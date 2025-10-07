R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - C o n t i n u a l a s f i d a s e r r a t a d i a s c o l t i t r a ' L a R u o t a d e l l a F o r t u n a ' s u C a n a l e 5 e ' A f f a r i t u o i ' s u R a i 1 . I l p r o g r a m m a c o n d o t t o d a G e r r y S c o t t i i n a c c e s s p r i m e t i m e h a p r e v a l s o i e r i , l u n e d ì 6 o t t o b r e , c o n 5 . 3 9 4 . 0 0 0 s p e t t a t o r i e i l 2 5 . 3 % d i s h a r e c o n t r o i 4 . 8 9 5 . 0 0 0 s p e t t a t o r i e i l 2 2 . 9 % o t t e n u t i d a l l o s h o w p r e s e n t a t o d a S t e f a n o D e M a r t i n o . P r i m a , ' C i n q u e M i n u t i ' è s t a t o v i s t o d a 3 . 9 8 9 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 1 9 . 6 % ) , m e n t r e ' G i r a L a R u o t a d e l l a F o r t u n a ' h a r a c c o l t o 4 . 4 1 6 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 2 1 . 1 % ) . I n p r i m e t i m e ' B l a n c a 3 ' , i n o n d a s u R a i 1 , è s t a t o i l p r o g r a m m a p i ù v i s t o c o n 3 . 8 2 9 . 0 0 0 s p e t t a t o r i e i l 2 3 . 8 % d i s h a r e . A l s e c o n d o p o s t o i l ' G r a n d e F r a t e l l o ' s u C a n a l e 5 , c h e h a c o n q u i s t a t o 2 . 0 5 2 . 0 0 0 s p e t t a t o r i c o n u n o s h a r e d e l 1 5 . 5 % . T e r z o p i a z z a m e n t o d e l l a s e r a t a p e r ' I m e r c e n a r i 3 ' s u I t a l i a 1 , c h e h a i n c o l l a t o d a v a n t i a l v i d e o 9 4 0 . 0 0 0 s p e t t a t o r i c o n i l 5 . 5 % d i s h a r e . A s e g u i r e , ' L o S t a t o d e l l e C o s e ' s u R a i 3 ( 8 3 6 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 5 . 7 % ) , ' L a T o r r e d i B a b e l e ' s u L a 7 ( 9 0 8 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 5 % ) , ' Q u a r t a R e p u b b l i c a ' s u R e t e 4 ( 6 7 9 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 5 . 1 % ) , ' B o s s i n I n c o g n i t o ' s u R a i 2 ( 7 6 7 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 4 . 8 % ) , ' L i t t l e B i g I t a l y ' s u l N o v e ( 4 8 5 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 2 . 7 % ) , ' N o w Y o u S e e M e – I m a g h i d e l c r i m i n e ' s u T v 8 ( 3 2 9 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 1 . 9 % ) .