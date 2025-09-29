R o m a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I r i s u l t a t i e m e r s i d a u n a s o t t o a n a l i s i d e l l o s t u d i o d i f a s e I I I W a y p o i n t , p r e s e n t a t i a d A m s t e r d a m i n o c c a s i o n e d e l C o n g r e s s o d e l l ' E u r o p e a n R e s p i r a t o r y S o c i e t y , m o s t r a n o c h e " t e z e p e l u m a b , o l t r e a r i d u r r e i n m a n i e r a s i g n i f i c a t i v a l a s e v e r i t à d e i p o l i p i n a s a l i , i l b i s o g n o d i r i c o r r e r e a u n i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o e l a n e c e s s i t à d i a s s u m e r e c o r t i c o s t e r o i d i s i s t e m i c i p e r l a p o l i p o s i , i n d u c e a n c h e u n ' i m p o r t a n t e r i d u z i o n e d e i b i o m a r c a t o r i i n f i a m m a t o r i . I l c o n t r o l l o d e l l ' i n f i a m m a z i o n e a l i v e l l o e p i t e l i a l e , r i c o n o s c i u t o c o m e f u l c r o d e l l a p a t o g e n e s i d e l l a m a l a t t i a , r a p p r e s e n t a u n p a s s a g g i o c h i a v e p e r m i g l i o r a r e g l i o u t c o m e c l i n i c i d e i p a z i e n t i " . C o s ì E n r i c o H e f f l e r , a l l e r g o l o g o e i m m u n o l o g o c l i n i c o , r e s p o n s a b i l e d e l l ' U n i t à o p e r a t i v a d i M e d i c i n a p e r s o n a l i z z a t a , A s m a e a l l e r g i e d e l l ' I r c c s H u m a n i t a s R e s e a r c h H o s p i t a l e p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i M e d i c i n a i n t e r n a a l l a H u m a n i t a s U n i v e r s i t y , c o m m e n t a l e n o v i t à s u l l ' e f f i c a c i a t e z e p e l u m a b n e l c o n t r o l l o d e i p r o c e s s i i n f i a m m a t o r i g u i d a t i d a l l ' e p i t e l i o . L ' a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e , g i à a p p r o v a t o e r i m b o r s a t o i n I t a l i a p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l ' a s m a g r a v e , h a a p p e n a r i c e v u t o d a p a r t e d e l C o m i t a t o m e d i c i n a l i p e r u s o u m a n o ( C h m p ) d e l l ' A g e n z i a e u r o p e a p e r i m e d i c i n a l i ( E m a ) l a r a c c o m a n d a z i o n e p e r l ' a p p r o v a z i o n e n e l l ' U n i o n e e u r o p e a p e r i l t r a t t a m e n t o d e i p a z i e n t i a d u l t i c o n r i n o s i n u s i t e c r o n i c a c o n p o l i p o s i n a s a l e , g r a z i e a i r i s u l t a t i e m e r s i d a l l o s t u d i o W a y p o i n t , p r e s e n t a t i i n o c c a s i o n e d e l C o n g r e s s o d e l l ' A m e r i c a n A c a d e m y o f A l l e r g y , A s t h m a , & I m m u n o l o g y ( A a a a i ) 2 0 2 5 . N e l l a g e s t i o n e e n e l c o n t r o l l o d e l l e m a l a t t i e i n f i a m m a t o r i e r e s p i r a t o r i e - s p i e g a u n a n o t a - l ' e p i t e l i o r a p p r e s e n t a u n e l e m e n t o c r u c i a l e . I l s u o r u o l o s t a i n f a t t i e m e r g e n d o n e i p r o c e s s i d i r i m o d e l l a m e n t o s t r u t t u r a l e c h e f a v o r i s c o n o l o s v i l u p p o e l a p r o g r e s s i o n e d i i m p o r t a n t i m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e c r o n i c h e , q u a l i l ' a s m a g r a v e e l a r i n o s i n u s i t e c r o n i c a c o n p o l i p o s i n a s a l e . Q u e s t e d u e p a t o l o g i e s p e s s o c o e s i s t o n o e s o n o s t r e t t a m e n t e c o l l e g a t e t r a l o r o e a n c h e s e p o s s o n o m a n i f e s t a r s i c o n s i n t o m i d i v e r s i , l a r i s p o s t a i m m u n o l o g i c a s o t t o s t a n t e è s p e s s o s i m i l e . L ' e p i t e l i o c o l l e g a i n m o d o c o n t i n u o l e v i e a e r e e s u p e r i o r i e i n f e r i o r i , a g e n d o c o m e b a r r i e r a s t r u t t u r a l e e i m m u n o l o g i c a v e r s o l ' a m b i e n t e e s t e r n o . A g e n t i p a t o g e n i , i n q u i n a n t i e a l l e r g e n i p o s s o n o d a n n e g g i a r e l e c e l l u l e e p i t e l i a l i r e s p i r a t o r i e e c a u s a r e i l r i l a s c i o d i c i t o c h i n e e p i t e l i a l i c h e g u i d a n o d i v e r s i p r o c e s s i i n f i a m m a t o r i a v a l l e . L a l i n f o p o i e t i n a t i m i c a s t r o m a l e ( T s l p ) è u n a c i t o c h i n a e p i t e l i a l e c h e s v o l g e u n r u o l o c h i a v e n e l l ' a v v i o e l a p e r s i s t e n z a d i m o l t e p l i c i p r o c e s s i i n f i a m m a t o r i c h e i n t e r a g i s c o n o d i r e t t a m e n t e c o n l ' e p i t e l i o , g e n e r a n d o u n c i c l o p e r p e t u o d i d a n n o e i n f i a m m a z i o n e . " L ' e p i t e l i o r e s p i r a t o r i o - s o t t o l i n e a H e f f l e r - n o n è s o l t a n t o u n a b a r r i e r a f i s i c a , m a u n a s t r u t t u r a i m m u n o l o g i c a m e n t e a t t i v a , c a p a c e d i i n t e r a g i r e c o n l ' e s p o s o m a , l ' i n s i e m e d i a l l e r g e n i , i r r i t a n t i e i n q u i n a n t i c h e r e s p i r i a m o , e d i r i s p o n d e r e p r o d u c e n d o c i t o c h i n e c h i a v e c o m e l a T s l p . Q u e s t a p r o t e i n a s v o l g e u n r u o l o c e n t r a l e n e l l ' i n n e s c o d e i p r o c e s s i i n f i a m m a t o r i , e l a p o s s i b i l i t à d i b l o c c a r e T s l p r a p p r e s e n t a d u n q u e u n a s t r a t e g i a c r u c i a l e p e r i n t e r r o m p e r e i n m a n i e r a p i ù c o m p l e t a i m e c c a n i s m i p a t o g e n e t i c i c h e s o s t e n g o n o m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e c r o n i c h e c o m e l ' a s m a g r a v e e l a r i n o s i n u s i t e c r o n i c a c o n p o l i p o s i n a s a l e " . A t t u a l m e n t e - r i m a r c a l a n o t a - t e z e p e l u m a b r a p p r e s e n t a i l p r i m o f a r m a c o b i o l o g i c o d i s p o n i b i l e c h e a g i s c e s e l e t t i v a m e n t e c o n t r o l a T s l p d e t e r m i n a n d o u n ' a z i o n e m i r a t a a l i v e l l o d e l l ' e p i t e l i o d e l l e v i e r e s p i r a t o r i e , u n a b a r r i e r a f o n d a m e n t a l e p e r l a r e g o l a z i o n e i m m u n i t a r i a . I l f a r m a c o è i n d i c a t o c o m e t e r a p i a a g g i u n t i v a d i m a n t e n i m e n t o n e i p a z i e n t i d i e t à p a r i o s u p e r i o r e a 1 2 a n n i a f f e t t i d a a s m a g r a v e c h e n o n s o n o a d e g u a t a m e n t e c o n t r o l l a t i n o n o s t a n t e l ' u t i l i z z o d i c o r t i c o s t e r o i d i i n a l a t o r i a d a l t o d o s a g g i o , i n a g g i u n t a a u n a l t r o f a r m a c o p e r i l t r a t t a m e n t o d i m a n t e n i m e n t o . " I n t e r v e n e n d o s u l l a T s l p - p r o s e g u e H e f f l e r - è p o s s i b i l e b l o c c a r e i n m a n i e r a s i g n i f i c a t i v a l a r i s p o s t a i n f i a m m a t o r i a , c o n e f f e t t i c l i n i c i r a p i d i . N e i p a z i e n t i c o n a s m a g r a v e q u e s t o s i t r a d u c e i n u n m i g l i o r a m e n t o d e i s i n t o m i r e s p i r a t o r i , u n a r i d u z i o n e d e l l e e s a c e r b a z i o n i , m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d i v i t a e r i d u z i o n e n e l l ' u s o d i c o r t i s o n i c i o r a l i " . I p a z i e n t i c o n p o l i p o s i n a s a l e " n e l l o s t u d i o W a y p o i n t h a n n o m o s t r a t o u n a r i d u z i o n e m a r c a t a d e l l e d i m e n s i o n i d e i p o l i p i , u n r e c u p e r o d e l l ' o l f a t t o n e i c a s i d i a n o s m i a , u n m i g l i o r a m e n t o s i g n i f i c a t i v o d e l l a q u a l i t à d i v i t a c o m p l e s s i v a m i s u r a t a a t t r a v e r s o s t r u m e n t i v a l i d a t i , e l a p r e s s o c h é c o m p l e t a a b o l i z i o n e d e l l a n e c e s s i t à d i u t i l i z z a r e c o r t i s o n i c i s i s t e m i c i o d i e s s e r e s o t t o p o s t i a n u o v i i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i p e r l a p o l i p o s i n a s a l e . L a r a p i d i t à e l ' a m p i e z z a d e l l a r i s p o s t a o s s e r v a t a i n d i c a n o c h e i l b l o c c o d e l l a T s l p r a p p r e s e n t a u n a s t r a t e g i a t e r a p e u t i c a i n n o v a t i v a e p o t e n z i a l m e n t e d i s v o l t a p e r l a g e s t i o n e d e l l e m a l a t t i e r e s p i r a t o r i e c r o n i c h e e d e v i d e n z i a n o q u a n t o t e z e p e l u m a b s i a p r o m e t t e n t e : i l l i v e l l o d i r i s p o s t a s u t u t t i g l i e n d p o i n t d e l l o s t u d i o W a y p o i n t è c o s ì c o n s i s t e n t e d a f a r s u p p o r r e c h e i l f a r m a c o p o s s a d i v e n t a r e u n b e s t i n c l a s s n e l l a t e r a p i a b i o l o g i c a d e l l a r i n o s i n u s i t e c o n p o l i p o s i n a s a l e , p e r l a q u a l e s i a m o i n a t t e s a d e l l ' a p p r o v a z i o n e d e g l i e n t i r e g o l a t o r i " . " I d a t i p r e s e n t a t i a l C o n g r e s s o E r s c o n f e r m a n o l ' i m p e g n o d i A s t r a Z e n e c a n e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a n e l l ' a m b i t o d e l l e p a t o l o g i e r e s p i r a t o r i e , n e l l ' o t t i c a d i m o d i f i c a r n e l ' a n d a m e n t o e c o n l ' o b i e t t i v o d i c o m p r e n d e r e i n m a n i e r a s e m p r e p i ù c o m p l e t a i m e c c a n i s m i a l l a l o r o b a s e e i l r u o l o c r u c i a l e c h e r i v e s t e l ' e p i t e l i o n e l l a l o r o p a t o g e n e s i - d i c h i a r a R a f f a e l a F e d e , d i r e t t o r e m e d i c o A s t r a Z e n e c a I t a l i a - T e z e p e l u m a b è i l p r i m o i n i b i t o r e d e l T s l p a p p r o v a t o i n I t a l i a p e r l ' a s m a g r a v e , i l c u i m e c c a n i s m o d i a z i o n e , a l i v e l l o e p i t e l i a l e , h a c o n s e n t i t o d i r i s p o n d e r e a u n i m p o r t a n t e b i s o g n o c l i n i c o n o n s o d d i s f a t t o n e l t r a t t a m e n t o d e l l ' a s m a g r a v e . I n o l t r e , i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o W a y p o i n t , r e c e n t e m e n t e r i c o n o s c i u t i a n c h e d a l p a r e r e p o s i t i v o d a l C h m p d e l l ' E m a p e r l ' u t i l i z z o n e l l ' U n i o n e e u r o p e a , a p r o n o a u n a n u o v a i m p o r t a n t e p r o s p e t t i v a d i t r a t t a m e n t o p e r l e p e r s o n e c o n l a r i n o s i n u s i t e c r o n i c a c o n p o l i p o s i n a s a l e . Q u e s t a p a t o l o g i a è u n a m a l a t t i a c o m p l e s s a e d e t e r o g e n e a c h e h a u n f o r t e i m p a t t o s u l l a q u a l i t à d i v i t a d i c h i n e è a f f e t t o . I r i s u l t a t i d e l l e s o t t o a n a l i s i d e l l o s t u d i o W a y p o i n t a m p l i a n o u l t e r i o r m e n t e i l p a t r i m o n i o d i e v i d e n z e a s o s t e g n o d e l l ' e f f i c a c i a d i t e z e p e l u m a b n e l t r a t t a m e n t o d e i p a z i e n t i c o n m a l a t t i e i n f i a m m a t o r i e d i o r i g i n e e p i t e l i a l e " .