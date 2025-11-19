Roma, 19 nov.(Adnkronos) - Spazio e mare sono sempre più interconnessi, in particolare nell'area di due economie, dove lo spazio contribuisce a guidare investimenti e innovazione in ambiti come la mitigazione dei cambiamenti climatici, la protezione ambientale, la sicurezza delle frontiere e le operazioni marittime commerciali. Le tecnologie spaziali sono fondamentali per affrontare queste sfide. Lo ha detto il direttore generale dellEsa, lEuropean Space Agency, Josef Aschbacher, intervenendo al Forum Space&Blue svoltosi oggi a Palazzo Piacentini a Roma. Lo spazio ha aggiunto Aschbacher - è ormai alla base di quasi ogni aspetto dell'attività statale e degli interessi della società, dalla navigazione e comunicazione al monitoraggio climatico, dalle transazioni finanziarie alla sicurezza delle frontiere. In breve, sottolinea il direttore generale, spazio e sicurezza non possono più essere considerati separatamente.