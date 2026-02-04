R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - A z i o n e , a d i f f e r e n z a d e l l e a l t r e o p p o s i z i o n i , h a p r e s e n t a t o u n a s u a r i s o l u z i o n e s u l l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o M a t t e o P i a n t e d o s i . U n t e s t o i n c u i A z i o n e " c o n d a n n a l e v i o l e n z e c o m p i u t e n e l c o r s o d e l l a m a n i f e s t a z i o n e d e l 3 1 g e n n a i o a T o r i n o e l e r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c h e e m o r a l i d i q u a n t i l ’ h a n n o c o n v o c a t a e h a n n o c o n s e n t i t o c h e s i s v o l g e s s e , s e n z a d i c h i a r a r e p r e v e n t i v a m e n t e c h e q u a l u n q u e v i o l e n z a n o n s a r e b b e s t a t a t o l l e r a t a e g i u s t i f i c a t a , c o m e p u r t r o p p o è a v v e n u t o , c o m e u n ’ e s p r e s s i o n e d i l e g i t t i m a r e s i s t e n z a p o l i t i c a e s o c i a l e e s a r e b b e s t a t a c o n t r a s t a t a , d ’ i n t e s a c o n l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , d a p a r t e d e g l i s t e s s i o r g a n i z z a t o r i " . I n o l t r e , " e s p r i m e u n a p i e n a e i n c o n d i z i o n a t a s o l i d a r i e t à a g l i o p e r a t o r i d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e c h e s i s o n o i m p e g n a t i p e r c o n t r a s t a r e i l l e g a l i t à e v i o l e n z e e i n p a r t i c o l a r e a q u e l l i c h e s o n o s t a t i f e r i t i n e l l ’ a d e m p i m e n t o d e l p r o p r i o d o v e r e " . E " i m p e g n a i l G o v e r n o a d a d o t t a r e i n i z i a t i v e p e r o r g a n i z z a r e i n m o d o p i ù e f f i c i e n t e , s o t t o i l p r o f i l o p r e v e n t i v o e r e p r e s s i v o , l a t u t e l a d e l l ’ o r d i n e p u b b l i c o , i n p r i m o l u o g o n o n a u t o r i z z a n d o i n i z i a t i v e c o n p i a t t a f o r m e c h e p r e v e d a n o , g i u s t i f i c h i n o o p r o m u o v a n o l a v i o l e n z a , o v v e r o c h e s i a n o s t a t e p r o m o s s e d a o r g a n i z z a z i o n i , a l d i l à d e l c o l o r e p o l i t i c o , r i p e t u t a m e n t e r e s p o n s a b i l i d i v i o l e n z e i n o c c a s i o n i a n a l o g h e " . I n f i n e , " i m p e g n a a l t r e s ì i l G o v e r n o a p r e v e d e r e u n p i a n o s t r a o r d i n a r i o p e r i l r e c l u t a m e n t o d i a l m e n o 1 2 . 0 0 0 c a r a b i n i e r i , d a i m p i e g a r e p e r f u n z i o n i d i o r d i n e p u b b l i c o e d a f o r m a r e a n c h e p e r m i s s i o n i d i p e a c e k e e p i n g e p e a c e m a k i n g , n e l l ’ a m b i t o d e l l ’ i n c r e m e n t o d e l l e u n i t à e f f e t t i v e d a i m p i e g a r e c o n c o m p i t i d i d i f e s a d e c i s o i n s e d e N a t o , u s u f r u e n d o i n q u e s t o m o d o d e l l a d e r o g a a i l i m i t i d e l l a s p e s a n e t t a p r e v i s t a d a l n u o v o P a t t o d i s t a b i l i t à e c r e s c i t a e u r o p e o " .