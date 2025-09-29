R o m a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - B e n r a l i z u m a b , u n a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e i n d i c a t o p e r i l t r a t t a m e n t o d e i p a z i e n t i a d u l t i c o n a s m a g r a v e e o s i n o f i l i c o e r e c e n t e m e n t e a p p r o v a t o a n c h e d a E m a p e r E g p a ( G r a n u l o m a t o s i e o s i n o f i l a c o n p o l i a n g i t e ) , s i è d i m o s t r a t o e f f i c a c e n e l r a g g i u n g e r e l a r e m i s s i o n e c l i n i c a d e l l a m a l a t t i a , g i à a 3 m e s i d a l l ' a s s u n z i o n e n e l l ' 8 7 , 2 % d e i c a s i , p o i a 1 2 m e s i n e l 9 5 % d e i c a s i , c o n u n a c o n f e r m a d e i r i s u l t a t i a n c h e a 2 4 m e s i n e l 9 6 , 1 % d e i c a s i . I r i s u l t a t i s o n o e m e r s i d a u n a p o s t h o c a n a l y s i s d e l l o s t u d i o o s s e r v a z i o n a l e A n a n k e , p r e s e n t a t i i n o c c a s i o n e d e l C o n g r e s s o d e l l a E u r o p e a n R e s p i r a t o r y S o c i e t y ( E r s ) 2 0 2 5 , e h a n n o c o n f e r m a t o i l p o t e n z i a l e d i b e n r a l i z u m a b n e l r a g g i u n g i m e n t o d e l l a r e m i s s i o n e c l i n i c a n e i p a z i e n t i c o n a s m a g r a v e e o s i n o f i l i c o , r a f f o r z a n d o l ' i m p o r t a n z a d i u n a p p r o c c i o t e r a p e u t i c o ' t r e a t t o t a r g e t ' . A n a n k e - r i p o r t a u n a n o t a - è u n o s t u d i o m u l t i c e n t r i c o , o s s e r v a z i o n a l e , r e t r o s p e t t i v o e n a z i o n a l e c o n d o t t o i n 2 1 c e n t r i c l i n i c i i n I t a l i a , c h e h a a r r u o l a t o o l t r e 2 0 0 p a z i e n t i c h e h a n n o i n i z i a t o i l t r a t t a m e n t o s e c o n d o p r a t i c a c l i n i c a o n e l c o n t e s t o d e l p r o g r a m m a i t a l i a n o d i c a m p i o n a m e n t o . L o s t u d i o h a v a l u t a t o l e c a r a t t e r i s t i c h e d e i p a z i e n t i a f f e t t i d a a s m a g r a v e e o s i n o f i l i c o t r a t t a t i c o n b e n r a l i z u m a b e h a d e s c r i t t o g l i e f f e t t i d e l f a r m a c o i n t e r m i n i d i f r e q u e n z a d e l l e r i a c u t i z z a z i o n i , f u n z i o n e p o l m o n a r e e c o n t r o l l o d e i s i n t o m i d e l l ' a s m a , n o n c h é l a r i d o t t a a s s u n z i o n e d i c o r t i c o s t e r o i d i o r a l i ( O c s ) . " L ' a s m a g r a v e e o s i n o f i l i c o ( s e a , s e v e r e e o s i n o p h i l i c a s t h m a ) è u n a f o r m a d i a s m a c a r a t t e r i z z a t a d a u n e l e v a t o n u m e r o d i e o s i n o f i l i , i n g r a d o d i c a u s a r e i n f i a m m a z i o n e d e l l e v i e a e r e e , c o n s i n t o m i p e r s i s t e n t i e i m p o r t a n t i r i a c u t i z z a z i o n i - s p i e g a G i o r g i o W a l t e r C a n o n i c a , p r o f e s s o r e & s e n i o r c o n s u l t a n t C e n t r o d i m e d i c i n a p e r s o n a l i z z a t a A s m a e A l l e r g i e H u m a n i t a s U n i v e r s i t y & I r c c s d i M i l a n o - B e n r a l i z u m a b è u n a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e c h e a g i s c e d i r e t t a m e n t e c o n t r o i l r e c e t t o r e d e l l ' i n t e r l e u c h i n a 5 , r i d u c e n d o g l i e o s i n o f i l i s i a n e l s a n g u e c h e n e i t e s s u t i . S e p e r m o l t o t e m p o i l c o n t r o l l o d e l l e m a n i f e s t a z i o n i d e l l ' a s m a è s t a t o l ' o b i e t t i v o p r i n c i p a l e d e l l e t e r a p i e , o g g i , g r a z i e a i f a r m a c i b i o l o g i c i , s i p u n t a a l l a r e m i s s i o n e c l i n i c a . Q u e s t a , o b i e t t i v o s f i d a n t e n e l l ' a p p r o c c i o t r e a t t o t a r g e t , r i c h i e d e l a v a l u t a z i o n e d i p i ù p a r a m e t r i c h e d e v o n o e s s e r e s o d d i s f a t t i c o n t e m p o r a n e a m e n t e . I n p a r t i c o l a r e , p e r l a r e m i s s i o n e c l i n i c a d e l l ' a s m a v a l u t i a m o 4 c r i t e r i : l ' a s s e n z a d i n e c e s s i t à d i c o r t i s o n e s i s t e m i c o , l ' a s s e n z a d i e s a c e r b a z i o n i , l ' a s s e n z a d i s i n t o m i e u n a f u n z i o n e p o l m o n a r e s t a b i l e . S i g n i f i c a a l z a r e l ' a s t i c e l l a p e r q u a n t o c o n c e r n e i l r i s u l t a t o c l i n i c o . A b b i a m o a p p l i c a t o q u e s t a m e t o d o l o g i a ( u t i l i z z a n d o l a d e f i n i z i o n e S a n i , S e v e r e a s t h m a n e t w o r k I t a l y ) a l l o s t u d i o A n a n k e , u n o s t u d i o r e t r o s p e t t i v o s u l l ' e f f i c a c i a i n r e a l l i f e d i b e n r a l i z u m a b n e l l ' a s m a g r a v e e o s i n o f i l i c o , i n u n ' a n a l i s i p o s t h o c , e i l r i s u l t a t o è s t a t o e s t r e m a m e n t e i n t e r e s s a n t e . P a r l i a m o d i r e m i s s i o n e s i a c o m p l e t a ( c h e p r e v e d e l a p r e s e n z a d i t u t t i e 4 i c r i t e r i ) c h e p a r z i a l e ( q u a n d o n e p r e s e n t a s o l o 3 , m a n t e n e n d o f i s s a l ' a s s e n z a d i r i c o r s o a s t e r o i d e s i s t e m i c o ) . I r i s u l t a t i h a n n o d i m o s t r a t o c h e i l t r a t t a m e n t o è i n g r a d o d i i n d u r r e u n a r a p i d a r i s p o s t a c l i n i c a g i à a 3 m e s i i n u n ' a m p i a p e r c e n t u a l e d i p a z i e n t i , m a s o p r a t t u t t o c h e è i n g r a d o d i m i g l i o r a r n e g l i e s i t i a 1 2 e d i m a n t e n e r l i f i n o a 2 4 , o f f r e n d o q u i n d i n o n s o l o u n a r e m i s s i o n e r a p i d a m a s o p r a t t u t t o d u r a t u r a n e l t e m p o . Q u e s t o r i s u l t a t o s u g g e r i s c e u n a m a g g i o r ' f i d e l i z z a z i o n e ' d e l p a z i e n t e a l l a t e r a p i a , c o n c o n s e g u e n t e m i g l i o r a m e n t o d e l l ' a d e r e n z a , d a s e m p r e t a l l o n e d ' A c h i l l e d e l t r a t t a m e n t o d e l l e m a l a t t i e o s t r u t t i v e b r o n c h i a l i c r o n i c h e " . " L ' a s m a g r a v e e o s i n o f i l i c o è u n a m a l a t t i a c r o n i c a f o r t e m e n t e i m p a t t a n t e s u l l a v i t a d e l l e p e r s o n e c h e n e s o n o a f f e t t e , s i a a c a u s a d e i s i n t o m i c h e n e l i m i t a n o i n m a n i e r a s i g n i f i c a t i v a l a q u o t i d i a n i t à s i a p e r l ' u s o p r o l u n g a t o d i c o r t i c o s t e r o i d i o r a l i a l q u a l e è a s s o c i a t o u n a u m e n t o d e l r i s c h i o d i e v e n t i a v v e r s i s i s t e m i c i - c o m m e n t a R a f f a e l a F e d e , d i r e t t o r e m e d i c o A s t r a Z e n e c a I t a l i a - I r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o A n a n a k e r a p p r e s e n t a n o u n ’ i m p o r t a n t e c o n f e r m a d e l r u o l o c h e b e n r a l i z u m a b p u ò a v e r e n e l l a g e s t i o n e d e l l a p r a t i c a c l i n i c a e i d a t i p r e s e n t a t i a l C o n g r e s s o E r s c o n f e r m a n o u l t e r i o r m e n t e c o m e i l t r a t t a m e n t o c o n b e n r a l i z u m a b f a v o r i s c a u n a r e m i s s i o n e c l i n i c a r a p i d a e d u r a t u r a d e l l a m a l a t t i a , m i g l i o r a n d o i n m o d o s o s t a n z i a l e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i . L o s t u d i o A n a n k e , s v i l u p p a t o e c o n d o t t o i n I t a l i a , r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o c o n c r e t o d e l l ' e c c e l l e n z a c l i n i c a e s c i e n t i f i c a p r e s e n t e n e l n o s t r o P a e s e e d e l l a c a p a c i t à d e l l ' I t a l i a d i c o n t r i b u i r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o a l l a r i c e r c a i n a m b i t o r e s p i r a t o r i o , a c o n f e r m a d e l v a l o r e d e l l e p a r t n e r s h i p s c i e n t i f i c h e e d e l l e c o l l a b o r a z i o n i n e l l ' o t t i c a d i a c c e l e r a r e i l p r o g r e s s o e o f f r i r e s o l u z i o n i t e r a p e u t i c h e a c o n c r e t o b e n e f i c i o d e i p a z i e n t i " . " B e n r a l i z u m a b - c o n c l u d e F e d e - r a p p r e s e n t a o g g i u n a t e r a p i a b i o l o g i c a i n n o v a t i v a p e r l e m a l a t t i e c h e s o t t e n d o n o u n a i n f i a m m a z i o n e e o s i n o f i l i c a , t r a c u i l ' a s m a g r a v e e o s i n o f i l i c o , c h e h a d i m o s t r a t o e f f i c a c i a n e l l a r i d u z i o n e d e l l e r i a c u t i z z a z i o n i , n e l m i g l i o r a m e n t o d e l c o n t r o l l o d e i s i n t o m i e n e l l a r i d u z i o n e d e l l ' u s o c r o n i c o d i c o r t i c o s t e r o i d i o r a l i . A t t u a l m e n t e l a m o l e c o l a è a l c e n t r o d i u n a m p i o p r o g r a m m a d i s v i l u p p o c l i n i c o c h e p u n t a a d e s t e n d e r n e l ' i m p i e g o a d i v e r s e p a t o l o g i e e o s i n o f i l o c o r r e l a t e , c a r a t t e r i z z a t e d a u n i m p o r t a n t e b i s o g n o c l i n i c o n o n a n c o r a s o d d i s f a t t o , t r a c u i l a r e c e n t e a p p r o v a z i o n e E m a i n E g p a " .