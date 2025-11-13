R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - P r e v e n z i o n e , s t i l i d i v i t a e s o s t e n i b i l i t à : s o n o 3 i p i l a s t r i d e l l a D r i v i n g C h a n g e A r e n a , l ' a p p u n t a m e n t o d e d i c a t o a l l a s a l u t e o r g a n i z z a t o o g g i d a N o v o N o r d i s k n e l l ' a m b i t o d e l l a 4 2 e s i m a A s s e m b l e a a n n u a l e A n c i , i n c o r s o a B o l o g n a . Q u e s t o m o m e n t o d i d i a l o g o d i n a m i c o e p a r t e c i p a t i v o - r i f e r i s c e l a f a r m a c e u t i c a i n u n a n o t a - r i u n i s c e r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i , s i n d a c i , a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i e d e s p e r t i p e r c o n d i v i d e r e e s p e r i e n z e e b u o n e p r a t i c h e s u l l a p r o m o z i o n e d e l l a s a l u t e e d e l b e n e s s e r e n e l l e c o m u n i t à u r b a n e , e p e r a p p r o f o n d i r e i l c o n t r i b u t o c o n c r e t o d e l l e c i t t à n e l l a c o s t r u z i o n e d i m o d e l l i d i p r e v e n z i o n e e f f i c a c i , n e l l a d i f f u s i o n e d i s t i l i d i v i t a s a n i e n e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e s o c i a l e . I l c o n f r o n t o s i è a r t i c o l a t o a t t o r n o a i 3 p i l a s t r i d i s t i n t i v i d e l p r o g r a m m a i n t e r n a z i o n a l e d i N o v o N o r d i s k C i t i e s f o r B e t t e r H e a l t h , r e a l i z z a t o i n I t a l i a g r a z i e a l l a p a r t n e r s h i p c o n A n c i e d H e a l t h C i t y I n s t i t u t e , c h e s o n o a p p u n t o p r e v e n z i o n e , s t i l i d i v i t a e s o s t e n i b i l i t à . O l t r e a m e t t e r e i n l u c e l ' i m p e g n o c o n g i u n t o d i a m m i n i s t r a t o r i , i s t i t u z i o n i e t e r z o s e t t o r e n e l p r o m u o v e r e i n i z i a t i v e v i r t u o s e g i à a t t i v e i n d i v e r s e r e a l t à d e l P a e s e , l ' i n c o n t r o e v i d e n z i a l ' i m p o r t a n z a d i u n a v i s i o n e c o n d i v i s a d e l l a s a l u t e , f o n d a t a s u l l a p r e v e n z i o n e e s u l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a s o g g e t t i p u b b l i c i e p r i v a t i p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i c i t t a d i n i . " L a s f i d a d e l l e m a l a t t i e c r o n i c h e r i c h i e d e s o l u z i o n i c o n d i v i s e e u n a p p r o c c i o i n t e g r a t o a l l a s a l u t e , i n u n a v i s i o n e a m p i a i n c u i p r e v e n z i o n e e i n n o v a z i o n e a s s u m o n o u n r u o l o c e n t r a l e - d i c h i a r a A l f r e d o G a l l e t t i , G e n e r a l M a n a g e r d i N o v o N o r d i s k I t a l i a - D i f r o n t e a q u e s t a n u o v a p r o s p e t t i v a , l ' i n t e r o s i s t e m a , t u t t i n o i , s i a m o c h i a m a t i a r i s p o n d e r e c o n s o l u z i o n i a d e g u a t e c h e r i c o n o s c a n o i l n u o v o s c e n a r i o e s i a t t r e z z i n o a l m e g l i o p e r g e s t i r l o i n m o d o e f f i c a c e , a b e n e f i c i o d e i p a z i e n t i e d e l l e c o m u n i t à e c h e p r o m u o v a n o l e m i g l i o r i c o n d i z i o n i p e r l a s t r a t e g i c i t à d e l n o s t r o P a e s e . P e r q u e s t o s i a m o c o n v i n t i c h e u n a p p r o c c i o s i n e r g i c o e m u l t i s e t t o r i a l e , c h e s i f o n d i s u l l a c o l l a b o r a z i o n e e s u l d i a l o g o d i t u t t i g l i a t t o r i c o i n v o l t i - g l i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i , l e a u t o r i t à s a n i t a r i e , l e i s t i t u z i o n i e i p r i v a t i - s i a n o f o n d a m e n t a l i p e r r e a l i z z a r e c o n c r e t a m e n t e u n p e r c o r s o c o n c r e t o e d i v a l o r e i n t a l s e n s o , a b e n e f i c i o d e i p a z i e n t i e d e l l e c o m u n i t à . E d è i n t a l e o t t i c a c h e n o n p o s s o c h e c o n c l u d e r e r i b a d e n d o l ' i m p e g n o d i N o v o N o r d i s k a l a v o r a r e a l f i a n c o d i A n c i e d e i s i n d a c i p e r c o n t i n u a r e a v a l o r i z z a r e i t e r r i t o r i e p r o m u o v e r e s a l u t e e p r e v e n z i o n e " .