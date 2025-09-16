M i l a n o , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - S i a p r i r à i l m e r c o l e d ì 1 7 s e t t e m b r e a l l e o r e 1 8 n e l l ’ A u l a M a g n a d e l l ’ U n i v e r s i t à B o c c o n i i l c o n v e g n o a n n u a l e d e l C o d a u , l ’ a s s o c i a z i o n e c h e r a p p r e s e n t a i d i r e t t o r i g e n e r a l i d i t u t t e l e u n i v e r s i t à i t a l i a n e , s t a t a l i e n o n s t a t a l i , c o n i l t i t o l o ' A t e n e i i n c o o p e t i z i o n e . S f i d e e o p p o r t u n i t à t r a c o m p e t i z i o n e e c o l l a b o r a z i o n e ' . I l c o n v e g n o , c h e r a p p r e s e n t a i l m o m e n t o p i ù i m p o r t a n t e d i c o n f r o n t o i n t e r n o a l l ’ a s s o c i a z i o n e , p r o s e g u i r à n e l l a g i o r n a t a d i g i o v e d ì 1 8 s e t t e m b r e p r e s s o l ’ u n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e , p e r p o i c h i u d e r s i v e n e r d ì 1 9 a l l ’ u n i v e r s i t à B o c c o n i . C o n i l p r e s i d e n t e d e l C o d a u , A l b e r t o S c u t t a r i , s a r a n n o p r e s e n t i a l l ’ a p e r t u r a i l m i n i s t r o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a A n n a M a r i a B e r n i n i , i l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a A t t i l i o F o n t a n a , i l v i c e s i n d a c o d i M i l a n o A n n a S c a v u z z o , l a p r e s i d e n t e d e l l a C r u i , G i o v a n n a I a n n a n t u o n i , i r e t t o r i d e l l e U n i v e r s i t à o s p i t a n t i e d o l t r e 3 0 0 d e l e g a t i d i t u t t e l e u n i v e r s i t à i t a l i a n e . T e m a c e n t r a l e d e l l a t r e g i o r n i d i c o n v e g n o è l a ' c o o p e t i z i o n e ' , o v v e r o l a c a p a c i t à s t r a t e g i c a c o m p l e s s i v a d e l s e t t o r e a c c a d e m i c o i t a l i a n o d i p o r r e i n e s s e r e b e n e f i c i c o m u n i m e t t e n d o a f r u t t o s i a l a c o l l a b o r a z i o n e c h e l a c o m p e t i z i o n e t r a i d i f f e r e n t i a t e n e i e s e m p i d i t a l e s t r a t e g i a s o n o l a c o l l a b o r a z i o n e n e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a , l a r e a l i z z a z i o n e c o n g i u n t a d i p r o g r a m m i d i d a t t i c i i n n o v a t i v i , l e i n f r a s t r u t t u r e e d i l i z i e e d i g i t a l i , l a d i m e n s i o n e i n t e r n a z i o n a l e . " L e s f i d e d e i p r o s s i m i a n n i - a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l C o d a u A l b e r t o S c u t t a r i - c o n i l t e r m i n e d e l l a s p i n t a f i n a n z i a r i a d e l P n r r e l ' i m p a t t o n e g a t i v o d e l t r e n d d e m o g r a f i c o , p o t r a n n o e s s e r e v i n t e s e g l i a t e n e i s a p r a n n o p o r r e i n e s s e r e q u e s t e s i n e r g i e , s e n z a r i n u n c i a r e a l l e l o r o c a r a t t e r i s t i c h e d i s t i n t i v e . L ’ a z i o n e m a n a g e r i a l e d o v r à t e n e r e c o n t o n o n s o l o d e l l ’ o t t i m i z z a z i o n e d e l l a p o s i z i o n e d i c i a s c u n a i s t i t u z i o n e n e l l ’ a t t r a z i o n e d e l l e r i s o r s e m a a n c h e d e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l ’ i n t e r o e c o s i s t e m a d e l l ’ e d u c a z i o n e e d e l l a r i c e r c a " . " Q u e s t a d i n a m i c a p o t r à e s s e r e a i u t a t a d a s t r u t t u r e d i f i n a n z i a m e n t o c h e v a l o r i z z i n o l e c o l l a b o r a z i o n i s t r a t e g i c a m e n t e n e c e s s a r i e e d a m e c c a n i s m i i n t e r n i d i g e s t i o n e c h e c o n s e n t a n o d i i n d i r i z z a r e v e r s o l o s v i l u p p o l e r i s o r s e g e n e r a t e c o n l ’ u t i l i z z o d i t a l i i n v e s t i m e n t i " , c o n c l u d e . O l t r e a l l o s v o l g i m e n t o d e l l e p l e n a r i e e d e g l i a t e l i e r , c h e v e d r a n n o p r e s t i g i o s i o s p i t i i t a l i a n i e d e u r o p e i d i s c u t e r e s u l l e d i f f e r e n t i t e m a t i c h e , l a X X I I e d i z i o n e d e l c o n v e g n o d e l C o d a u o f f r i r à v a r i m o m e n t i s o c i a l i e d i n e t w o r k i n g .