meloni e il leader individuato".