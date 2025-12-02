R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L ’ a n n u n c i o d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a d i u n a p r o p o s t a d i r e v i s i o n e s u i p a r a m e t r i d e l r e g o l a m e n t o E c o d e s i g n c o l l e g a t i a l l ’ e f f i c i e n z a d e g l i a p p a r e c c h i v i e n e a c c o l t a m o l t o p o s i t i v a m e n t e d a l l ' i n d u s t r i a i t a l i a n a d e i g a s l i q u e f a t t i r a p p r e s e n t a t a d a A s s o g a s l i q u i d i - F e d e r c h i m i c a n e l l ’ o t t i c a d i u n r i a f f e r m a t o p r i n c i p i o d i n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a . L ’ a p p r o f o n d i m e n t o t e c n i c o c h e h a p o r t a t o l a C o m m i s s i o n e a q u e s t a r e v i s i o n e , i n f a t t i , s i è c o n c r e t i z z a t o n e l l a m e s s a i n d i s c u s s i o n e d i q u e i “ l i m i t i m i n i m i d i e f f i c i e n z a s t a g i o n a l e ” c h e p e n a l i z z a v a n o l e c a l d a i e . L a n u o v a b o z z a d e l r e g o l a m e n t o E c o d e s i g n p r e v e d e s t a n d a r d d i v e r s i a l l a p o r t a t a a n c h e d e l l e c a l d a i e a g a s . “ O r a – c o m m e n t a M a t t e o C i m e n t i , P r e s i d e n t e d i A s s o g a s l i q u i d i - F e d e r c h i m i c a – c i a s p e t t i a m o c h e q u e s t o a p p r o f o n d i m e n t o t e c n i c o p o s s a p o r t a r e a r a g i o n a r e a n c h e s u l t e s t o d e l l a D i r e t t i v a E p b d c h e , a d o g g i , p o n e s e r i o s t a c o l i a g l i i n t e r v e n t i d i s o s t i t u z i o n e d e l l e c a l d a i e t r a d i z i o n a l i c o n l e m o d e r n e c a l d a i e a c o n d e n s a z i o n e c h e i n v e c e r a g g i u n g o n o i m i g l i o r i s t a n d a r d d i e f f i c i e n t a m e n t o e n e r g e t i c o , o b i e t t i v o i n v e c e p r o p r i o d e l R e g o l a m e n t o E c o d e s i g n . L ' a v e r p o s t o u n v i n c o l o d a l 2 0 2 5 a g l i S t a t i m e m b r i n e l p r e v e d e r e m i s u r e d i i n c e n t i v o a l l ' a c q u i s t o d e l l e m o d e r n e c a l d a i e è c o n t r a r i o a l l a l o g i c a d i f a v o r i r e u n r i n n o v o d e g l i a p p a r e c c h i , m i s u r a i n v e c e n e c e s s a r i a p r o p r i o n e l l ' o t t i c a d i g a r a n t i r e l a m a g g i o r e e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a d e g l i a p p a r e c c h i r i d u c e n d o n e c o s ì l ' i m p r o n t a c a r b o n i c a " . " S i a m o c o n f i d e n t i – p r o s e g u e C i m e n t i – e a u s p i c h i a m o c h e l ' a p p r o c c i o t e c n i c o , e n o n p i ù i d e o l o g i c o , c h e h a s e g u i t o l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a n e l r i v e d e r e i l R e g o l a m e n t o E c o d e s i g n v e n g a a p p l i c a t o i n t e m p i b r e v i a n c h e a l l a D i r e t t i v a E p b d , t r a m i t e u n s o s t a n z i a l e r i p e n s a m e n t o d e l l e d i s p o s i z i o n i i n d i c a t e , g a r a n t e n d o d i n u o v o l ' a c c e s s o a m i s u r e d i s o s t e g n o a l l o s v e c c h i a m e n t o d e l p a r c o c a l d a i e e d e l i m i n a n d o i l b a n d o d e l l e c a l d a i e p o s t o a l 2 0 4 0 s o p r a t t u t t o n e l l ' o t t i c a d e l l a m a s s i m a v a l o r i z z a z i o n e d e l l ' i m p i e g o c r e s c e n t e d e i g a s r i n n o v a b i l i n e g l i a p p a r e c c h i g i à p r o n t i e c e r t i f i c a t i p e r i l l o r o u t i l i z z o . D e l r e s t o – c o n c l u d e C i m e n t i – p e r a f f r o n t a r e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e g u a r d a r e a l f u t u r o e n e r g e t i c o d e l l ’ E u r o p a c o n o t t i m i s m o , è i n d i s p e n s a b i l e c o n t i n u a r e a g a r a n t i r e a i c o n s u m a t o r i p i ù s c e l t e , a s e c o n d a d e l l e n e c e s s i t à . A l i m e n t a z i o n i a p o m p a d i c a l o r e e a g a s n o n s o n o i n c o n f l i t t o t r a l o r o m a s o n o d u e a l t r e t t a n t o v a l i d e o p z i o n i p e r i l s e t t o r e r e s i d e n z i a l e " .