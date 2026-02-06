R o m a , 6 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - L a f i c t i o n ' D o n M a t t e o 1 5 ' , i n o n d a i e r i g i o v e d ì 5 f e b b r a i o s u R a i 1 , h a d o m i n a t o i l p r i m e t i m e c o n 4 . 0 5 5 . 0 0 0 s p e t t a t o r i e i l 2 3 , 2 % d i s h a r e . M e d a g l i a d ' a r g e n t o p e r l a p a r t i t a d i C o p p i a I t a l i a A t a l a n t a - J u v e n t u s , i n o n d a s u I t a l i a 1 , c h e h a i n t e r e s s a t o 3 . 3 4 8 . 0 0 0 s p e t t a t o r i e i l 1 6 , 3 % d i s h a r e m e n t r e ' S t r i s c i a l a n o t i z i a ' s u C a n a l e h a r a g g i u n t o 1 . 7 1 7 . 0 0 0 s p e t t a t o r i e l ' 1 1 % d i s h a r e . F u o r i d a l p o d i o t r o v i a m o ' D r i t t o e R o v e s c i o ' s u R e t e 4 c o n 1 . 0 3 0 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 7 , 7 % s h a r e ) m e n t r e ' P i a z z a p u l i t a ' , i n o n d a s u L a 7 h a i n t e r e s s a t o 8 3 5 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 5 , 9 % s h a r e ) . A s e g u i r e . R a i 3 c o n ' S p l e n d i d a C o r n i c e ' ( 9 2 9 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 5 , 8 % s h a r e ) ; N o v e c o n ' O n l y F u n – C o m i c o S h o w ' ( 5 6 8 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 3 , 4 % s h a r e ) ; R a i 2 c o n ' U n p i c c o l o f a v o r e ' ( 4 4 4 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 2 , 4 % s h a r e ) e T v 8 c o n ' P r i m a o p o i m i s p o s o ' ( 3 1 3 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 1 , 7 % s h a r e ) . I n a c c e s s p r i m e t i m e t e s t a a t e s t a t r a R a i 1 e C a n a l e 5 . ' A f f a r i T u o i ' c o n d o t t o d a S t e f a n o D e M a r t i n o h a i n c o l l a t o a l l o s c h e r m o 4 . 8 8 7 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 2 2 , 4 % d i s h a r e ) m e n t r e ' L a R u o t a d e l l a F o r t u n a ' d i G e r r y S c o t t i h a r a c c o l t o 4 . 8 4 5 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 2 2 , 2 % s h a r e ) .