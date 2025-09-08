R o m a , 8 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - A s c o l t i t v d o m e n i c a 7 s e t t e m b r e , n u o v a s f i d a t r a G e r r y S c o t t i e S t e f a n o D e M a r t i n o i n a c c e s s p r i m e t i m e . A v i n c e r e ' L a R u o t a d e l l a F o r t u n a ' s u C a n a l e 5 , c h e h a r a c c o l t o 3 . 7 0 6 . 0 0 0 s p e t t a t o r i p a r i a l 2 1 % d i s h a r e c o n t r o i 3 . 1 9 8 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 1 8 , 2 % s h a r e ) o t t e n u t i d a ' A f f a r i t u o i ' s u R a i 1 . L a s e r i e t u r c a ' L a N o t t e n e l C u o r e ' , i n o n d a i e r i s u C a n a l e 5 , c o n q u i s t a i n v e c e i l p r i m e t i m e c o n 2 . 0 0 1 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , r e g i s t r a n d o u n o s h a r e d e l 1 4 , 3 % . S e c o n d o p o s t o p e r R a i 1 c h e c o n l a r e p l i c a d i ' I m m a T a t a r a n n i – S o s t i t u t o P r o c u r a t o r e 3 ' h a i n t e r e s s a t o 1 . 7 1 9 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , r e g i s t r a n d o l ' 1 1 , 8 % d i s h a r e m e n t r e R a i 3 c o n ' P r e s a d i r e t t a ' h a c o n q u i s t a t o 8 1 9 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , r a g g i u n g e n d o i l 5 % d i s h a r e . F u o r i d a l p o d i o I t a l i a 1 c h e c o n l a p e l l i c o l a ' U n c h a r t e d ' h a i n c o l l a t o a l v i d e o 7 8 9 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 5 % s h a r e ) m e n t r e R a i 2 c o n ' I l l a g o d e l l a v e n d e t t a ' h a i n t r a t t e n u t o 6 2 6 . 0 0 0 s p e t t a t o r i ( 3 , 7 % s h a r e ) . A s e g u i r e : R e t e 4 c o n ' F u o r i d a l C o r o ' ( 5 5 1 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 4 , 5 % s h a r e ) ; T v 8 c o n ' G r a n P r e m i o d i M o t o G P ' ( 5 0 6 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 2 , 9 % s h a r e ) ; N o v e c o n ' L a C o r r i d a R e m i x ' ( 2 7 9 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 2 , 1 % s h a r e ) e L a 7 c o n ' I l f e d e r a l e ' ( 2 2 3 . 0 0 0 s p e t t a t o r i , 1 , 4 % s h a r e ) .