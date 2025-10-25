R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l q u e s t o r e d i R i e t i , P a s q u a l e F i o c c o , h a e m e s s o i l p r o v v e d i m e n t o d i D i v i e t o d i A c c e s s o a i l u o g h i d o v e s i s v o l g o n o l e m a n i f e s t a z i o n i s p o r t i v e ( D a s p o ) n e i c o n f r o n t i d i t r e t i f o s i U l t r a s d i P i s t o i a i n s e g u i t o a l l a p a r t i t a d i b a s k e t t r a l e s q u a d r e d e l l a R e a l S e b a s t i a n i R i e t i e d e l l a P i s t o i a B a s k e t 2 0 0 0 , c h e s i è t e n u t a d o m e n i c a s c o r s a e d è c u l m i n a t a i n t r a g e d i a , c o n l ' a g g u a t o a l p u l l m a n d e i t i f o s i d e l P i s t o i a b a s k e t i n c u i è m o r t o l ' a u t i s t a R a f f a e l e M a r i a n e l l a . D u r a n t e l ’ i n t e r v a l l o t r a i l s e c o n d o e d i l t e r z o q u a r t o d e l l a p a r t i t a d i b a s k e t , a l c u n i t i f o s i d e l l a s q u a d r a d e l P i s t o i a B a s k e t , s c e s i n e l l ’ a r e a a d i b i t a a b a r , p o s t a a l l ’ e s t e r n o d e l l a c u r v a o s p i t i , r e a g e n d o a i c o r i o f f e n s i v i l a n c i a t i d a l l a t i f o s e r i a l o c a l e , a n c h ’ e s s a d i s c e s a a l l ’ e s t e r n o d e l l e t r i b u n e , h a n n o f o r z a t o l e b a r r i e r e m o b i l i p o s t e a d e l i m i t a z i o n e d e l s e t t o r e , p e r g e t t a r s i c o n t r o l ’ o p p o s t a t i f o s e r i a . L ’ i n t e r v e n t o d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , c o a d i u v a t e d a g l i s t e w a r d a d d e t t i a l l a s i c u r e z z a d e l l ’ i m p i a n t o s p o r t i v o , h a i m p e d i t o c h e i t i f o s i d e l P i s t o i a p o t e s s e r o r a g g i u n g e r e q u e l l i r e a t i n i , e v i t a n d o c o s ì l o s c o n t r o f i s i c o . D u r a n t e l ' a z i o n e , u n o d e i t i f o s i d e l P i s t o i a B a s k e t h a c o l p i t o c o n u n v i o l e n t o c a l c i o a l g i n o c c h i o u n a g e n t e d e l l a P o l i z i a d i S t a t o c a u s a n d o g l i d e l l e l e s i o n i , f o r t u n a t a m e n t e n o n g r a v i . I l v e n t o t t e n n e t i f o s o è s t a t o s u c c e s s i v a m e n t e i d e n t i f i c a t o , g r a z i e a l l e i m m a g i n i r i p r e s e d a g l i o p e r a t o r i d e l l a P o l i z i a S c i e n t i f i c a p r e s e n t e s u l p o s t o e d e n u n c i a t o i n s t a t o d i l i b e r t à a l l ' a u t o r i t à g i u d i z i a r i a . L ’ u o m o è s t a t o a n c h e s o t t o p o s t o d a l Q u e s t o r e d i R i e t i a l D a s p o p e r l a d u r a t a d i c i n q u e a n n i . A l t r i d u e t i f o s i p i s t o i e s i c h e a v e v a n o c e r c a t o d i i m p e d i r e l ’ i d e n t i f i c a z i o n e d e l l ’ a g g r e s s o r e d a p a r t e d e l l a P o l i z i a d i S t a t o , s o n o s t a t i s o t t o p o s t i a D a s p o p e r l a d u r a t a d i t r e a n n i .