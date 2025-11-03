R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a f i c t i o n M à k a r i 4 , t r a s m e s s a i e r i d o m e n i c a 2 n o v e m b r e s u R a i 1 , è s t a t o i l p r o g r a m m a p i ù v i s t o d e l p r i m e t i m e , c o n 2 . 8 2 0 . 0 0 0 s p e t t a t o r i e i l 1 7 . 4 % d i s h a r e . A l s e c o n d o p o s t o L a N o t t e n e l C u o r e s u C a n a l e 5 , c h e h a c o n q u i s t a t o 2 . 4 4 2 . 0 0 0 s p e t t a t o r i e i l 1 5 . 3 % d i s h a r e . T e r z o p i a z z a m e n t o p e r R e p o r t s u R a i 3 , c o n 1 . 7 1 9 . 0 0 0 s p e t t a t o r i e i l 9 . 7 % d i s h a r e ( p r e c e d u t o d a l l a p r e s e n t a z i o n e a 1 . 5 1 7 . 0 0 0 e i l 7 . 7 % ) . A s e g u i r e , t r a g l i a l t r i a s c o l t i d e l p r i m e t i m e : L e I e n e p r e s e n t a n o : I n s i d e s u I t a l i a 1 ( 1 . 2 2 9 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , s h a r e 9 . 7 % ) ; C h e T e m p o C h e F a s u l N o v e ( 1 . 4 9 8 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , s h a r e 8 . 4 % , s e g u i t o d a I l T a v o l o , c o n 7 5 1 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , s h a r e 7 % ) ; F u o r i d a l C o r o s u R e t e 4 ( 7 3 3 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , s h a r e 5 . 8 % ) ; N . C . I . S . – U n i t à A n t i c r i m i n e s u R a i 2 ( 6 5 8 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , s h a r e 3 . 5 % ) ; U n a G i o r n a t a P a r t i c o l a r e s u L a 7 ( 5 1 3 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , s h a r e 3 . 1 % ) ; I n n o c e n t i b u g i e s u T v 8 ( 2 8 7 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , s h a r e 1 . 6 % ) . I n a c c e s s p r i m e t i m e , s u C a n a l e 5 L a R u o t a d e l l a F o r t u n a h a r a c c o l t o 4 . 9 3 8 . 0 0 0 s p e t t a t o r i p a r i a l 2 4 . 9 % . S u R a i 1 , A f f a r i T u o i h a r e g i s t r a t o 4 . 6 2 0 . 0 0 0 s p e t t a t o r i e i l 2 3 . 2 % d i s h a r e . N e l p r e s e r a l e , s u R a i 1 L ’ E r e d i t à – L a S f i d a d e i 7 h a o t t e n u t o 3 . 1 5 9 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( s h a r e 2 0 . 2 % ) , m e n t r e L ’ E r e d i t à 4 . 2 5 8 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( s h a r e 2 3 . 9 % ) . S u C a n a l e 5 , l a r e p l i c a d i A v a n t i i l P r i m o h a o t t e n u t o 2 . 0 5 2 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( s h a r e 1 3 . 7 % ) e A v a n t i u n A l t r o 2 . 6 4 1 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( s h a r e 1 5 . 5 % ) . N e l p o m e r i g g i o , s u R a i 1 D o m e n i c a I n h a r a c c o l t o 2 . 0 2 7 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( s h a r e 1 5 . 6 % ) n e l l a p r i m a p a r t e , 1 . 6 1 5 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( s h a r e 1 3 . 7 % ) n e l l a s e c o n d a e 1 . 5 2 1 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( s h a r e 1 3 . 3 % ) n e l l a t e r z a p a r t e c h i a m a t a I S a l u t i d i M a r a . A s e g u i r e o t t i m o r i s u l t a t o p e r D a N o i … a R u o t a L i b e r a , c h e h a o t t e n u t o 2 . 1 1 0 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( s h a r e 1 6 . 1 % ) . S u C a n a l e 5 , d o p o L ’ A r c a d i N o è ( 2 . 4 2 5 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , s h a r e 1 7 . 5 % ) , A m i c i h a r a g g i u n t o 2 . 9 1 0 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( s h a r e 2 2 . 5 % ) . V e r i s s i m o h a i n t r a t t e n u t o 2 . 0 7 3 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( s h a r e 1 8 . 3 % ) n e l l a p r i m a p a r t e , 2 . 0 5 7 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( s h a r e 1 6 . 3 % ) n e l l a s e c o n d a e 1 . 9 6 9 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( s h a r e 1 3 . 8 % ) n e l l a t e r z a p a r t e .