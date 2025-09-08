R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - Q u a r a n t ’ a n n i d i s t o r i a e u n o s g u a r d o a l f u t u r o . L ’ A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a G e m m o l o g i h a c e l e b r a t o l ’ a n n i v e r s a r i o a V i c e n z a o r o S e p t e m b e r , l a m a n i f e s t a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d i I e g d e d i c a t a a l l a f i l i e r a d e l p r e z i o s o i n s c e n a f i n o a d o m a n i a l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o d i V i c e n z a . " N o n s i a m o u n o r d i n e p r o f e s s i o n a l e , m a i l r i c o n o s c i m e n t o d e l M i m i t c i c o n f e r i s c e c r e d i b i l i t à e u n a c o r n i c e r e g o l a m e n t a t a " , h a s p i e g a t o i l p r e s i d e n t e R i n a l d o C u s i . T r a i p u n t i d i f o r z a , l a c r e s c e n t e p r e s e n z a f e m m i n i l e , o g g i a l 3 5 % t r a s o c i e c o n s i g l i o d i r e t t i v o . N o n o s t a n t e l e i n c e r t e z z e d e l m e r c a t o d e i d i a m a n t i , C u s i h a r i b a d i t o l a m i s s i o n e d e l l ’ a s s o c i a z i o n e : " A g g i o r n a r s i è v i t a l e , d a l l e i n c l u s i o n i a l l e g i a d e f i n o a l l e t u r c h e s i . C h i n o n s i f o r m a r i s c h i a l ’ o b s o l e s c e n z a " . M o d e r a t o d a L o r e d a n a P r o s p e r i , v i c e p r e s i d e n t e A i g e d i r e t t o r e d e l l ’ I s t i t u t o G e m m o l o g i c o I t a l i a n o , l ’ i n c o n t r o h a v i s t o e s p e r t i i n t e r n a z i o n a l i a f f r o n t a r e t e m i c h i a v e : l a " g i a d a s v e l a t a " c o n G u y L a l o u s , i l t u r c h e s e n a t u r a l e e t r a t t a t a c o n I l a r i a A d a m o , l e m i c r o f o t o g r a f i e c o n L i v i a n o S o p r a n i , l a r i v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a d i " G e m t e l l i g e n c e " c o n P e t e r T o l l a n , f i n o a l l a r i f l e s s i o n e d i R u i G a l o p i m s u l r u o l o d e l l a g e m m o l o g i a n e i m u s e i . U n e v e n t o c h e , t r a r i c e r c a , i n n o v a z i o n e e i d e n t i t à , h a c o n f e r m a t o c o m e l a g e m m o l o g i a i t a l i a n a r e s t i p r o t a g o n i s t a s u l l a s c e n a m o n d i a l e . S e m p r e p r o t a g o n i s t a a V i c e n z a o r o , i l c a m m e o è e m b l e m a d i u n a t r a d i z i o n e c h e u n i s c e a r t e e i d e n t i t à t e r r i t o r i a l e . D e l v a l o r e c u l t u r a l e , s i m b o l i c o e d e c o n o m i c o d i q u e s t o p r e z i o s o i d e n t i t a r i o n e h a d i s c u s s o s t a m a t t i n a A s s o c o r a l , F e d e r p r e z i o s i C o n f c o m m e r c i o e I g i - I s t i t u t o G e m m o l o g i c o I t a l i a n o , i n u n i n c o n t r o c h e h a a p e r t o l a q u a r t a g i o r n a t a d e l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ o r e f i c e r i a e g i o i e l l e r i a d i I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p , i n c o r s o f i n o a d o m a n i a l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o d e l c a p o l u o g o b e r i c o . A l c e n t r o , l a l a v o r a z i o n e a r t i g i a n a l e d i T o r r e d e l G r e c o e i l v a l o r e c u l t u r a l e d i u n g i o i e l l o c h e c o n s e r v a i n t a t t a l a s u a f o r z a e s p r e s s i v a . " I l c a m m e o è u n ' a r t e m i l l e n a r i a c h e a f f o n d a l e r a d i c i n e l l a g l i t t i c a r o m a n a e s i p r e p a r a a o t t e n e r e i l r i c o n o s c i m e n t o c o m e I n d i c a z i o n e G e o g r a f i c a P r o t e t t a " , h a d i c h i a r a t o V i n c e n z o A u c e l l a , p r e s i d e n t e A s s o c o r a l . " P e r v a l o r i z z a r e l a n o s t r a t r a d i z i o n e e l a m a e s t r i a d e g l i i n c i s o r i , a b b i a m o o r g a n i z z a t o d i m o s t r a z i o n i d a l v i v o e i n i z i a t i v e m i r a t e a V i c e n z a o r o , i n v i s t a d e l l a p r e s e n t a z i o n e u f f i c i a l e d e l l a c a n d i d a t u r a d a l d i c e m b r e 2 0 2 5 " . U n p a t r i m o n i o d a r i s c o p r i r e , a n c h e s u l f r o n t e d e l l a c o m u n i c a z i o n e e d e l l a c o n o s c e n z a , c o m e s o t t o l i n e a t o d a l l ’ I s t i t u t o G e m m o l o g i c o I t a l i a n o , c o n l a d i r e t t r i c e L o r e d a n a P r o s p e r i c h e h a r i b a d i t o l ' i m p o r t a n z a d i r a c c o n t a r e l a " p o e s i a n a s c o s t a " d i e t r o o g n i f i g u r a s c o l p i t a , p e r s u p e r a r e l a c o n f u s i o n e e i l d i s i n t e r e s s e c h e s p e s s o c i r c o n d a n o q u e s t o g i o i e l l o .