R o m a , 2 9 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - T e s t a a t e s t a p e r i l p r i m e t i m e t r a R a i 1 e C a n a l e 5 i e r i , m a r t e d ì 2 8 o t t o b r e , s e c o n d o i d a t i d e g l i a s c o l t i t v . N e l l ' a c c e s s p r i m e t i m e , l a R u o t a d e l l a F o r t u n a c o n d o t t a d a G e r r y S c o t t i s u C a n a l e 5 v i n c e i l d u e l l o c o n A f f a r i T u o i c o n d o t t o d a S t e f a n o D e M a r t i n o s u R a i u n o . S u l l a r e t e a m m i r a g l i a d e l l a R a i , l a r e p l i c a d e ' I l C o m m i s s a r i o M o n t a l b a n o ' h a r a c c o l t o d a v a n t i a l l o s c h e r m o 2 . 5 9 4 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , o t t e n e n d o u n o s h a r e d e l 1 6 , 4 % m e n t r e C a n a l e 5 c o n ' L a N o t t e n e l C u o r e ' h a i n t e r e s s a t o 2 . 3 6 1 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , p a r i a l 1 6 , 4 % . O t t i m o i l r i t o r n o d i ' B e l v e ' s u R a i 2 . I l p r o g r a m m a d i F r a n c e s c a F a g n a n i h a i n f a t t i c o n q u i s t a t o 1 . 7 4 8 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , r a g g i u n g e n d o i l 1 2 , 9 % d i s h a r e . F u o r i d a l p o d i o t r o v i a m o ' D i M a r t e d ì ' s u L a 7 c o n 1 . 2 3 6 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 7 , 9 % s h a r e ) m e n t r e ' L e I e n e ' s u I t a l i a 1 h a r a c c o l t o 9 7 1 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 8 , 2 % d i s h a r e ) . A s e g u i r e : R a i 3 c o n ' D o g m a n ' ( 6 4 9 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 3 , 6 % s h a r e ) ; T v 8 c o n ' X F a c t o r ' ( 5 5 5 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 4 , 2 % s h a r e ) ; R e t e 4 c o n ' È S e m p r e C a r t a b i a n c a ' ( 4 7 3 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 3 , 8 % s h a r e ) ; N o v e c o n ' O n l y F u n – C o m i c o S h o w ' ( 2 8 6 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 1 , 8 % s h a r e ) . I n a c c e s s p r i m e t i m e h a v i n t o l a s f i d a ' L a R u o t a d e l l a F o r t u n a ' s u C a n a l e 5 c h e h a r a c c o l t o 5 . 0 8 2 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 2 5 , 3 % s h a r e ) m e n t r e ' A f f a r i t u o i ' s u R a i 1 h a c o n q u i s t a t o 4 . 5 1 6 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 2 2 , 4 % s h a r e ) .