R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' a s m a è u n a m a l a t t i a r e s p i r a t o r i a c r o n i c a e d i f f u s a c h e c o l p i s c e f i n o a 2 6 2 m i l i o n i d i p e r s o n e n e l m o n d o , d i c u i o l t r e 2 5 m i l i o n i n e g l i S t a t i U n i t i . Q u a n d o n o n è c o n t r o l l a t a , l ' i n f i a m m a z i o n e e l a c o n t r a z i o n e d e l l a m u s c o l a t u r a d e l l e v i e a e r e e ( b r o n c o c o s t r i z i o n e ) p o s s o n o c a u s a r e r e s p i r o s i b i l a n t e , a f f a n n o , s e n s o d i c o s t r i z i o n e t o r a c i c a , t o s s e e , n e i c a s i p i ù g r a v i , a n c h e i l d e c e s s o . N o n o s t a n t e l a d i s p o n i b i l i t à d e l l e t e r a p i e s t a n d a r d , m o l t i p a z i e n t i r i m a n g o n o n o n c o n t r o l l a t i e c o n t i n u a n o a s p e r i m e n t a r e u n a s i g n i f i c a t i v a c o m p r o m i s s i o n e d e l l a f u n z i o n e p o l m o n a r e e u n a r i d u z i o n e d e l l a q u a l i t à d i v i t a . I r i s u l t a t i p o s i t i v i d e g l i s t u d i d i f a s e 3 K a l o s e L o g o s , p u b b l i c a t i s u ' T h e L a n c e t R e s p i r a t o r y M e d i c i n e ' - r i p o r t a u n a n o t a d i A s t r a Z e n e c a - h a n n o m o s t r a t o c h e l a t r i p l i c e t e r a p i a a c o m b i n a z i o n e f i s s a c o n b u d e s o n i d e / g l i c o p i r r o n i o / f o r m o t e r o l o f u m a r a t o ( o B g f 3 2 0 / 2 8 . 8 / 9 . 6 μ g ) i n d u c e m i g l i o r a m e n t i s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v i e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t i n e i p a z i e n t i c o n a s m a n o n c o n t r o l l a t o , r i s p e t t o a l l a d u p l i c e t e r a p i a c o n c o r t i c o s t e r o i d i i n a l a t o r i / b e t a 2 - a g o n i s t i a l u n g a d u r a t a d ' a z i o n e ( I c s / L a b a ) , b u d e s o n i d e / f o r m o t e r o l o f u m a r a t o ( B f f , u n ' o p z i o n e t e r a p e u t i c a s t a n d a r d ) , P T 0 0 9 ( B f f ) e i l g r u p p o c o m b i n a t o d i t r a t t a m e n t o c o n b u d e s o n i d e / f o r m o t e r o l o f u m a r a t o e P T 0 0 9 . B u d e s o n i d e / g l i c o p i r r o n i o / f o r m o t e r o l o f u m a r a t o ( B g f ) è u n a t r i p l i c e c o m b i n a z i o n e a d o s e f i s s a i n u n u n i c o i n a l a t o r e c h e c o m b i n a u n I c s / L a b a e u n a n t a g o n i s t a m u s c a r i n i c o a l u n g a d u r a t a d ’ a z i o n e ( L a m a ) . I n u n ' a n a l i s i p r e - s p e c i f i c a t a s u i d a t i a g g r e g a t i d e g l i e n d p o i n t p r i m a r i d e g l i s t u d i K a l o s e L o g o s , l a t r i p l i c e t e r a p i a c o n b u d e s o n i d e / g l i c o p i r r o n i o / f o r m o t e r o l o f u m a r a t o h a m i g l i o r a t o l a f u n z i o n e p o l m o n a r e d i 7 6 m l ( 9 5 % C i 5 7 - 9 4 m l , n o n a g g i u s t a t o p < 0 . 0 0 1 , v a l u t a t o m e d i a n t e i l F e v 1 m i s u r a t o a l m a t t i n o p r i m a d e l l a s o m m i n i s t r a z i o n e n e l l ' a r c o d i 2 4 s e t t i m a n e ) e 9 0 m l ( 9 5 % C i 7 2 - 1 0 8 m l , n o n a g g i u s t a t o p < 0 . 0 0 1 , m i s u r a t o d a l F e v 1 A u c 0 - 3 n e l l ' a r c o d e l l e 2 4 s e t t i m a n e ) r i s p e t t o a l l a d u p l i c e t e r a p i a ( i g r u p p i d i t r a t t a m e n t o c o m b i n a t i I c s / L a b a ) . N e l l ' a n a l i s i s u i d a t i a g g r e g a t i d e g l i s t u d i K a l o s e L o g o s , l a t r i p l i c e t e r a p i a c o n b u d e s o n i d e / g l i c o p i r r o n i o / f o r m o t e r o l o f u m a r a t o h a i n o l t r e d i m o s t r a t o r i d u z i o n i c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t i s u l t a s s o a n n u a l e d i r i a c u t i z z a z i o n i g r a v i d i a s m a r i s p e t t o a l t r a t t a m e n t o c o n I c s / L a b a n e i p a z i e n t i c o n o s e n z a u n a r e c e n t e r i a c u t i z z a z i o n e d a a s m a . " G r a n p a r t e d e i 2 6 2 m i l i o n i d i p a z i e n t i c h e c o n v i v o n o c o n l ' a s m a a l i v e l l o g l o b a l e r i m a n g o n o a o g g i a n c o r a n o n c o n t r o l l a t i e d e v o n o f a r f r o n t e a s i n t o m i q u a l i f r e q u e n t e d i s p n e a , t o s s e e r e s p i r o s i b i l a n t e , n o n o s t a n t e l ' u t i l i z z o d e l l a d u p l i c e t e r a p i a d i m a n t e n i m e n t o - a f f e r m a A l b e r t o P a p i , p r o f e s s o r e d i M e d i c i n a r e s p i r a t o r i a a l l ' u n i v e r s i t à d i F e r r a r a , d i r e t t o r e d e l l ' U n i t à R e s p i r a t o r i a , D i p a r t i m e n t o C a r d i o - R e s p i r a t o r i o , A o u S a n t ' A n n a d i F e r r a r a e p r i m a r y i n v e s t i g a t o r d e l l o s t u d i o - I r i s u l t a t i d e g l i s t u d i K a l o s e L o g o s m o s t r a n o c o m e l a t r i p l i c e t e r a p i a a d o s e f i s s a c o n b u d e s o n i d e / g l i c o p i r r o n i o / f o r m o t e r o l o f u m a r a t o , c h e c o m b i n a l ' e f f i c a c i a d i u n I c s , d i u n L a m a e d i u n L a b a , m i g l i o r i l a f u n z i o n e p o l m o n a r e e , i n p a r t i c o l a r e , p r e v e n g a f u t u r e r i a c u t i z z a z i o n i g r a v i n e i p a z i e n t i , a p r e s c i n d e r e d a l l a l o r o s t o r i a p r e g r e s s a d i r i a c u t i z z a z i o n i " . " C o n u n n u m e r o c o s ì e l e v a t o d i p a z i e n t i c h e s p e r i m e n t a n o a n c o r a i s i n t o m i d e b i l i t a n t i d e l l ' a s m a n o n c o n t r o l l a t o , s i a m o f e l i c i d e l p o t e n z i a l e d i m o s t r a t o d a l l a t r i p l i c e t e r a p i a c o n b u d e s o n i d e / g l i c o p i r r o n i o / f o r m o t e r o l o f u m a r a t o d i m i g l i o r a r e l a f u n z i o n e p o l m o n a r e c o s ì c o m e d i p r e v e n i r e l e r i a c u t i z z a z i o n i n e l l ' a s m a - d i c h i a r a S h a r o n B a r r , E x e c u t i v e V i c e P r e s i d e n t , B i o P h a r m a c e u t i c a l s R & D , A s t r a Z e n e c a - S u l l a b a s e d e l s u o p r o f i l o c l i n i c o b e n c o n s o l i d a t o n e l l a B p c o , s p e r i a m o c h e l a t r i p l i c e t e r a p i a c o n b u d e s o n i d e / g l i c o p i r r o n i o / f o r m o t e r o l o f u m a r a t o p o s s a e s s e r e d i s p o n i b i l e q u a n t o p r i m a p e r i p a z i e n t i c o n a s m a n o n c o n t r o l l a t o " . N e g l i s t u d i K a l o s e L o g o s - r i p o r t a u n a n o t a - n o n s o n o e m e r s i n u o v i s e g n a l i d i s i c u r e z z a e t o l l e r a b i l i t à d e l l a t r i p l i c e t e r a p i a c o n b u d e s o n i d e / g l i c o p i r r o n i o / f o r m o t e r o l o f u m a r a t o . B u d e s o n i d e / g l i c o p i r r o n i o / f o r m o t e r o l o f u m a r a t o è u n a t r i p l i c e c o m b i n a z i o n e i n a l a t o r i a a p p r o v a t a p e r i l t r a t t a m e n t o d e i p a z i e n t i a d u l t i c o n b r o n c o p n e u m o p a t i a c r o n i c a o s t r u t t i v a ( B p c o ) i n p i ù d i 8 0 P a e s i a l i v e l l o g l o b a l e i n c l u s i U s a , U n i o n e e u r o p e a , C i n a e G i a p p o n e e s o n o a t t u a l m e n t e i n c o r s o r e v i s i o n i d a p a r t e d e l l ' a u t o r i t à r e g o l a t o r i a p e r l a t r i p l i c e t e r a p i a c o n b u d e s o n i d e / g l i c o p i r r o n i o / f o r m o t e r o l o f u m a r a t o n e l l ' a s m a i n m o l t i P a e s i .