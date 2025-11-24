R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - G l i a s c o l t i t v d i i e r i , d o m e n i c a 2 3 n o v e m b r e , s o n o s t a t i d o m i n a t i d a l l a f i n a l e d i C o p p a D a v i s d i t e n n i s I t a l i a - S p a g n a t r a s m e s s a d a R a i 1 c h e h a o t t e n u t o 4 . 0 5 2 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i p a r i a u n o s h a r e 2 4 , 3 % . Q u a n t o a l p r i m e t i m e , a v i n c e r e è s t a t a ' L a N o t t e n e l C u o r e ' s u C a n a l e 5 v i s t a d a 2 . 6 5 5 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i c o n u n o s h a r e d e l 1 7 % . S e c o n d o g r a d i n o d e l p o d i o p e r R a i 1 c o n i l f i l m ' N o n c o s ì v i c i n o ' c h e h a r e a l i z z a t o 2 . 3 4 8 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i e u n o s h a r e d e l 1 5 , 2 % . O t t i m o t e r z o p o s t o p e r ' C h e T e m p o C h e F a ' s u l N o v e c h e c o n l a p u n t a t a d e d i c a t a a O r n e l l a V a n o n i h a r e g i s t r a t o 2 . 1 4 6 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i e i l 1 2 % d i s h a r e . F u o r i d a l p o d i o s u R a i 3 ' R e p o r t ' h a i n t e r e s s a t o 1 . 6 0 7 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i ( s h a r e d e l 9 % ) m e n t r e s u I t a l i a 1 i l p r o g r a m m a ' Z e l i g O n ' è s t a t a v i s t o d a 9 5 6 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i p a r i a l 6 , 5 % . S u R e t e q u a t t r o ' F u o r i d a l C o r o ' è s t a t a v i s t a d a 7 1 7 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i ( 5 , 7 % d i s h a r e ) m e n t r e s u R a i 2 ' I l f u o c o d e l p e c c a t o ' è s t a t a v i s t o d a 5 1 0 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i ( 2 , 7 % d i s h a r e ) . S u L a 7 ' C a c c i a a O t t o b r e R o s s o ' h a i n t e r c e t t a t o 3 0 3 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i ( 1 , 8 % d i s h a r e ) m e n t r e s u T v 8 ' O p e r a t i o n F o r t u n e ' h a r a g g i u n t o 2 3 2 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i ( s h a r e d e l l ' 1 , 4 % ) . S u l f r o n t e d e l l ' a c c e s s p r i m e t i m e s u C a n a l e 5 ' L a R u o t a d e l l a F o r t u n a ' h a c o n q u i s t a t o 5 . 1 6 0 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i ( 2 5 , 6 % ) m e n t r e s u R a i 1 ' A f f a r i T u o i ' n e h a o t t e n u t i 4 . 1 6 6 . 0 0 0 ( 2 0 , 6 % ) . D a s e g n a l a r e , i n o l t r e , c h e n e l p r i m o p o m e r i g g i o d e l l a r e t e a m m i r a g l i a ' D o m e n i c a I n ' h a i n t e r c e t t a t o 2 . 7 0 3 . 0 0 0 t e l e s p e t t a t o r i p a r i a l 2 0 % d i s h a r e .