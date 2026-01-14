B o l o g n a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e R e g i o n e E m i l i a R o m a g n a , s i a m o m o l t o c o n t e n t i d i o s p i t a r e l a 2 2 . ª e d i z i o n e d i ‘ M a r c a ’ , u n e v e n t o c h e c r e s c e o g n i a n n o , c o s ì c o m e c r e s c e i l s e t t o r e i n u n a r e g i o n e c h e è a n c o r a i l c u o r e a g r o a l i m e n t a r e d e l l ' I t a l i a , l a F o o d V a l l e y , c o n 4 4 p r o d o t t i D o p e I g p ” . L o h a d e t t o A l e s s i o M a m m i , a s s e s s o r e a l l ’ A g r i c o l t u r a e A g r o a l i m e n t a r e d e l l a R e g i o n e E m i l i a R o m a g n a , a l l a g i o r n a t a i n a u g u r a l e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 d i M a r c a b y B o l o g n a F i e r e & A d m - A s s o c i a z i o n e d i s t r i b u z i o n e m o d e r n a , l a f i e r a i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t a a l l a M a r c a d e l D i s t r i b u t o r e ( M d D ) , o g g i r i c o n o s c i u t a c o m e a p p u n t a m e n t o i r r i n u n c i a b i l e p e r l ’ i n t e r o e c o s i s t e m a d e l l a P r i v a t e L a b e l . “ L a n o s t r a è u n a r e g i o n e c h e h a l e f i l i e r e , d a l l a p r o d u z i o n e a l l a t r a s f o r m a z i o n e f i n o a l l a c o m m e r c i a l i z z a z i o n e . S i a m o l a t e r r a d e l l e f i l i e r e , d e l f a r e i n s i e m e . ‘ M a r c a ’ p u ò e s s e r e u n g r a n d e e v e n t o p r o p r i o p e r r a f f o r z a r e l a d i m e n s i o n e d e l l e f i l i e r e e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a l e v a r i e c o m p o n e n t i - a g g i u n g e - Q u a n d o p a r l i a m o d i g r a n d e d i s t r i b u z i o n e p a r l i a m o a n c h e d i a g r o a l i m e n t a r e : u n s e t t o r e c h e h a s u p e r a t o i 3 0 m i l i a r d i d i e u r o e d è a r r i v a t o a 1 0 m i l i a r d i d i e u r o d i e x p o r t ” . “ I d a z i s o n o t a s s e c h e c o l p i s c o n o l e i m p r e s e e i c i t t a d i n i , t o g l i e n d o s o l d i a l l ' e c o n o m i a r e a l e . Q u e s t o c i p r e o c c u p a m o l t o - s p i e g a - p e r c h é s i a m o l a R e g i o n e i t a l i a n a c h e e s p o r t a d i p i ù s i a n e l m o n d o c h e n e g l i S t a t i U n i t i d ' A m e r i c a . N a t u r a l m e n t e , n e l 2 0 2 5 g l i i m p o r t a t o r i a m e r i c a n i h a n n o r i e m p i t o i m a g a z z i n i e g l i e f f e t t i d e i d a z i l i v e d r e m o i n p r i m a v e r a . Q u a l c h e c o n t r a z i o n e l a s t i a m o g i à v e d e n d o , s o p r a t t u t t o p e r p r o d u z i o n i c o m e i l v i n o , c h e è i n u n m o m e n t o d i g r a n d e d i f f i c o l t à p e r p r o b l e m i l e g a t i a i c o n s u m i e a i c o s t i d i p r o d u z i o n e . S i t r a t t a d i u n p r o d o t t o c h e e s p o r t i a m o m o l t o n e g l i S t a t i U n i t i e d u n q u e i n q u e s t o c a s o i l d a z i o p u ò c o l p i r e m o l t o . M i a u g u r o - c o n c l u d e - c h e c i p o s s a n o e s s e r e d e i r i p e n s a m e n t i f u t u r i , c o m e c i s o n o s t a t i s u l l a p a s t a . A u s p i c h i a m o c h e q u e s t o a v v e n g a a n c h e p e r i l v i n o e p e r a l t r i p r o d o t t i ” .