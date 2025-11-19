R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S p a z i o e m a r e s o n o s e m p r e p i ù i n t e r c o n n e s s i , i n p a r t i c o l a r e n e l l ' a r e a d i d u e e c o n o m i e , d o v e l o s p a z i o c o n t r i b u i s c e a g u i d a r e i n v e s t i m e n t i e i n n o v a z i o n e i n a m b i t i c o m e l a m i t i g a z i o n e d e i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i , l a p r o t e z i o n e a m b i e n t a l e , l a s i c u r e z z a d e l l e f r o n t i e r e e l e o p e r a z i o n i m a r i t t i m e c o m m e r c i a l i . L e t e c n o l o g i e s p a z i a l i s o n o f o n d a m e n t a l i p e r a f f r o n t a r e q u e s t e s f i d e ” . L o h a d e t t o i l d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ’ E s a , l ’ E u r o p e a n S p a c e A g e n c y , J o s e f A s c h b a c h e r , i n t e r v e n e n d o a l F o r u m S p a c e & B l u e s v o l t o s i o g g i a P a l a z z o P i a c e n t i n i a R o m a . “ L o s p a z i o – h a a g g i u n t o A s c h b a c h e r - è o r m a i a l l a b a s e d i q u a s i o g n i a s p e t t o d e l l ' a t t i v i t à s t a t a l e e d e g l i i n t e r e s s i d e l l a s o c i e t à , d a l l a n a v i g a z i o n e e c o m u n i c a z i o n e a l m o n i t o r a g g i o c l i m a t i c o , d a l l e t r a n s a z i o n i f i n a n z i a r i e a l l a s i c u r e z z a d e l l e f r o n t i e r e ” . I n b r e v e , s o t t o l i n e a i l d i r e t t o r e g e n e r a l e , “ s p a z i o e s i c u r e z z a n o n p o s s o n o p i ù e s s e r e c o n s i d e r a t i s e p a r a t a m e n t e ” .