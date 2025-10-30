R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - P e r d e r e l ' e q u i l i b r i o p u ò s e m b r a r e u n a b a n a l i t à : u n a d i s a t t e n z i o n e , u n p a s s o f a l s o , u n m o m e n t o d i s t a n c h e z z a . M a p e r a l c u n e p e r s o n e è i l p r i m o s e g n a l e d i u n a m a l a t t i a n e u r o m u s c o l a r e g e n e t i c a r a r a , p r o g r e s s i v a , a n c o r a p o c o c o n o s c i u t a e d i a g n o s t i c a t a t r o p p o t a r d i : l ' a t a s s i a d i F r i e d r e i c h ( A f ) . I s i n t o m i , s p e s s o t r a s c u r a t i o m a l e i n t e r p r e t a t i , c o m p r e n d o n o l a p r o g r e s s i v a p e r d i t a d i c o o r d i n a z i o n e d e i m o v i m e n t i e d e l l ' e q u i l i b r i o , d e b o l e z z a m u s c o l a r e , a f f a t i c a m e n t o e d i s t u r b i n e l l ' a r t i c o l a z i o n e d e l l i n g u a g g i o . P e r i n c r e m e n t a r e , s o p r a t t u t t o n e i g i o v a n i d e l l a G e n Z e t r a i M i l l e n n i a l , l a c o n s a p e v o l e z z a s u q u e s t a p a t o l o g i a e s u i s u o i s e g n i p r e c o c i a r r i v a # C h a l l e n g e Y o u r B a l a n c e , n u o v a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e p r o m o s s a d a B i o g e n e p r e s e n t a t a u f f i c i a l m e n t e d u r a n t e i l C o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) . C a r a t t e r i z z a t a d a u n a p p r o c c i o o m n i c a n a l e e u n l i n g u a g g i o a c c e s s i b i l e - i n f o r m a l a f a r m a c e u t i c a i n u n a n o t a - l ' i n i z i a t i v a p u n t a a c o i n v o l g e r e u n a m p i o p u b b l i c o e a s t i m o l a r e u n a r i f l e s s i o n e c o n d i v i s a s u l l ' e q u i l i b r i o , i n t e s o a n c h e c o m e m e t a f o r a d i s t a b i l i t à n e l l a v i t a . A l c e n t r o d e l l a c a m p a g n a c ' è u n f i l t r o T i k T o k i n t e r a t t i v o , c h i a m a t o p r o p r i o # C h a l l e n g e Y o u r B a l a n c e , c h e i n v i t a g l i u t e n t i a m e t t e r s i a l l a p r o v a c a m m i n a n d o s u u n a l i n e a g i a l l a v i r t u a l e . U n g e s t o s e m p l i c e , q u o t i d i a n o , c h e p u ò p e r ò d i v e n t a r e u n a s f i d a e s t r e m a m e n t e c o m p l e s s a p e r c h i c o n v i v e c o n l ' a t a s s i a d i F r i e d r e i c h . " L a p e r d i t a d i e q u i l i b r i o è s p e s s o i l p r i m o s e g n a l e d e l l ' a t a s s i a d i F r i e d r e i c h , m a p u ò e s s e r e f a c i l m e n t e c o n f u s a c o n s t a n c h e z z a , g o f f a g g i n e o s t r e s s " , s p i e g a M a r i a L i t a n i , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d i A i s a , l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a p e r l a l o t t a a l l e s i n d r o m i a t a s s i c h e c h e r a p p r e s e n t a p a z i e n t i e f a m i g l i e c h e c o n v i v o n o c o n q u e s t o d i s t u r b o m u l t i s i s t e m i c o ( c o l p i s c e p r i n c i p a l m e n t e i l s i s t e m a n e r v o s o , m a a n c h e i l s i s t e m a m u s c o l o - s c h e l e t r i c o , q u e l l o c a r d i a c o e d e n d o c r i n o ) e s o s t i e n e l a c a m p a g n a # C h a l l e n g e Y o u r B a l a n c e c o n i l p r o p r i o p a t r o c i n i o . " O g n i a n n o p e r d i a m o t e m p o p r e z i o s o n e l l a r i c e r c a d i u n a d i a g n o s i c h e a r r i v a t a r d i , t r o p p o s p e s s o d o p o a n n i d i i n c e r t e z z e e i n c o m p r e n s i o n i - s o t t o l i n e a L i t a n i - L a p e r d i t a d i e q u i l i b r i o è u n o d e i p r i m i s e g n a l i , m a v i e n e i g n o r a t a p e r c h é p o c o c o n o s c i u t a . S e n s i b i l i z z a r e s u i s i n t o m i p r e c o c i c o m e l ' i n s t a b i l i t à m o t o r i a p u ò d a v v e r o f a r e l a d i f f e r e n z a n e i t e m p i d i d i a g n o s i , c o n t r i b u e n d o a m i g l i o r a r e l a p r e s a i n c a r i c o d e l l e p e r s o n e c o n q u e s t a m a l a t t i a . P u r e s s e n d o u n a p a t o l o g i a r a r a , l a s u a i n c i d e n z a e i l s u o i m p a t t o s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i p a z i e n t i l a r e n d o n o u n a s f i d a i m p o r t a n t e s u l p i a n o m e d i c o , s o c i a l e e c u l t u r a l e " . L a l i n e a g i a l l a d e l f i l t r o T i k T o k d i v e n t a c o s ì , a l t e m p o s t e s s o , u n s e g n o v i s i v o d e l l a c o n s a p e v o l e z z a e u n a m e t a f o r a d e l l ' e q u i l i b r i o , f i s i c o e p s i c o l o g i c o , c h e l a m a l a t t i a l e n t a m e n t e e r o d e . " C o n # C h a l l e n g e Y o u r B a l a n c e v o g l i a m o r e n d e r e v i s i b i l e u n a m a l a t t i a c h e c o l p i s c e l ' e q u i l i b r i o n o n s o l o f i s i c o , m a a n c h e e m o t i v o e p s i c o l o g i c o " , a f f e r m a G i u s e p p e B a n f i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i B i o g e n I t a l i a , a z i e n d a g l o b a l e i m p e g n a t a d a o l t r e 4 0 a n n i n e l l a r i c e r c a e n e l l o s v i l u p p o d i t e r a p i e i n n o v a t i v e p e r m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e e r a r e . " A b b i a m o s c e l t o d i u s a r e u n l i n g u a g g i o c o n t e m p o r a n e o e c o i n v o l g e n t e c o m e q u e l l o d e i s o c i a l e , i n p a r t i c o l a r e d i T i k T o k , p e r r a g g i u n g e r e i n m o d o d i r e t t o l e n u o v e g e n e r a z i o n i e , a t t r a v e r s o l a s f i d a p a r t e c i p a t i v a , f a r r i f l e t t e r e i g i o v a n i s u q u e i s i n t o m i c h e , s e r i c o n o s c i u t i i n t e m p o , p o s s o n o c a m b i a r e i l p e r c o r s o d i a g n o s t i c o e d i c u r a . A t t o r n o a l g e s t o s i m b o l i c o d e l l a c a m m i n a t a s u l l a l i n e a g i a l l a - a g g i u n g e - s i s v i l u p p a u n a v e r a e p r o p r i a n a r r a z i o n e d i g i t a l e , e d u c a t i v a e s o c i a l e , c o n l ' o b i e t t i v o d i r o m p e r e l ' i n v i s i b i l i t à c h e s p e s s o a c c o m p a g n a l e p e r s o n e c o n m a l a t t i e n e u r o l o g i c h e r a r e . Q u e s t a c a m p a g n a p a r l a a l g r a n d e p u b b l i c o c o n s t r u m e n t i m o d e r n i , m a s e m p r e c o n p r o f o n d o r i s p e t t o p e r l a c o m p l e s s i t à d e l l a p a t o l o g i a " .