R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n t o a c c a d u t o a T o r i n o è g r a v i s s i m o e a n o m e d i t u t t o i l P d t o r n o a r i b a d i r e l a n o s t r a f e r m a c o n d a n n a p e r q u a n t o è a c c a d u t o c o s ì c o m e v o g l i o e s p r i m e r e v i c i n a n z a a l s i n d a c o L o R u s s o e a l l a c i t t à d i T o r i n o . L a n o s t r a c o n d a n n a a l l a v i o l e n z a è s e m p r e n e t t a e f e r m a , p u r t r o p p o a b b i a m o v i s t o i n v e c e i l t e n t a t i v o d e l l a d e s t r a d i u n a g r a v e s t r u m e n t a l i z z a z i o n e p e r a t t a c c a r e o p p o s i z i o n i e g i u d i c i " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a l l a D i r e z i o n e P d .